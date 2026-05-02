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Hindi Newsदेशहाइपरसोनिक क्रूज vs ग्लाइड मिसाइल: भारत तैयार कर रहा नई ताकत जो इंटरसेप्टर को भी कर देगी फेल

हाइपरसोनिक क्रूज vs ग्लाइड मिसाइल: भारत तैयार कर रहा नई ताकत जो इंटरसेप्टर को भी कर देगी फेल

Hypersonic Glide Missile: भारत हाइपरसोनिक तकनीक में बड़ी छलांग लगा रहा है. DRDO प्रमुख के अनुसार, देश जल्द ही 7000-12000 किमी/घंटा की रफ्तार वाली ग्लाइड और क्रूज मिसाइलों से लैस होगा. ये मिसाइलें ब्रह्मोस से दोगुनी तेज होंगी और इंटरसेप्टर को चकमा देने में सक्षम होंगी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 02, 2026, 11:58 AM IST
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Hyper Sonic Missile: भारत तेजी से बदलती युद्ध रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर फोकस बढ़ा रहा है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के प्रमुख समीर वी. कामत ने हाल ही में जानकारी दी कि देश जल्द ही हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होगा. ये मिसाइलें मौजूदा सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल (BrahMos Missile) से कहीं ज्यादा तेज और घातक होंगी.

ब्रह्मोस से दोगुनी रफ्तार

जानकारी के अनुसार, जहां ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार लगभग 3500 किमी/घंटा तक होती है, वहीं हाइपरसोनिक मिसाइलें 7000 से 12000 किमी/घंटा की गति तक पहुंच सकती हैं. यह गति ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना या उससे अधिक होती है, यही कारण है कि इन्हें हाइपरसोनिक कहा जाता है. इतनी तेज रफ्तार के कारण इन्हें ट्रैक करना और रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है.

क्या हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल?

हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल को रॉकेट बूस्टर की मदद से अंतरिक्ष की सीमा तक भेजा जाता है. वहां से यह अलग होकर बिना इंजन के ग्लाइड करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव हो जाता है.

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हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ताकत

दूसरी ओर, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल स्क्रैमजेट इंजन के जरिए पूरी उड़ान के दौरान अपनी रफ्तार बनाए रखती है. यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग ईंधन जलाने के लिए करती है, जिससे इसका वजन कम रहता है और गति अधिक होती है. DRDO ने हाल ही में स्क्रैमजेट प्रोपल्शन का 1000 सेकंड से अधिक समय तक सफल परीक्षण किया है, जो इस दिशा में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

हाइपरसोनिक तकनीक के मामले में रूस (Russia) और (China) पहले से आगे हैं. रूस के पास ‘किंजल’ और ‘जिरकोन’ जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जबकि चीन भी इस क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुका है. अमेरिका इस तकनीक में कुछ हद तक पीछे माना जा रहा है, हालांकि वह भी तेजी से अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है.

भारत की अग्नि-6 पर नजर

DRDO प्रमुख ने यह भी संकेत दिया कि अग्नि-6 मिसाइल कार्यक्रम के लिए तकनीकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है. सरकार की मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू किया जा सकता है. यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) 10000 से 12,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम हो सकती है और एक साथ कई परमाणु हथियार (MIRV) ले जाने की क्षमता रखेगी.

ये भी पढ़ें: क्या अमेरिका तक पहुंच सकती है भारत की अग्नि 6? दुनिया के कितने देश आते हैं जद में

भविष्य की युद्ध रणनीति

हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे बड़ी खासियत उनकी गति, मैन्युवर करने की क्षमता और कम चेतावनी समय है. इनकी वजह से दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने का समय बेहद कम होता है, जिससे पारंपरिक डिफेंस सिस्टम लगभग बेअसर हो जाते हैं. भारत का यह कदम न सिर्फ उसकी रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक सैन्य संतुलन में भी उसकी स्थिति को और मजबूत बनाएगा.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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