DNA: पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों? जहर बोने वाले सरगम की कब होगी गिरफ्तारी

DNA Analysis on Saroj Sargam Controversy: पैगम्बर मुहम्मद साहब के नाम पर लोग बिना किसी आधार के सड़क पर शोर कर रहे हैं. पत्थरबाजी कर रहे हैं. लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं. उस बात के लिए हिंसा कर रहे हैं, जो हुई ही नहीं. मगर हिंदू देवी-देवताओं को लेकर जो आपत्तिजनक बातें हुई है, उसपर खामोशी है. एक महिला खुलेआम करोड़ों सनातनियों की आराध्य के लिए अपशब्द बोल रही है. जब नवरात्र चल रहा है. सौ करोड़ से ज्यादा सनातनी माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं. तब वो महिला माँ दुर्गा के लिए ऐसी विषैली भाषा का प्रयोग कर रही है, जो बहुत अधिक अपमानजनक है. इसको लेकर साधु-संतों पर आक्रोश है. इसलिए आज हम हिंदुओं की आस्था पर सीधी चोट करने वाली विकृत मानसिकता का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि हिंदुस्तान में ही किसी को देवी-देवताओं के बारे में जहरीले शब्द बोलने का साहस कैसे होता है?

सरोज सरगम ने मां दुर्गा का अपमान कैसे किया?

सनातन वो धर्म है जिसे सहिष्णुता और मतभिन्नता का सागर कह सकते हैं. मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मतभिन्नता के नाम पर मर्यादा भूल जाते हैं. ऐसी ही एक महिला का नाम सरोज सरगम है. जो बार-बार देवी देवताओं को लेकर अश्लील बातें कर रही है. महिषासुर का गुणगान करते हुए सरोज सरगम ने मां दुर्गा का कैसे अपमान किया है, उसका संपादित अंश हम आपको सुनाते हैं. क्योंकि आपको उसके नफरती विचारों की तीव्रता का अंदाज़ा होना जरूरी है.

इस महिला के अंदर कितनी मात्रा में विष भरा हुआ है, जो शब्द और सुर के साथ बाहर निकल रहा है. जिस देश में सौ करोड़ लोग मां दुर्गा की पूजा करते हैं. अभी नवरात्र में मातृशक्ति के रूप में मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, वहीं पर एक ऐसी महिला भी है. जिसके अंदर मां दुर्गा को लेकर इतनी घिनौनी सोच है.

गीतों के नाम पर देती है देवी-देवताओं को गाली

स्वयं को मूल निवासी बताकर गौरवान्वित होने वाली सोरज सरगम का यूट्यूब पर एक पेज है. जिसमें दूषित सोच वाली ये महिला अपने आपको बिरहा गायक बताती है. यूट्यूब पर उसने 40 वीडियो अपलोड किया है. इन तमाम वीडियो में उसकी धार्मिक और जातिवादी घृणा की व्याख्या है. सोशल मीडिया पर जब हमने सरोज सरगम की प्रोफाइल देखी तो पता चला कि बिरहा के नाम पर ये सिर्फ विद्वेष फैलाती है. इसके किसी गाने में भगवान शिव को लेकर नफरती शब्द हैं. किसी में मां दुर्गा को लेकर घिनौनी बातें है.

देवी-देवताओं के अलावा ब्राह्मणों को लेकर अपशब्दों की भरमार है. सरोज सरगम ने बिरहा के नाम पर कुछ सियासी गाने भी गाए हैं, जिसके उसकी वैचारिक निष्ठा का अंदाज़ा हो जाएगा. सरोज सरगम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली है. वहां पर इसके खिलाफ एक दो नहीं छह-छह केस दर्ज किए जा चुके हैं. मगर ताज्जुब की बात ये है कि अब तक पुलिस ने सरोज को गिरफ्तार नहीं किया है. पुलिस का कहना है कि सरोज सरगम के खिलाफ साक्ष्य जुटाए गए हैं, गिरफ्तारी जल्द होगी.

ब्राह्मणों के खिलाफ समाज को उकसा रही

पुलिस अब तक सिर्फ साक्ष्य जुटा रही है और सरोज सरगम सोशल मीडिया पर आकर फिर से अपने विषैले और घिनौने शब्दों को दोहरा रही है. केस दर्ज होने के बाद सरोज सरगम ने एक वीडियो बनाया. जिसमें वो कह रही हैं कि उसने सिर्फ लिखा हुआ गाया है. जो गाया है वो किसी ए एन यादव की किताब में लिखा हुआ है. मगर उसी वीडियो में सरोज सरगम स्वयं को मूल निवासी का सिरमौर घोषित करते हुए लोगों को उकसा रही है. ब्राह्मणों के खिलाफ ओबीसी-एसी-एसटी और यहां तक कि माइनॉरिटी को भी सड़क पर उतरने के लिए कह रही हैं.

बिरहा गायन के नाम पर सरोज सगम जिस तरह समाज को बांटने कोशिश कर रही है. जिस तरह देवी-देवताओं के लिए अभद्र टिप्पणी कर रही है, उससे हिंदू संगठन में आक्रोश है. हिंदू संगठन से जुड़े लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. साधु-संत भी बहुत अधिक क्रोधित हैं. वो इसे सनातन धर्म पर सीधा कुठाराघात बता रहे हैं.

समाज में जहर घोलने पर कब मिलेगी सजा?

सरोज सरगम पर जो केस दर्ज किया गया है, उसमें जान-बूझ कर और द्वेषपूर्ण उद्देश्य के साथ किसी धार्मिक विश्वासों के अपमान की धारा लगाई गई है. समाज में वैमनस्यता को बढ़ावा देने की धारा भी लगी है. और साथ में सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 66 भी लगाई है. कुल मिलाकर अगर सरोज सरगम पर सख्त एक्शन होता है तो तीन साल तक की सजा हो सकती है. जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. जाहिर है कि सजा कानूनी तौर पर ही होगी. मगर जिस तरह सालों से ये महिला बिरहा के नाम पर विषैले गाने गा रही है. समाज में जहर घोल रही है. वो बेहद खतरनाक है.