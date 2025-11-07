Advertisement
trendingNow12992583
Hindi Newsदेश

Telangana Politics: 'वोट के लिए टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना सिर कटा लूंगा', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा

Union Minister Slams CM Revant Reddy: तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने है. जैसे-जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे-वैसे सूबे में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है. गुरुवार को चुनावी रैली को संबोधित करने से पहले भी सीएम रेवंत रेड्डी ने ये बयान दिया था, 'कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस.'

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 04:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Telangana Politics: 'वोट के लिए टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना सिर कटा लूंगा', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा

Jubilee Hills By Election: केंद्रीय गृहराज्यमंत्री और बीजेपी नेता बंदी संजय कुमार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर जोरदार निशाना साधा. दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गुरुवार (6 नवंबर) को हैदराबाद के बोराबंदा में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे इसी दौरान उन्होंने मुस्लिम टोपी लगा कर वहां के मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए बयानबाजी कर दी थी. इसके बाद पूरे सूबे में सियासी घमासान शुरू हो गया. केंद्रीय राज्यमंत्री और बीजेपी नेता बंदी संजय कुमार ने इस बयानबाजी के लिए रेवंत रेड्डी पर हमला बोल दिया. 

दरअसल तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने है. जैसे-जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे-वैसे सूबे में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है. गुरुवार को चुनावी रैली को संबोधित करने से पहले भी सीएम रेवंत रेड्डी ने ये बयान दिया था, 'कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस.' इसके बाद से बीजेपी लगातार उनके ऊपर हमलावर है. बीजेपी ने रेवंत रेड्डी पर मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टिकरण का आरोप लगाया है. 

अगर मुझे वोट के लिए टोपी पहननी पड़ जाए तो...
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने गुरुवार को रेवंत रेड्डी पर वोटों के लिए धार्मिक दिखावा करने का आरोप लगाकर सूबे में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. बंदी संजय ने कहा कि अगर ऐसा दिन भी आ जाए कि मुझे वोटों के लिए टोपी पहननी पड़े तो मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा लेकिन वोटों के लिए टोपी नहीं पहनूंगा. मैं वोटों की खातिर अपने धर्म से झुकने वाला हिन्दू नहीं हूं.  बंदी संजय ने हाल ही में कांग्रेस की रैली में मुख्यमंत्री द्वारा टोपी पहनने पर उनका मजाक उड़ाया.

Add Zee News as a Preferred Source

दम है तो ओवैसी को मंदिर में ले जाकर आरती करवाएं
बंदी संजय कुमार ने रेवंत रेड्डी पर हमला जारी रखते हुए उन्हें चुनौती दी कि अगर दम है तो हिन्दू वोटों के लिए वो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को मंदिर में 'आरती' करने के लिए कहें. उन्होंने आगे कहा, 'अजहरुद्दीन और MIM जैसे मुस्लिम नेता भी नहीं पहनते लेकिन मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस उम्मीदवार ने वोटों के लिए पहना. क्या मुख्यमंत्री में हिम्मत है कि अजहरुद्दीन से 'वक्रतुंड महाकाय' जपवाएं? या ओवैसी को भाग्यलक्ष्मी मंदिर ले जाकर हिंदू वोट जीतने के लिए आरती करवाएं?'उन्होंने आगे कहा कि टोपी पहने हुए रेवंत रेड्डी को अजहरुद्दीन से प्रार्थना करवानी चाहिए और 'तिलक' लगवाना चाहिए

कांग्रेस नेता बेशर्मी से पहनते हैं टोपी
'पुराने शहर में भाग्यलक्ष्मी मंदिर है. क्या अकबरुद्दीन ओवैसी या असदुद्दीन ओवैसी ने कभी वहां दर्शन किए और नारियल फोड़ा या 'आरती' दी? रेवंत रेड्डी को इसके बारे में सोचना चाहिए और जवाब देना चाहिए. वे प्रार्थना नहीं करते या तिलक नहीं लगाते. ये लोग (कांग्रेस नेता) बेशर्मी से टोपी पहनते हैं और उनके वोटों के लालची हैं.'

यह भी पढ़ेंः कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Telanganarevant reddy

Trending news

सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
West Bengal news
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
West Bengal
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
good story
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
SIR row
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव