हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान 'बड़ा' हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत

Hyderabad News: हैदराबाद से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शोभायात्रा के दौरान करंट लगने से पांच लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. हादसा रमनथापुर इलाके के गोपाल नगर में हुआ जो उप्पल पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आता है. अचानक हुए इस हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं. चीख-पुकार और भगदड़ के बीच लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद इलाके में शोक और दहशत का माहौल है, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

हादसे में गईं पांच जानें

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने मृतकों की पहचान कर ली है. मरने वालों में राजेंद्र रेड्डी, विकास, श्रीकृष्ण, श्रीकांत और सुरेश यादव शामिल हैं. सभी श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल होने आए थे और खुशी-खुशी जुलूस का हिस्सा बने हुए थे. लेकिन अचानक आई इस त्रासदी ने उनके परिवारों को हमेशा के लिए गहरे दुख में डाल दिया.

शव भेजे गए पोस्टमार्टम के लिए

हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शवों को अस्पताल भिजवाया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि हादसे की सही वजह जानने के लिए जांच की जा रही है. शुरुआती जानकारी में करंट लगना ही मौत का कारण बताया जा रहा है.

पुलिस जुटा रही है जानकारी

उप्पल पुलिस स्टेशन की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि पता चल सके कि आखिर बिजली का करंट कैसे फैला. अभी तक की जानकारी के मुताबिक यह हादसा शोभा यात्रा के दौरान बिजली के तार की चपेट में आने से हुआ है. पुलिस का कहना है कि मामले में विस्तृत जांच की जा रही है और जल्द ही सभी तथ्य सामने लाए जाएंगे.