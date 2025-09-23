DNA: पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों? जहर बोने वाले सरगम की कब होगी गिरफ्तारी
Advertisement
trendingNow12934255
Hindi Newsदेश

DNA: पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों? जहर बोने वाले सरगम की कब होगी गिरफ्तारी

DNA on Saroj Sargam: देश में पैगंबर का पोस्ट हटाए जाने की अफवाह के बाद जगह-जगह मुस्लिम समाज जुलूस निकाल रहा है. वहीं सोशल मीडिया पर देवी दुर्गा का खुलेआम अपमान किया जा रहा है. इसके बावजूद ऐसी अघोषित चुप्पी पसरी है, जैसे कुछ हुआ ही न हो.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 23, 2025, 11:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों? जहर बोने वाले सरगम की कब होगी गिरफ्तारी

DNA Analysis on Saroj Sargam Controversy: पैगम्बर मुहम्मद साहब के नाम पर लोग बिना किसी आधार के सड़क पर शोर कर रहे हैं. पत्थरबाजी कर रहे हैं. लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं. उस बात के लिए हिंसा कर रहे हैं, जो हुई ही नहीं. मगर हिंदू देवी-देवताओं को लेकर जो आपत्तिजनक बातें हुई है, उसपर खामोशी है. एक महिला खुलेआम करोड़ों सनातनियों की आराध्य के लिए अपशब्द बोल रही है. जब नवरात्र चल रहा है. सौ करोड़ से ज्यादा सनातनी माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं. तब वो महिला माँ दुर्गा के लिए ऐसी विषैली भाषा का प्रयोग कर रही है, जो बहुत अधिक अपमानजनक है. इसको लेकर साधु-संतों पर आक्रोश है. इसलिए आज हम हिंदुओं की आस्था पर सीधी चोट करने वाली विकृत मानसिकता का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि हिंदुस्तान में ही किसी को देवी-देवताओं के बारे में जहरीले शब्द बोलने का साहस कैसे होता है?

सरोज सरगम ने मां दुर्गा का अपमान कैसे किया?

सनातन वो धर्म है जिसे सहिष्णुता और मतभिन्नता का सागर कह सकते हैं. मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मतभिन्नता के नाम पर मर्यादा भूल जाते हैं. ऐसी ही एक महिला का नाम सरोज सरगम है. जो बार-बार देवी देवताओं को लेकर अश्लील बातें कर रही है. महिषासुर का गुणगान करते हुए सरोज सरगम ने मां दुर्गा का कैसे अपमान किया है, उसका संपादित अंश हम आपको सुनाते हैं. क्योंकि आपको उसके नफरती विचारों की तीव्रता का अंदाज़ा होना जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस महिला के अंदर कितनी मात्रा में विष भरा हुआ है, जो शब्द और सुर के साथ बाहर निकल रहा है. जिस देश में सौ करोड़ लोग मां दुर्गा की पूजा करते हैं. अभी नवरात्र में मातृशक्ति के रूप में मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, वहीं पर एक ऐसी महिला भी है. जिसके अंदर मां दुर्गा को लेकर इतनी घिनौनी सोच है.  

गीतों के नाम पर देती है देवी-देवताओं को गाली

स्वयं को मूल निवासी बताकर गौरवान्वित होने वाली सोरज सरगम का यूट्यूब पर एक पेज है. जिसमें दूषित सोच वाली ये महिला अपने आपको बिरहा गायक बताती है. यूट्यूब पर उसने 40 वीडियो अपलोड किया है. इन तमाम वीडियो में उसकी धार्मिक और जातिवादी घृणा की व्याख्या है. सोशल मीडिया पर जब हमने सरोज सरगम की प्रोफाइल देखी तो पता चला कि बिरहा के नाम पर ये सिर्फ विद्वेष फैलाती है. इसके किसी गाने में भगवान शिव को लेकर नफरती शब्द हैं. किसी में मां दुर्गा को लेकर घिनौनी बातें है. 

देवी-देवताओं के अलावा ब्राह्मणों को लेकर अपशब्दों की भरमार है. सरोज सरगम ने बिरहा के नाम पर कुछ सियासी गाने भी गाए हैं, जिसके उसकी वैचारिक निष्ठा का अंदाज़ा हो जाएगा. सरोज सरगम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली है. वहां पर इसके खिलाफ एक दो नहीं छह-छह केस दर्ज किए जा चुके हैं. मगर ताज्जुब की बात ये है  कि अब तक पुलिस ने सरोज को गिरफ्तार नहीं किया है. पुलिस का कहना है कि सरोज सरगम के खिलाफ साक्ष्य जुटाए गए हैं, गिरफ्तारी जल्द होगी.

ब्राह्मणों के खिलाफ समाज को उकसा रही

पुलिस अब तक सिर्फ साक्ष्य जुटा रही है और सरोज सरगम सोशल मीडिया पर आकर फिर से अपने विषैले और घिनौने शब्दों को दोहरा रही है. केस दर्ज होने के बाद सरोज सरगम ने एक वीडियो बनाया. जिसमें वो कह रही हैं कि उसने सिर्फ लिखा हुआ गाया है. जो गाया है वो किसी ए एन यादव की किताब में लिखा हुआ है. मगर उसी वीडियो में सरोज सरगम स्वयं को मूल निवासी का सिरमौर घोषित करते हुए लोगों को उकसा रही है. ब्राह्मणों के खिलाफ ओबीसी-एसी-एसटी और यहां तक कि माइनॉरिटी को भी सड़क पर उतरने के लिए कह रही हैं.

बिरहा गायन के नाम पर सरोज सगम जिस तरह समाज को बांटने कोशिश कर रही है. जिस तरह देवी-देवताओं के लिए अभद्र टिप्पणी कर रही है, उससे हिंदू संगठन में आक्रोश है. हिंदू संगठन से जुड़े लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. साधु-संत भी बहुत अधिक क्रोधित हैं. वो इसे सनातन धर्म पर सीधा कुठाराघात बता रहे हैं. 

समाज में जहर घोलने पर कब मिलेगी सजा?

सरोज सरगम पर जो केस दर्ज किया गया है, उसमें जान-बूझ कर और द्वेषपूर्ण उद्देश्य के साथ किसी धार्मिक विश्वासों के अपमान की धारा लगाई गई है. समाज में वैमनस्यता को बढ़ावा देने की धारा भी लगी है. और साथ में सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 66 भी लगाई है. कुल मिलाकर अगर सरोज सरगम पर सख्त एक्शन होता है तो तीन साल तक की सजा हो सकती है. जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. जाहिर है कि सजा कानूनी तौर पर ही होगी. मगर जिस तरह सालों से ये महिला बिरहा के नाम पर विषैले गाने गा रही है. समाज में जहर घोल रही है. वो बेहद खतरनाक है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
DNA
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
weather update
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
Maharashtra
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
ahmedabad news
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
Jammu and Kashmir
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
PM Modi
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
Siddaramaiah
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
;