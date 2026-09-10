मुझे 'पॉलिटिकल वाइफ' बनाकर ट्रोल किया जा रहा है... गरबा में मुस्लिमों की एंट्री विवाद पर फिर बोलीं अमृता फडणवीस

नागपुर: महाराष्ट्र में नवरात्रि से पहले गरबा और डांडिया आयोजनों में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) की तरफ से मुस्लिमों को गरबा-डांडिया कार्यक्रमों से दूर रखने वाले बयान का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने विरोध किया है. अमृता को उनके बयान की वजह से ट्रोल किया जा रहा है. जिसको लेकर एक बार फिर अमृता ने कहा कि उन्हें 'पॉलिटिकल वाइफ' बनाकर ट्रोल किया जा रहा है.
VHP का विरोध करते हुए अमृता फडणवीस ने कहा कि त्योहार सभी को साथ लेकर चलने वाले होते हैं और किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी VHP को समर्थन दे रहे थे. अमृता का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसको लेकर उन्होंने एक बार फिर कहा कि वह यह राय किसी राजनीतिक पद या भूमिका के तौर पर नहीं, बल्कि एक सोशल एक्टिविस्ट और नागरिक के रूप में रख रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर ‘पॉलिटिकल वाइफ’ बनाकर ट्रोल किया जा रहा है.
Nagpur, Maharashtra: On the VHP’s announcement regarding Navratri Garba, Chief Minister Devendra Fadnavis’ wife Amruta Fadnavis says, "... Whether it is Garba or Navratri, these are very beautiful festivals that are famous worldwide and people love them. If anyone wants to come… pic.twitter.com/cWloKsdgKt
— IANS (@ians_india) September 9, 2026
दरअसल, नवरात्रि से पहले VHP ने महाराष्ट्र में गरबा और डांडिया आयोजनों को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. संगठन ने मुस्लिमों को इन आयोजनों से दूर रखने की मांग के साथ आयोजकों से प्रोग्राम में शामिल होने वाले की पहचान करने को कहा है. रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ आयोजनों में आधार कार्ड की जांच और शामिल होने वाले हिंदुओं के माथे पर तिलक लगाने जैसी व्यवस्था की भी अपील की गई है.
VHP का तर्क है कि गरबा सिर्फ मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं बल्कि देवी की आराधना से जुड़ा धार्मिक उत्सव है. ऐसे आयोजनों में पहचान छिपाकर प्रवेश करने के खदशे को देखते हुए आयोजकों को सतर्क रहना चाहिए. हालांकि, इन मांगों को लेकर विपक्ष और सामाजिक संगठनों की ओर से सवाल भी उठाए गए हैं.
विवाद तब और बढ़ गया जब महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने VHP के रुख का समर्थन किया. राणे ने गरबा आयोजनों में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक की वकालत करते हुए ‘लव जिहाद’ का मुद्दा उठाया. उन्होंने पहचान जांचने जैसी व्यवस्था की भी पैरवी की.