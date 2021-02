मैं 30 सेकंड में सो जाता हूं, Tamil Nadu के सीएम को नींद कैसे आती है: राहुल गांधी

तूतीकोरिन/तिरुनेलवेली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया. उन्होंने कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता. मैं सिर्फ 30 सेकंड में सो जाता हूं, क्योंकि मैं डरता नहीं हूं. लेकिन क्या तमिलनाडु के सीएम को नींद आ जाती होगी? उन्हें रात में नींद नहीं आती होगी, क्योंकि वो ईमानदार नहीं हैं. चूंकि तमिल नाडु के सीएम ईमानदार नहीं हैं, और वो पीएम मोदी के सामने खड़े नहीं हो सकते. ऐसे में पीएम मोदी को लगता है कि वो तमिल नाडु को रिमोट से कंट्रोल कर लेंगे. क्योंकि सीएम ही करप्ट है. लेकिन ऐसा नहीं होगा. क्योंकि तमिल नाडु के लोग उस रिमोट की बैटरी निकाल कर फेंक देंगे. राहुल गांधी ने खुद को 'ईमानदार' बताते हुए कहा कि यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी 'मुझ पर शिकंजा नहीं कस सकते' और लगातार निशाना साधते रहते हैं.

मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री 'भ्रम' में हैं और सोच रहे हैं कि वह 'रिमोर्ट कंट्रोल' के माध्यम से तमिलनाडु को नियंत्रित कर सकेंगे, लेकिन जनता 'बैटरी निकाल कर उसे (रिमोट कंट्रोल) फेंक देगी.' गांधी ने आरोप लगाया कि पलानीसामी मोदी के खिलाफ इसलिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वह 'भ्रष्ट हैं, ईमानदार नहीं हैं.' उन्होंने कहा, 'नरेंद्र मोदी मुझे नहीं डरा सकते हैं, इसका एकमात्र कारण है कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं. चूंकि मैं भ्रष्ट नहीं हूं, मैं उनके खिलाफ खड़ा हो सकता हूं और उन्हें सच का आईना दिखा सकता हूं.' उन्होंने दावा किया कि ईमानदार होने के कारण ही वह लगातार प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हैं. नोटबंदी और जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि इससे लघु और मध्यम आकार के व्यापारों को बहुत नुकसान हुआ है और 'यह कर गरीबों पर ही लग रहा है.' उन्होंने दावा किया कि 'दो-तीन' बड़े कॉरपोरेट हाउस बैंकों से जितना भी चाहें कर्ज ले सकते हैं, लेकिन 'तमिलनाडु के लघु और मध्यम आकार के उद्योगों को एक रुपया भी नहीं मिलता.'

Mr. Modi thinks Tamil Nadu is like his television, he can pick up remote & do whatever he wants. He can put volume up & CM will talk louder & vice versa. He thinks he can control people of TN, but people are going to remove battery from remote & throw away: Rahul Gandhi, Congress pic.twitter.com/SOZn1ljj0p

— ANI (@ANI) February 27, 2021