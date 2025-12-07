Exclusive: 'बाबर से मेरा कोई लेना-देना नहीं लेकिन...' बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर ये क्या बोल गए विधायक हुमायूं कबीर

Humayun Kabir: तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई उनके उस बयान के बाद की गई थी जिसमें उन्होंने मुर्शिदाबाद के भरतपुर में बाबरी मस्जिद बनाने की बात की थी. निलंबन के बाद कबीर ने घोषणा की कि वह टीएमसी से इस्तीफा देंगे और एक नई पार्टी बनाएंगे. इस बीच, आज विधायक हुमायूं कबीर ने जी न्यूज से बात करते हुए कई सवालों के जवाब दिए.

1. बाबरी नाम क्यों रखा गया?

हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर सवाल उठाए जाने पर स्पष्ट किया कि बाबर से मेरा कोई लेना-देना नहीं है और कहा कि बाबरी नाम रखने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं था.

2. बीजेपी में रहते हुए बाबरी मस्जिद पर क्यों नहीं बोला?

हुमायूं कबीर ने बीजेपी में अपने समय के बारे में कहा कि बीजेपी पार्टी का एजेंडा केवल हिंदू हितों के लिए था, जबकि मैं मुसलमान हूं और मेरा लक्ष्य केवल मुसलमानों के हित में काम करना है.

बता दें हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया था. उन्होंने शिलान्यास से पहले दावा किया था कि इस कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल होंगे, और यह कार्यक्रम कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक एनएच-12 (NH-34) को अवरुद्ध कर सकता है. कबीर के इस विवादास्पद बयान ने पार्टी के आंतरिक मामलों में हलचल मचा दी थी.