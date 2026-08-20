/एयर मार्शल का एक झूठ और ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो गया पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस, जानें पूरी कहानी

Operation Sindoor: 10 मई 2025 की सुबह एयर मार्शल नागेश कपूर (अब रिटायर्ड) अजीबोगरीब कश्मकश में थे. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मिसाइलें पाकिस्तानी एयरबेस पर कहर बनकर टूट रही थीं. एयर अटैक्स की वजह से मामला और भी ज्यादा तनाव पू्र्ण हो चुका था.बस एक अहम मिशन चालू होना बाकी था. लेकिन तब
भारतीय वायुसेना की साउथ वेस्ट एयर कमांड (SWAC) के चीफ रहे नागेश कपूर ने एक झूठ बोला और पाकिस्तान के होश उड़ गए. दरअसल, टारगेट था पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस, जो गांधीनगर से 520 किलोमीटर उत्तर में है. यहीं SWAC का हेडक्वॉर्टर है.
एयर मार्शल की कमांड के फ्रंट लाइन बेस पर वायुसेना के पायलट अपने फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठे हुए थे. इस कमांड के तहत भुज, जैसलमेर, फलौदी, नालिया, जामनगर, जोधपुर, बाड़मेर और पुणे आते हैं.
भोलारी में एक कटऑफ हैंगर था.वायुसेना को पता था कि यह स्वीडन में बना SAAB एरिए है, जो पाकिस्तान का सबसे काबिल अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट माना जाता है. लेकिन तभी फोन की घंटी बजी. दूसरी तरफ थे एयर चीफ. आप सोच रहे होंगे कि क्या प्लान में कोई बदलाव हुआ था? क्या कॉकपिट में बैठे और उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार पायलटों को मिशन से हटने के लिए कहा जाएगा?
एयर मार्शल नागेश कपूर का रुख साफ था. ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उनके पायलटों को अपना मिशन पूरा करने का मौका न मिले.NDTV को दिए एक इंटरव्यू में एयर मार्शल (रिटायर्ड) नागेश कपूर ने कहा, 'यह वो वक्त था, जब इस मिशन को लेकर मैंने अपने चीफ से झूठ बोला था.'
उन्होंने कहा, 'मुझे बोलना पड़ा. लगभग. मैंने सच नहीं बताया. मैं नहीं कहूंगा कि मैंने झूठ बोला.मैंने बस सच नहीं बताया.और यह बात अच्छी तरह जानते हुए भी कि वह वही तस्वीर देख रहे थे जो मैं अपने ऑपरेशन्स रूम में देख रहा था. वह एयर हेडक्वार्टर के ऑपरेशन्स सेंटर में बैठकर वही तस्वीर देख रहे थे. उन्होंने मुझसे पूछा,'उन एयरक्राफ्ट की पोज़िशन क्या है?' मैंने कहा, 'सर, वे अभी उड़ान भरने वाले हैं.' मुझे पक्का पता था कि वे अगले 15 मिनट तक उड़ान नहीं भरने वाले थे. इसलिए समय के मामले में मैंने उनसे झूठ बोला.
जेट्स में बैठे पायलटों ने इस पल का इंतजार करते हुए अपना पूरा करियर बिता दिया था. सालों की ड्रिल का आखिरकार कोई मतलब निकलने वाला था. हथियार लोड कर लिए गए थे. एयरक्राफ्ट में आखिरी लीटर तक फ्यूल भर दिया गया था.हर चेकलिस्ट को एक बार देखा गया, फिर दोबारा देखा गया, क्योंकि इस समय की गई कोई भी गलती सिर्फ एक गलती नहीं होती बल्कि दीवार पर लिखा एक नाम बन जाती.
टारमैक पर तनाव छाया हुआ था. कॉकपिट में, पायलटों और वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स के बीच धीमी आवाज में बातचीत हो रही थी. बातें छोटी, सधी हुई और बिना किसी भावना को जाहिर किए हो रही थीं, हालांकि हर किसी की धड़कनें कुछ और ही कह रही थीं. कैनोपी बंद कर दी गई थीं. सिस्टम चालू कर दिए गए थे. मिशन के लिए चुने गए एयरक्राफ्ट सुखोई-30 MKI थे, जो भारतीय वायु सेना की मुख्य ताकत हैं.'
इनको डिजाइन भले ही रूस में किया गया है. लेकिन भारत ने इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है. इसमें वायुसेना अपनी मर्जी के हथियार लगा सकती है.इससे 300 किलो वॉरहेड वाली ब्रह्मोस मिसाइल का हवा से जमीन में मार करने वाला वर्जन दागा जा सकता है.
IAF चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पूछा, 'वे अभी कहां हैं?' मैंने कहा, 'हथियार लॉन्च करने में आधा घंटा बाकी है.' मुझे पता था कि वे (अब तक) वहां नहीं पहुंचे थे. लेकिन मुझे उन्हें जाने देना पड़ा. वे पायलट हथियारों के साथ इतनी देर से इंतजार कर रहे थे. अगर मैं उन्हें जाने नहीं देता तो यह गलत होता.'
मिशन शुरू हो गया. सुखोई विमान लाइन में लगे और तेजी से रनवे से उड़ान भरकर अपने लॉन्च जोन की ओर बढ़ गए. हथियारों को सेट किया जा रहा था.एयर सर्च रडार पाकिस्तानी वायु सेना के लड़ाकू विमानों से किसी भी खतरे का पता लगाने के लिए स्कैन कर रहे थे. अगर दुश्मन का रडार सिग्नल पकड़ में आता, तो जेट के कॉकपिट में लगे रडार वार्निंग रिसीवर बीप करने लगते.
उन्होंने मुझसे कहा, 'जब वे लैंड करें तो मुझे बताना.'आखिरकार, जब हथियार लॉन्च हुए, तो मैंने उनसे कहा, 'सर, सब हो गया, सभी विमान वापस आ रहे हैं.' मिशन बहुत सफल रहा. भोलारी में हैंगर पर IAF का हमला शायद 10 मई को IAF के हमलों की सबसे अहम तस्वीर थी. सैटेलाइट तस्वीरों में हैंगर की छत पर एक बड़ा, टेढ़ा-मेढ़ा छेद दिख रहा था, जिससे अंदर का अंधेरा और ढहा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा था.हैंगर और रनवे के बीच एप्रन पर मलबा बिखरा हुआ था, जिससे पता चलता था कि हमले की ताकत से सामान बाहर की ओर उछल गया था. हमला सटीक और सिर्फ एक ही इमारत पर फोकस्ड लग रहा था.
उन्होंने कहा, "काफी समय बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमसे मिलने आए, और हम सब साथ बैठकर लंच कर रहे थे, और चीफ भी उसी टेबल पर थे, और तभी मैंने रक्षामंत्री के सामने कहा,'सर, मैंने आपसे झूठ बोला था.' एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एयर मार्शल कपूर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया -'मुझे पता है'.