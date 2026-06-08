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'सिर कटेगा लेकिन झुकूंगी नहीं', ममता पर बरसीं काकोली घोष; अब आगे क्या है बागियों का बड़ा प्लान?

TMC Parliamentary Party Split News: TMC में विधायक दल के बाद अब संसदीय दल में भी टूट हो गई है. बागी सांसदों की अगुवाई कर रही काकोली घोष ने कहा कि उनका सिर कटेगा लेकिन वे झुकेंगी नहीं. उन्होंने आगे के बड़े प्लान के बारे में इशारा भी कर दिया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 08, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:09 PM IST
'सिर कटेगा लेकिन झुकूंगी नहीं', ममता पर बरसीं काकोली घोष; अब आगे क्या है बागियों का बड़ा प्लान?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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