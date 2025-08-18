हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान 'बड़ा' हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान 'बड़ा' हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत

Hyderabad Sri Krishna Shobha Yatra: हैदराबाद के रमनथापुर इलाके में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान करंट लगने से पांच लोगों की मौत और कई घायल हो गए. हादसे से त्योहार मातम में बदल गया. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे और मामले की जांच शुरू कर दी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 18, 2025, 09:11 AM IST
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान 'बड़ा' हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत

Hyderabad News: हैदराबाद से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शोभायात्रा के दौरान करंट लगने से पांच लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. हादसा रमनथापुर इलाके के गोपाल नगर में हुआ जो उप्पल पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आता है. अचानक हुए इस हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं. चीख-पुकार और भगदड़ के बीच लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद इलाके में शोक और दहशत का माहौल है, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें; श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर, हिंदू-मुस्लिमों को लेकर कही ये बात

हादसे में गईं पांच जानें

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने मृतकों की पहचान कर ली है. मरने वालों में राजेंद्र रेड्डी, विकास, श्रीकृष्ण, श्रीकांत और सुरेश यादव शामिल हैं. सभी श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल होने आए थे और खुशी-खुशी जुलूस का हिस्सा बने हुए थे. लेकिन अचानक आई इस त्रासदी ने उनके परिवारों को हमेशा के लिए गहरे दुख में डाल दिया.

शव भेजे गए पोस्टमार्टम के लिए

हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शवों को अस्पताल भिजवाया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि हादसे की सही वजह जानने के लिए जांच की जा रही है. शुरुआती जानकारी में करंट लगना ही मौत का कारण बताया जा रहा है.

ये भी पढ़ें;  राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा

पुलिस जुटा रही है जानकारी

उप्पल पुलिस स्टेशन की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि पता चल सके कि आखिर बिजली का करंट कैसे फैला. अभी तक की जानकारी के मुताबिक यह हादसा शोभा यात्रा के दौरान बिजली के तार की चपेट में आने से हुआ है. पुलिस का कहना है कि मामले में विस्तृत जांच की जा रही है और जल्द ही सभी तथ्य सामने लाए जाएंगे.

