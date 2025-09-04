ट्रंप की टैरिफ क्यों है ‘बेवफा’? अमेरिका को भारत की कौन सी 'वफा' नहीं आई रास, जिसके बाद रिश्तों में आई खटास, जानें पूरी कहानी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है. भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ थोपने के फैसले को मशहूर अर्थशास्त्री गौतम चिकरमाने ने “पाखंड” और “दादागिरी” करार दिया है. एक तरफ चीन और यूरोप पर कम टैरिफ लगाया गया है और भारत को निशाना बनाया गया है. इसके बाद अब भारत समेत पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं. ट्रंप अपने अमेरिका में ही अपने नीतियों को लेकर असहज हैं. जानें ट्रंप को भारत की कौन सी “वफा” रास नहीं आई? यह नीति क्यों “बेवफा” साबित हो रही है?

भारत पर टैरिफ की मार, क्यों?

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में शीर्ष अर्थशास्त्री और ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन के उपाध्यक्ष गौतम चिकरमाने ने कहा, “ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर रूसी तेल खरीदने की सजा के तौर पर अतिरिक्त 25% जोड़कर भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया. यह पूरी तरह बेतुका है.” उन्होंने बताया कि अमेरिका का व्यापार घाटा चीन के साथ 295 अरब डॉलर और यूरोपीय संघ के साथ 226 अरब डॉलर है, जो भारत के 46 अरब डॉलर से कई गुना ज्यादा है. फिर भी, चीन पर 30% और यूरोप पर 15% टैरिफ है. गौतम चिकरमाने ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना की है और इसे "पाखंड" और दादागिरी बताया है.

पहले थी दोस्ती, अब तनाव

ट्रंप और मोदी की दोस्ती 2019-2020 में चरम पर थी. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के देशों में रैलियां कीं, जैसे ह्यूस्टन में ‘हाउडी मोदी’ और अहमदाबाद में ‘नमस्ते ट्रंप’. लेकिन रूस से सस्ता तेल खरीदने के भारत के फैसले ने ट्रंप को नाराज कर दिया. 27 अगस्त 2025 से लागू 50% टैरिफ को ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से फंड करने का आरोप लगाकर जायज ठहराया. चिकरमाने ने इसे तर्कहीन बताया, क्योंकि अमेरिका का व्यापार घाटा चीन ($295 अरब) और यूरोप ($226 अरब) के साथ भारत ($46 अरब) से कहीं ज्यादा है.

चीन-यूरोप पर रहम, भारत पर सितम

2024 में भारत ने 49 अरब यूरो का रूसी तेल खरीदा, जबकि चीन ने 78 अरब यूरो का, जो लगभग दोगुना है. यूरोपीय संघ ने भी 22 अरब यूरो की रूसी गैस खरीदी. चिकरमाने ने तंज कसते हुए कहा, “अगर भारत रूस-यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, तो यूरोप और चीन भी उतने ही जिम्मेदार हैं. फिर भारत को ही क्यों निशाना बनाया?” उन्होंने इसे “दोहरा मापदंड” और “शुद्ध बुलिंग” बताया.

भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर

27 अगस्त 2025 से लागू इस टैरिफ से भारत के टेक्सटाइल, केमिकल और मशीनरी क्षेत्रों में भारी नुकसान की आशंका है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारतीय निर्यात में 50-60% की कमी आ सकती है. उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, “यह टैरिफ भारत के लिए आर्थिक झटका है. हमें आत्मनिर्भरता और नए बाजारों पर ध्यान देना होगा.”

दुनिया में निराशा और भारत का जवाब

ट्रंप की नीति से भारत ही नहीं, बल्कि कई देश नाराज हैं. ब्राजील ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज की है. भारत ने जवाबी टैरिफ लगाने से परहेज किया है, लेकिन कूटनीति और वैकल्पिक बाजारों की तलाश तेज कर दी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को अमेरिकी नीतियों से तय नहीं होने देंगे.”