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एयर मार्शल का एक झूठ और ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो गया पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस, जानें पूरी कहानी

पाकिस्तान पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें कहर बनकर टूट रही थीं. उस वक्त पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर हमले के लिए वायुसेना तैयार थी. लेकिन तभी एयर मार्शल (रिटायर्ड) नागेश कपूर को एयरचीफ का फोन आया. दोनों के बीच क्या बात हुई और कपूर ने क्या झूठ बोला. चलिए आपको बताते हैं.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 20, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:20 PM IST
एयर मार्शल का एक झूठ और ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो गया पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस, जानें पूरी कहानी

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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