'मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, AC में बैठने वाला एक्टिविस्ट नहीं...', संसद में क्या हुआ जो ऐसा बोले धर्मेंद्र प्रधान

Dharmenedra Pradhan statement: इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एनडीए के सांसदों ने स्वागत किया. इसी दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश के साथ हुए उनके संवाद की तस्वीर वायरल हो रही है. दरअसल प्रधान जब संसद पहुंचे तो स्वागत के दौरान एक सांसद बोले- 'यह पहला मौका है जब एक मंत्री ने बिना किसी आरोपों के इस्तीफा दिया हो. दरअसल हुआ ये कि सोमवार को जब धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे तब कांग्रेस नेता जयराम रमेश वहां पहुंचे. जयराम रमेश ने धर्मेंद्र प्रधान पर तंज कसते हुए कहा- 'इट हैपन्स'. इस पर प्रधान ने फौरन उन्हें लाजवाब करते हुए कहा, 'नथिंग हैपन्ड'. अब इसी संवाद का किस्सा वायरल हो रहा है.
धर्मेंद्र प्रधान जब संसद भवन पहुंचे तो उनके चेहरे पर कोई विषाद नहीं बल्कि मुस्कान थी. राजनीति में खासकर संसद के भीतर ऐसे वाकये कम ही सामने आते हैं. कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश और धर्मेंद्र प्रधान के आपसी संवाद की चर्चा अब सियासी गलियारों में हो रही है. रमेश ने कहा, इट हैपन्स तो प्रधान फौरन बोले नथिंग हैपन्ड. आई एम ए स्ट्रीट फाइटर, नॉट एन एसी रूम एक्टिविस्ट'.
यानी ये बात कह कर प्रधान ने संदेश दिया कि अन्य विपक्षी सांसदों की तरह कोई मुद्दा मिलने पर वो एसी रूम में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, बल्कि सड़कों पर उतर कर काम करते हैं.
इसे विडंबना ही कहा जाएगा, जो धर्मेंद्र प्रधान कभी खुद प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुलिस के डंडे की मार से घायल हुए थे. उन्हें ही कुछ दशक बाद पेपर लीक की घटनाओं को न रोक पाने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा. द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर प्रधान के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई.
इस खबर के मुताबिक 1997 की तत्कालीन जेबी पटनायक की सरकार में ओडिशा में हुए एक पेपर लीक केस के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सचिवालय के सामने आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान पुलिस लाठी की मार से घायल हुए थे. खुद प्रधान इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे.
उस घटना के करीब 3 दशक बाद 20 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर संसद की ओर मार्च कर रहे युवाओं पर पुलिस लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए. इस सियासी विवाद का पटाक्षेप प्रधान के इस्तीफे के साथ हुआ.
आपको बताते चलें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद उनकी पार्टी पूरे दमखम से उनके साथ खड़ी है. इस्तीफे के बाद गृह मंत्री अमित शाह उनके घर गए. बीजेपी की टॉप लीडरशिप में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों का समर्थन किया. कई अन्य नेताओं ने भी उन्हें फाइटर बताया.
बीजेपी नेताओं ने एक सुर में कहा, 'प्रधान का इस्तीफा उनकी घटती साख का संकेत नहीं, बल्कि राजनीतिक जवाबदेही और राष्ट्र हित में लिए गए फैसला का सबसे बड़ा सबूत है.'
बीजेपी की रणनीति कुछ ऐसी है, जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे और एक रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसी तरह बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बैकफुट में नहीं बल्कि फ्रंटफुट पर विपक्ष को घेर रही है.
इसी कड़ी में सोमवार को संसद में एंट्री करते समय एनडीए के तमाम सांसदों ने उनका उत्साह बढ़ाया. तभी जयराम रमेश जब उनकी चुटकी लेते हुए सहानुभूति जताते हुए बोले- 'इट हैपन्स' तो प्रधान भी तत्काल बोले- 'नथिंग हैपन्ड'.
प्रधान की बेबाकी इशारा करती है कि विपक्ष के नेता भले ही उनके इस्तीफे की जीत का जश्न मना रहे हों, लेकिन उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है. हां, बतौर शिक्षा मंत्री रहते वो प्रतियोगी परीक्षाओं में गहरी जड़े जमा चुके 'लीकतंत्र' का तिलिस्म नहीं तोड़ पाए, जिससे देश के युवाओं का आक्रोश कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के रूप में उभरा.
इसके बाद विपक्ष ने मुद्दे को भुनाते हुए मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन पार्टी और खुद प्रधान ने सबको स्पष्ट बता दिया कि इस्तीफे का उन पर कोई असर नहीं हुआ है, उनके हौसले बुलंद हैं. फिलॉसफी की भाषा में कहें तो- 'दास कबीर जतन से ओढी, ज्यों की त्यों धरि दीनी चदरिया' यानी अब वो अगली जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं.
माना जा रहा है बीजेपी का आलाकमान उन्हें, संगठन में अहम जिम्मेदारी दे सकता है, ऐसे तमाम संभावित अपडेट पर सबकी निगाह लगी हुई है.