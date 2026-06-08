'सिर कटेगा लेकिन झुकूंगी नहीं', ममता पर बरसीं काकोली घोष; अब आगे क्या है बागियों का बड़ा प्लान?

TMC Parliamentary Party Split Update: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के पतन के बाद राजनीति तेजी से बदल रही है. ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से नेता एक-एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं. पहले ऋतुब्रत बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी के अधिकतर विधायक अलग हो गए और असेंबली स्पीकर ने उन्हें अलग गुट की मान्यता प्रदान कर दी. अब दूसरी टूट संसदीय दल में हुई है. लोकसभा सांसद काकोली घोष के नेतृत्व में पार्टी सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी भेजकर उनके अलग बैठने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है.
यह ताजा घटनाक्रम तब सामने आया, जब सोमवार देर शाम दिल्ली में टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के सरकारी आवास पर पार्टी सांसदों की बैठक हुई. इस बैठक में शताब्दी रॉय के साथ ही बापी हलदर, अबू ताहिर, असित माल, जगदीश बसूनिया, शर्मिला सरकार, खलीलुर रहमान और कालीपद सोरेन समेत कई सांसद और नेता शामिल हुए. खास बात ये थी कि विभिन्न योजनाओं के संबंध में दिल्ली दौरे पर आए हुए सीएम सुवेंदु अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए. इस बैठक में काकोली घोष को लोकसभा में टीएमसी के बागी गुट का चीफ व्हिप घोषित कर दिया गया.
बगावत की अगुवाई कर रहीं लोकसभा सांसद काकोली घोष ने कहा,'हम 20 सांसदों ने स्पीकर से अलग बैठने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है. हम पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे. साथ ही, हम पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल में फैली अराजकता, कुशासन और बेरोजगारी के खिलाफ हैं.'
काकोली घोष ने आगे कहा, 'आगे क्या होगा, यह तो बाद में पता चलेगा. अभी के लिए, क्या यह काफी नहीं है कि हम बंगाल और देश के लिए काम करना चाहते हैं और भारत को सुरक्षित रखना चाहते हैं? यह एक अहम मुद्दा है. हमारे लिए देश का मुद्दा सबसे ऊपर है.'
जब उनसे पूछा गया कि क्या ममता बनर्जी ने संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा, उस तरफ से किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की. न ही ममता और न ही किसी ने. जब मैं ज़िला अध्यक्ष थी और चुनाव के नतीजे खराब रहे, तो मैंने व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी ली. मुझे लगा कि शायद मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया और मैंने पद छोड़ दिया. उसके बाद भी, न तो कोई मुझसे मिला और न ही किसी ने फ़ोन किया. मुझे बस किनारे कर दिया गया. ऐसा लगा जैसे किसी को मुझ पर भौंकने के लिए छोड़ दिया गया हो.
ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए काकोली घोष ने कहा, 'ममता बनर्जी ने केंद्र की योजनाएं राज्य में रोक रखी थी. अब जिस जनता ने हमें जिताया, उन तक फायदेमंद स्कीम पहुंचे, यही हमारी जिम्मेदारी है.'
काकोली घोष ने कहा, 'मेरा सिर कटेगा लेकिन मैं झुकूंगी नहीं. मैंने बहुत सह लिया. मैं 2011 में ममता बनर्जी के सीएम बनने के बाद राजनीति में नहीं आई. मैं 40 साल से ममता बनर्जी के साथ हूं और मैंने राजनीति में बहुत संघर्ष किया है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा जब वह किसी को मुझे गालियां देने के लिए कहेंगी.'
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र की जानकारी देते हुए काकोली घोष ने कहा, 'हमने स्पीकर को पत्र लिखकर सदन में अलग सीट आवंटन का अनुरोध किया है. हमने उन्हें बताया है कि हम 20 सांसद हैं, जो मौजूदा समय में सदन में कार्य संचालन में मुश्किल महसूस कर रहे हैं. लिहाजा हमारे बैठने की अलग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.'
पार्टी में हुई इस बगावत पर TMC नेता कुणाल घोष ने कहा, 'जो लोग सांसद या विधायक बने, उन्होंने 'दीदी' के चुनाव चिह्न पर तृणमूल कांग्रेस का टिकट हासिल किया और कुछ दिन पहले तक 'दीदी, दीदी, दीदी' के नारे लगाते थे. अब सुनने में आ रहा है कि वे NDA के साथ जा रहे हैं? यह कैसी राजनीति है? कल तक तो सब 'दीदी, दीदी, दीदी' ही था और ममता दीदी के भारी संघर्ष को माना जाता था. इससे विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं. जनता इसे अच्छी नज़र से नहीं देखती.'
वहीं टीएमसी के एक दूसरे नेता मदन मित्रा ने कहा, 'बात आगे बढ़ चुकी है. देखते हैं यह कब तक चलती है.'
TMC नेता फरहाद हकीम और कुणाल घोष की विपक्ष के नेता ऋतुब्रत बनर्जी से मुलाक़ात पर उन्होंने कहा, 'अभी-अभी मेरी फरहाद और कुणाल से बात हुई है. मैं भी उनसे मिलने जा रहा हूं. मुझे नहीं पता कि वे नाराज हैं या नहीं. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा.'
सांसद काकोली घोष पर उन्होंने कहा, 'उन्हें जो करना है, वे कर रही हैं. काकोली अपनी मर्ज़ी से काम करती हैं. वे वही करती हैं, जो वे चुनती हैं. मैं काकोली नहीं हूं, तो मैं उनके लिए कैसे जवाब दे सकता हूँ? यह काकोली से जुड़ा मामला है.'