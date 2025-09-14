मैं ईमानदारी से कमाना जानता हूं मैं कोई... , इथेनॉल विवाद के बीच नितिन गडकरी ने क्यों कही ये बात?
Advertisement
trendingNow12921313
Hindi Newsदेश

मैं ईमानदारी से कमाना जानता हूं मैं कोई... , इथेनॉल विवाद के बीच नितिन गडकरी ने क्यों कही ये बात?

इथेनॉल कार्यक्रम को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी ईमानदारी और वित्तीय स्वतंत्रता पर जोर देते हुए कहा कि उनका काम किसानों के जीवन में सुधार लाने की इच्छा से प्रेरित है. गडकरी ने कहा कि राजनेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को लड़ाने की कला जानते हैं और उन्होंने चेतावनी दी कि पिछड़ापन राजनीतिक हित में बदल गया है. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 14, 2025, 09:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ANI
ANI

Ethanol Controversy: इथेनॉल विवाद के बीच आलोचकों को करारा जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मेरे दिमाग की कीमत 200 करोड़ रुपये प्रति माह है. मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और मैं नीचे नहीं गिरता. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका काम और प्रयोग किसानों के लिए विचारों और उद्देश्य से प्रेरित हैं न कि अधिक कमाई की आवश्यकता से. नागपुर में एग्रीकोस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि आपको लगता है कि मैं यह सब पैसे के लिए कर रहा हूं? मैं ईमानदारी से कमाना जानता हूं. मैं कोई दलाल नहीं हूं.

मैं कोई संत नहीं हूं, मैं भी एक राजनेता हूं: गडकरी

गडकरी ने कहा कि राजनेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को लड़ाने की कला जानते हैं और उन्होंने चेतावनी दी कि पिछड़ापन राजनीतिक हित में बदल गया है. गडकरी ने कहा कि मेरा भी एक परिवार और घर है. मैं कोई संत नहीं हूं, मैं भी एक राजनेता हूं. लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि विदर्भ में 10000 किसानों की आत्महत्या शर्मनाक है. हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारे किसान समृद्ध नहीं हो जाते.

Add Zee News as a Preferred Source

गडकरी ने अपने बेटे के बारे में भी की बात 

गडकरी ने अपने बेटे के उपक्रमों के बारे में विस्तार से बात की और कहा कि वह उसे केवल वही देते हैं जो उनका आयात-निर्यात का व्यवसाय है. उन्होंने हाल ही में ईरान से 800 कंटेनर सेब मंगवाए और यहां से 1000 कंटेनर केले भेजे. उन्होंने आगे कहा कि मेरा बेटा गोवा से 300 कंटेनर मछली लेकर सर्बिया पहुंचा. उसने ऑस्ट्रेलिया में भी एक कारखाना लगाया है जहां दूध पाउडर बनता है. वह 150 कंटेनर अबू धाबी और अन्य जगहों पर भेजता है. गडकरी ने बताया कि उनका बेटा आईटीसी के साथ मिलकर 26 चावल मिलें भी चलाता है. उन्होंने कहा कि मुझे पांच लाख टन चावल के आटे की जरूरत है, इसलिए वह मिलें चलाता है और मैं आटा खरीदता हूं. उन्होंने ऐसे उपक्रमों को इस बात का उदाहरण बताया कि कैसे व्यावसायिक बुद्धि कृषि में अवसर पैदा कर सकती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Ethanol Controversy

Trending news

बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
Kerala Congress
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Tejas
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Aaj Ki Taza Khabar Live: 20वें दिन भी स्थगित हुई मैता वैष्णो देवी यात्रा, बारिश-आंधी बनी बाधा
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: 20वें दिन भी स्थगित हुई मैता वैष्णो देवी यात्रा, बारिश-आंधी बनी बाधा
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
IND vs Pak
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
Weather
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
Jammu Kashmir Tourism
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
DNA Analysis
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
DNA Analysis
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
jammu kashmir news
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
;