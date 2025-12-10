Advertisement
मैं बंगाल का ओवैसी हूं, 12 दिसंबर को करूंगा नई पार्टी लॉन्च; बाबरी मस्जिद की बात करने वाले हुमायूं कबीर का नया खेला

Babri Masjid: टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर जल्द अपनी नई पार्टी शुरू करने की तैयारी में हैं. उन्होंने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से करीबी संपर्क का दावा करते हुए खुद को बंगाल का ओवैसी बताया. बता दें, कबीर 10 दिसंबर को समिति गठन और 12 दिसंबर को पार्टी लॉन्च करेंगे. 

 

Dec 10, 2025, 07:35 AM IST
Humayun Kabir: पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने नई राजनीतिक पारी शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है. कबीर ने दावा किया है कि वह इस महीने के अंत तक अपनी नई पार्टी की घोषणा करेंगे और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से उनके करीबी संबंध भी सामने आए हैं.

कबीर ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि मैंने ओवैसी साहब से बात की है. उन्होंने कहा है कि वह हैदराबाद के ओवैसी हैं और मैं बंगाल का ओवैसी हूं. उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर को कोलकाता जाकर पार्टी की समिति का गठन किया जाएगा और 12 दिसंबर को लाखों समर्थकों की मौजूदगी में उनकी नई पार्टी लॉन्च होगी. कबीर का दावा है कि वह मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर बंगाल की राजनीति में गेमचेंजर बनेंगे.

 135 सीटों पर उतारूंगा उम्मीदवार: हुमायूं कबीर 

कबीर ने कहा कि मैं मुसलमानों के लिए काम करने वाली नई पार्टी बनाऊंगा. 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा. तृणमूल का मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो जाएगा. बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगभग 27% मुस्लिम वोट लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस के समर्थन की रीढ़ माने जाते हैं. मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के प्रस्ताव के बाद टीएमसी द्वारा निलंबित किए गए कबीर ने यह भी स्पष्ट किया कि वह AIMIM के संपर्क में हैं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं. हालांकि AIMIM और ओवैसी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.

बता दें, AIMIM ने 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में सात सीटों पर मुकाबला किया था लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली थी. बंगाल में तृणमूल को आशंका है कि AIMIM और कबीर की संभावित साझेदारी मुस्लिम वोटों में विभाजन या हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के कारण भाजपा को फायदा पहुंचा सकती है. विपक्षी दल लंबे समय से ओवैसी पर भाजपा की बी-टीम होने का आरोप लगाते रहे हैं, जिसे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार खारिज करते रहे हैं.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

Humayun Kabir

