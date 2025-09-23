DNA: शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं गुस्सा दिखाने के बहाने शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?

Who are the people behind I LOVE Mohammed Protest: I LOVE मोहम्मद के नाम पर लगातार विरोध प्रदर्शन किये जा रहे हैं. लोगों को भड़काया जा रहा है. कई जगहों पर हिंसा की जा रही है. छोटे-छोटे बच्चों को जबरन सड़क पर उतारा जा रहा है. पुलिसवालों को हाथ काट लेने की धमकी दी जा रही है. इन सबके बीच सबसे बड़ी बात ये है कि कानपुर से शुरू हुआ ये मजहबी विवाद अब कराची तक पहुंच गया है. आज आपको ये पता चलेगा, कि कैसे पाकिस्तान में I LOVE मोहम्मद ट्रेंड कर रहा है. वहां के कट्टरपंथी..कैसे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं.

पाकिस्तानी नारेबाजी करते हुए कह रहा है कि 'वक्त आने दो, तेरे सीने पर चढ़कर भी I LOVE मोहम्मद के नारे लगाएंगे'. ये पाकिस्तानी किसके सीने पर चढ़ने की बात कर रहे हैं? किसे धमकी दे रहे हैं, भारत की पुलिस को? गैर-मुस्लिमों को? ये पाकिस्तानी क्या भारत के मुसलमानों को ऐसा करने के लिए भड़का रहा है. सोचिए, ये मामला हिंदुस्तान का है लेकिन जहर पाकिस्तान से भी फैलाया जा रहा है. भारत के आंतरिक मामलों से पाकिस्तानी कट्टरपंथियों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए. लेकिन इनका मक़सद भारत में मजहब के नाम पर दंगा कराना है. इन्हें मुस्लिमों को हिंदुओं से लड़ाना है. ये वही पाकिस्तान है, जिसने सिर तन से जुदा का नारा दिया. इन्हें हिंदुस्तान में रहने वाले कट्टरपंथियों के इस खतरनाक अभियान में अवसर दिख रहा है. इसलिए, ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं.

शातिर तरीके से लोगों को भड़काने की साजिश

वहां के कट्टरपंथी..आग में घी डालने का काम कर रहे हैं. और यहां मौजूद, कुछ कट्टरपंथी लोगों को मजहब के नाम पर बरगला रहे हैं..भड़का रहे हैं..सड़कों पर उतार रहे हैं. पाकिस्तान के कट्टरपंथी सीने पर चढ़कर I LOVE मोहम्मद के नारे लगाने की धमकी दे रहे हैं. और हमारे देश का एक कट्टरपंथी कहता है कि I LOVE मोहम्मद का पोस्टर हटाया तो हाथ काट लेंगे. गौर करने वाली बात ये है कि, वो ये धमकी यूपी पुलिस के जवान को दे रहा है.

धमकी देने वाले इस शख्स का नाम नफीस खान है. ये, बरेली का रहने वाला है और मौलाना तौक़ीर रज़ा की पार्टी से जुड़ा है. इसने भीड़ के सामने इंस्पेक्टर सुभाष कुमार को वर्दी उतरवाने और हाथ काटने की धमकी दे दी और उसके बाद भद्दी गालियां भी दी. वर्दी में मौजूद पुलिसकर्मी को धमकाने का ये वीडियो वायरल होने के बाद नफ़ीस ख़ान के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया गया है. लेकिन आप इस घटना से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे एक मुद्दे को हवा देकर हिंसा फैलाने की साज़िश रची जा रही है.

यूपी के कई शहरों में धर्म के तथाकथित ठेकेदारों ने आम लोगों को भड़काने का ठेका ले लिया है. ये काम बेहद संगठित और शातिर तरीके से हो रहा है. शांति का संदेश देनेवाले पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है. लोगों का भड़काने का काम मुरादाबाद में भी हुआ. यहां के डिलारी थाना क्षेत्र में रविवार रात I LOVE MOHAMMAD के बैनर तले सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर उतरी. इसमें छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल थे. सड़कों पर उतरने से पहले इन लोगों ने पुलिस से अनुमति भी नहीं ली थी. इस जुलूस के दौरान जमकर ज़हर उगला गया, बस चेहरा बदल गया. बरेली में जहां नफ़ीस ने नफ़रती बातें की, वहीं मुरादाबाद में ये काम नसीम ने किया.

शहर-शहर जुलूस निकालकर किया जा रहा शक्ति प्रदर्शन

इस देश में किसी पर भी पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति अपना प्यार जताने पर कोई रोक नहीं है. इस्लाम को मानने वाले लोग सदियों से अपना ये प्यार जताते रहे हैं और जताते रहेंगे...कानपुर पुलिस की तरफ़ से बार-बार कहा जा चुका है कि उसने एफआईआर I LOVE MOHAMMAD लिखने की वजह से दर्ज नहीं की बल्कि परंपरागत स्थान से हटकर टेंट लगाने और जुलूस के दौरान एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के पोस्टर फाड़ने को लेकर दर्ज की थी, उस एफआईआर का पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति प्यार जताने से कोई वास्ता नहीं है.

