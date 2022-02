'मैं अपने भाई के लिए जान भी दे सकती हूं', जानें प्रियंका गांधी ने क्यों कही ये बात

नई दिल्लीः पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव को लेकर सियासी दलों में जुबानी जंग बढ़ती ही जा रही है. पंजाब में कांग्रेस की जीत के लिए प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर गई हैं. कांग्रेस को जिताने के लिए वे चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं. आज रविवार को पंजाब में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा.

I can sacrifice my life for my brother (Rahul Gandhi) and even he can do the same for me. There is conflict in BJP, not in Congress. Yogi Ji, Modi Ji and Amit Shah might have a conflict of interest: Congress leader Priyanka Gandhi Vadra pic.twitter.com/JTAUr3rr6L

— ANI (@ANI) February 13, 2022