'सिर कटेगा लेकिन झुकूंगी नहीं', ममता पर बरसीं काकोली घोष; अब आगे क्या है बागियों का बड़ा प्लान?

जब उनसे पूछा गया कि क्या ममता बनर्जी ने संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा, उस तरफ से किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की. न ही ममता और न ही किसी ने. जब मैं ज़िला अध्यक्ष थी और चुनाव के नतीजे खराब रहे, तो मैंने व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी ली. मुझे लगा कि शायद मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया और मैंने पद छोड़ दिया. उसके बाद भी, न तो कोई मुझसे मिला और न ही किसी ने फ़ोन किया. मुझे बस किनारे कर दिया गया. ऐसा लगा जैसे किसी को मुझ पर भौंकने के लिए छोड़ दिया गया हो.