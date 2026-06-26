Hyderabad ACB Raid: जब नीली बत्ती और रौब वाली कुर्सी का नशा सिर चढ़कर बोलता है, तो इंसान भ्रष्टाचार की सब सीमाएं पार कर जाता है. हैदराबाद के शमीरपेट की सस्पेंडेड तहसीलदार और जॉइंट सब-रजिस्ट्रार थुम्माकोम्मा सुचरिता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. 30 लाख रुपये की मोटी घूस लेते रंगे हाथों पकड़ी गईं मैडम तहसीलदार इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे न्यायिक हिरासत में बंद हैं. लेकिन एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने अब उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का एक नया और बेहद सनसनीखेज मामला दर्ज किया है.
सुचरिता और उनके रिश्तेदारों, बेनामियों और करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर जब ACB की टीमों ने एक साथ छापेमारी की, तो वहां का नजारा देखकर अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं. सरकारी रिकॉर्ड पर तो यह संपत्ति ₹5.05 करोड़ आंकी गई है, लेकिन अगर आज की तारीख में इसकी असली मार्केट वैल्यू (बाजार मूल्य) निकाली जाए, तो यह आंकड़ा कई गुना ज्यादा यानी करोड़ों-अरबों में बैठेगा. मैडम ने अपनी सरकारी नौकरी के दौरान गलत तरीकों और काली कमाई से पैसों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर लिया था, जिसकी जांच अब पूरी गहराई से की जा रही है.
ACB की इस रेड में सुचरिता के ठिकानों से जो कुछ बरामद हुआ है, उसकी लिस्ट किसी रईस बिजनेसमैन से कम नहीं है. तलाशी के दौरान अधिकारियों को सिद्दीपेट में 2.17 एकड़ उपजाऊ खेती की जमीन, हैदराबाद के सबसे महंगे इलाकों में 3 आलीशान फ्लैट और 2 बड़े रेजिडेंशियल प्लॉट मिले हैं. इसके अलावा मैडम के गैराज में फॉक्सवैगन और हुंडई क्रेटा जैसी लग्जरी गाड़ियां खड़ी मिलीं.
गहनों की बात करें तो ₹1.2 करोड़ की कीमत के चमचमाते हीरे और सोने की ज्वेलरी बरामद की गई है. इतना ही नहीं, घर के कमरों से ₹12 लाख की हार्ड कैश (नकदी) और अलग-अलग बैंक खातों में ₹38 लाख का बैंक डिपॉजिट मिला है. अधिकारियों का कहना है कि सुचरिता ने अपनी सर्विस के दौरान पद का जमकर दुरुपयोग किया और अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से सैकड़ों गुना ज्यादा की बेनामी संपत्ति खड़ी की.
इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद सस्पेंडेड रेवेन्यू ऑफिसर सुचरिता की मुश्किलें अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि उनका जेल से बाहर आना नामुमकिन लग रहा है. ACB के आला अधिकारियों ने बताया कि सुचरिता पर लगे आरोपों की फेहरिस्त बहुत लंबी है. अभी यह सिर्फ शुरुआती बरामदगी है.
विभाग को अंदेशा है कि सुचरिता ने कार्रवाई से बचने के लिए अपने करीबियों और बेनामियों के नाम पर कई और गुप्त संपत्तियां और जमीनें खरीद रखी हैं, जिनका पता लगाने के लिए आगे का वेरिफिकेशन और पूछताछ बहुत तेजी से चल रही है. पहले 30 लाख का रिश्वत केस और अब अकूत बेनामी संपत्ति की इस दोहरी मार ने हैदराबाद के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा दिया है.