Telangana Politics: 'वोट के लिए टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना सिर कटा लूंगा', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा

Jubilee Hills By Election: केंद्रीय गृहराज्यमंत्री और बीजेपी नेता बंदी संजय कुमार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर जोरदार निशाना साधा. दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गुरुवार (6 नवंबर) को हैदराबाद के बोराबंदा में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे इसी दौरान उन्होंने मुस्लिम टोपी लगा कर वहां के मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए बयानबाजी कर दी थी. इसके बाद पूरे सूबे में सियासी घमासान शुरू हो गया. केंद्रीय राज्यमंत्री और बीजेपी नेता बंदी संजय कुमार ने इस बयानबाजी के लिए रेवंत रेड्डी पर हमला बोल दिया.

दरअसल तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने है. जैसे-जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे-वैसे सूबे में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है. गुरुवार को चुनावी रैली को संबोधित करने से पहले भी सीएम रेवंत रेड्डी ने ये बयान दिया था, 'कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस.' इसके बाद से बीजेपी लगातार उनके ऊपर हमलावर है. बीजेपी ने रेवंत रेड्डी पर मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टिकरण का आरोप लगाया है.

अगर मुझे वोट के लिए टोपी पहननी पड़ जाए तो...

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने गुरुवार को रेवंत रेड्डी पर वोटों के लिए धार्मिक दिखावा करने का आरोप लगाकर सूबे में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. बंदी संजय ने कहा कि अगर ऐसा दिन भी आ जाए कि मुझे वोटों के लिए टोपी पहननी पड़े तो मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा लेकिन वोटों के लिए टोपी नहीं पहनूंगा. मैं वोटों की खातिर अपने धर्म से झुकने वाला हिन्दू नहीं हूं. बंदी संजय ने हाल ही में कांग्रेस की रैली में मुख्यमंत्री द्वारा टोपी पहनने पर उनका मजाक उड़ाया.

दम है तो ओवैसी को मंदिर में ले जाकर आरती करवाएं

बंदी संजय कुमार ने रेवंत रेड्डी पर हमला जारी रखते हुए उन्हें चुनौती दी कि अगर दम है तो हिन्दू वोटों के लिए वो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को मंदिर में 'आरती' करने के लिए कहें. उन्होंने आगे कहा, 'अजहरुद्दीन और MIM जैसे मुस्लिम नेता भी नहीं पहनते लेकिन मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस उम्मीदवार ने वोटों के लिए पहना. क्या मुख्यमंत्री में हिम्मत है कि अजहरुद्दीन से 'वक्रतुंड महाकाय' जपवाएं? या ओवैसी को भाग्यलक्ष्मी मंदिर ले जाकर हिंदू वोट जीतने के लिए आरती करवाएं?'उन्होंने आगे कहा कि टोपी पहने हुए रेवंत रेड्डी को अजहरुद्दीन से प्रार्थना करवानी चाहिए और 'तिलक' लगवाना चाहिए

कांग्रेस नेता बेशर्मी से पहनते हैं टोपी

'पुराने शहर में भाग्यलक्ष्मी मंदिर है. क्या अकबरुद्दीन ओवैसी या असदुद्दीन ओवैसी ने कभी वहां दर्शन किए और नारियल फोड़ा या 'आरती' दी? रेवंत रेड्डी को इसके बारे में सोचना चाहिए और जवाब देना चाहिए. वे प्रार्थना नहीं करते या तिलक नहीं लगाते. ये लोग (कांग्रेस नेता) बेशर्मी से टोपी पहनते हैं और उनके वोटों के लालची हैं.'

