मुझे नहीं पता क्रॉस-वोटिंग क्या होती है? मैं अंतरात्मा जगा रहा... उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी क्या बोले?
Hindi Newsदेश

मुझे नहीं पता क्रॉस-वोटिंग क्या होती है? मैं अंतरात्मा जगा रहा... उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी क्या बोले?

B Sudershan Reddy On Vice President election: उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी कहते हैं, "...मुझे पूरा विश्वास है. हम जीतने जा रहे हैं...मैं केवल लोगों की अंतरात्मा को जगाने की कोशिश कर रहा हूं. मैंने यह नहीं कहा कि क्रॉस-वोटिंग होगी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 09, 2025, 11:10 AM IST
उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी ने मंगलवार सुबह संसद भवन में शुरू हुए चुनावों में जीत की उम्मीद जताई है. रेड्डी ने न्यूज एजेंसी एएनआई और  संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, "मुझे इस चुनाव में जीत की पूरी उम्मीद है." उन्होंने आगे कहा, "मैं लोगों से मिले प्यार और नागरिक समाज से मिली प्रतिक्रिया के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं विरोधी पक्ष के नेताओं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ."

रेड्डी ने क्रॉस-वोटिंग की किसी भी उम्मीद को खारिज करते हुए कहा कि वह केवल "लोगों की चेतना जगाने" की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें किसी क्रॉस-वोटिंग की उम्मीद नहीं है. उन्होंने कहा, "मैं केवल लोगों की चेतना जगाने की कोशिश कर रहा हूँ. मैंने यह नहीं कहा कि क्रॉस-वोटिंग होगी. मुझे नहीं पता कि क्रॉस-वोटिंग क्या होती है."

एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के बहुमत से जीतने के प्रति आश्वस्त होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, "वह और क्या कहेंगे? क्या वह कहेंगे कि मैं (सुदर्शन रेड्डी) जीतूँगा? क्या यह कोई सवाल है?"

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रेड्डी ने कहा कि वह परिणाम चाहे जो भी हो, संविधान के लिए लड़ते रहेंगे. "यह (संविधान) के लिए लड़ाई है, यह जारी रहेगी. उन्होंने कहा, "मेरी यात्रा संविधान से शुरू हुई है." 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान मंगलवार सुबह शुरू हो गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य प्रमुख मंत्रियों और सांसदों के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतगणना भी आज शाम को होगी. प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले अपना वोट डाला. यह चुनाव जगदीप धनखड़ द्वारा 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के 50 दिन बाद हो रहा है.

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी दलों, दोनों ने इस महत्वपूर्ण दिन से पहले मॉक पोल आयोजित किए और सांसदों से कहा कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग सावधानी से करें, कहीं उनका वोट अमान्य न हो जाए.

ऐसा प्रतीत होता है कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 427 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जो बहुमत के 391 के आंकड़े से कहीं अधिक है. लोकसभा में, राधाकृष्णन को 293 वोट मिलने की उम्मीद है, और राज्यसभा में उनके पक्ष में 134 वोट पड़ने की संभावना है. संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी को 354 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जबकि निचले सदन में 249 सांसद हैं. और संसद के ऊपरी सदन में 105 सदस्य हैं.

वर्तमान में, संसद में 781 सदस्य हैं, जिनमें लोकसभा में 542 सदस्य हैं (एक सीट रिक्त) और राज्यसभा में 239 सदस्य हैं (पाँच सीटें रिक्त). बीजू जनता दल (बीजद) ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने का फैसला किया है. इस बीच, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेगी. इसके अलावा, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने घोषणा की है कि वह उपराष्ट्रपति चुनाव का "बहिष्कार" करेगी, क्योंकि पंजाब के लोग केंद्र या राज्य सरकार से कोई मदद न मिलने से "परेशान और क्रोधित" हैं. 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

B Sudershan Reddy

;