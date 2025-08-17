मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी

Priyanka Chaturvedi: राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इन दिनों एक इंटरव्यू की वजह से चर्चा में हैं, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात और अपनी राजनीतिक सोच को लेकर खुलकर बातें कीं. इस बातचीत में प्रियंका ने कहा कि उन्हें उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है जो हमेशा इस पर नज़र रखते हैं कि वह आगे क्या करने वाली हैं.

प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात को लेकर बहुत बातें होती हैं, लेकिन उन्हें इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा,“मुझे अच्छा लगता है उन लोगों को परेशान करना, जो हर वक्त इस बात में लगे रहते हैं कि मैं आगे कहां जाने वाली हूं.”

‘घर में विपक्षी, बाहर देश की एम्बेसडर’

अपने रोल को समझाते हुए प्रियंका बोलीं कि संसद में वह एक मुखर विपक्षी सांसद हैं, लेकिन जब वह विदेश जाती हैं तो वहां अपनी पार्टी नहीं, बल्कि भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं. “घर पर मैं विपक्ष हूं, लेकिन बाहर अपने देश की एम्बेसडर हूं,”

शिवसेना और बदलाव की बात

प्रियंका ने इंटरव्यू में यह भी माना कि वक्त के साथ शिवसेना में कई बदलाव आए हैं. उन्होंने बताया कि पहले हिंदी भाषी लोगों को लेकर जो टकराव की राजनीति होती थी, उसमें अब काफी सुधार आया है. “हमने सालों में बहुत बदलाव देखे हैं,” इसमें उन्होंने राजनीति, व्यक्तिगत सोच और पार्टी की रणनीतियों को लेकर खुलकर अपनी राय रखी. खासकर पीएम मोदी के साथ तस्वीर पर उनका बयान अब सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है.

कौन है राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी

प्रियंका चतुर्वेदी एक जानी-मानी भारतीय राजनेता और राज्यसभा सांसद हैं. वह शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) से जुड़ी हुई हैं. राजनीति में आने से पहले वह मीडिया और कम्युनिकेशन क्षेत्र में काम करती थीं और एक प्रसिद्ध स्तंभकार भी रही हैं. प्रियंका ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी, लेकिन 2019 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया. वह महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती हैं. सोशल मीडिया पर भी वह काफी सक्रिय रहती हैं और जनता से सीधे संवाद करती हैं.