इसके बावजूद कुछ लोगों ने सोच-समझकर इस विवाद को अब कानपुर से कराची तक पहुंचा दिया है. उन्हें ऐसा लगता है कि इस विवाद को भड़काने से उनका मक़सद पूरा हो जाएगा. इस बात की पूरी संभावना है कि जान-बूझकर पुलिस की सफाई को अनसुना किया जा रहा है क्योंकि अगर सच्चाई सामने आ गई तो फिर प्रदर्शन के पीछे जो मास्टरमाइंड हैं, उनका एजेंडा कैसे चलेगा.

शहर-शहर चल रहे इस धार्मिक शक्ति प्रदर्शन का एक पैटर्न भी है. एक तरफ़ जहां भड़काऊ नारेबाज़ी की जाती है, वहीं कई जगह बच्चों को भी जुलूस में शामिल किया जाता है. यूपी के बाग़पत में भी देर रात जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में बच्चों को शामिल किया गया. यहां भी बिना पुलिस की इजाज़त के ये प्रदर्शन किया गया. पुलिस ने जब उन्हें रोका तो नोकझोंक भी हुई.

पवित्र कल्पवृक्ष पर क्यों लगाया गया पैगंबर का पोस्टर?

भड़काऊ गैंग की एंट्री भोले की नगरी वाराणसी में भी हुई है. यहां छोटी-छोटी बच्चियों का सहारा लेकर लोगों को भड़काने की साज़िश रची जा रही है. यहां भी रैली निकालने से पहले पुलिस की अनुमति नहीं ली गई. शहर के सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अब पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है.

एक तरफ़ जहां धार्मिक भावनाएं आहत होने के नाम पर अलग-अलग राज्यों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ़ इन प्रदर्शनों के दौरान दूसरों की धार्मिक भावना आहत होने का ख़्याल नहीं रखा जा रहा है. हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह प्रदर्शन के नाम पर सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए, पुलिसवालों पर हमला किया गया और उनका हाथ काटने की धमकी दी गई.

प्रयागराज में तो धार्मिक रूप से हिंदुओं को भड़काया गया. प्रयागराज के झूंसी इलाके में सैकड़ों वर्ष पुराने पवित्र कल्पवृक्ष पर I LOVE MOHAMMAD का पोस्टर लगा दिया गया. इस पेड़ को हिंदू आस्था का प्रतीक माना जाता है. माघ और महाकुंभ मेले के दौरान यहां हजारों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं. लेकिन भड़काऊ गैंग ने यहां सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने के मक़सद से हिंदुओं के पवित्र कल्पवृक्ष पर I LOVE MOHAMMAD का पोस्टर लगा दिया. इससे यहां के तीर्थ पुरोहित नाराज़ हैं.

उत्तराखंड में भी माहौल खराब करने की कोशिश

हालांकि बाद में पुलिस ने कल्पवृक्ष से पोस्टर हटवा दिया और पोस्टर लगाने वाले अराजक तत्वों की तलाश में जुट गई है. इस घटना ने भड़काऊ गैंग के असली मक़सद के बारे में बता दिया. ये लोग प्रदर्शन के नाम पर क्या करना चाह रहे हैं, प्रयागराज की घटना साफ़ तौर पर इसके बारे में बताती है.

कानपुर से कराची तक पहुंच चुके इस विवाद को आप सामान्य घटना की तरह मत देखिए. इसमें उन्मादी नारे लगाए जा रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है, उन्हें सड़क पर उतारा जा रहा है..भीड़ का हिस्सा बनाया जा रहा है. उन्हें तनाव फैलाने के मक़सद से जोड़ा जा रहा है, धर्म के नाम पर नौजवानों को भड़काया जा रहा है, देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है. इस तरह की भीड़ आम तौर पर ख़तरनाक होती है क्योंकि ये भीड़ अनियंत्रित भीड़ है.

वैसे प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव फैलाने वालों पर उत्तराखंड पुलिस ने नकेल कसी है. कल से काशीपुर में बुलडोज़र चलाया जा रहा है. काशीपुर के अली ख़ान इलाक़े में पिछले 2 दिनों के दौरान 120 से ज़्यादा घरों के अवैध निर्माण को तोड़ा गया है. कल पहले दिन लगभग 50 घरों पर कार्रवाई की गई और आज क़रीब 70 घरों के अवैध निर्माण को तोड़ा गया. माहौल बिगड़ने के बाद प्रशासन पूरी तरह से सख्ती के मूड में नज़र आ रहा है.

बुल्डोजर अभियान चलाकर पुलिस कर रही सब ठीक

ये वही काशीपुर है जहां रविवार देर रात बिना अनुमति के I LOVE MOHAMMAD जुलूस निकालने के दौरान रोके जाने पर उपद्रवियों ने पुलिस पर लाठी-डंडों से हमला किया था. पुलिसकर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया, उनसे गाली-गलौच की गई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का फ़ैसला लिया.

पहले 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और उसके बाद प्रशासन ने उपद्रव की जगह पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया. बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने साफ़ संदेश दिया है कि दंगा करने वालों को किसी भी क़ीमत पर बख़्शा नहीं जाएगा. पुलिस बाक़ी फ़रार आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है.

इसी बीच अब उपद्रव करने वालों के ख़िलाफ़ मुस्लिम समाज के लोग भी सामने आ रहे हैं. उनका भी मानना है कि युवाओं को भड़काया गया और शहर को जलाने की कोशिश की गई. गुजरात के गोधरा में भी हिंसा करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की गई. यहां आरोपियों को गिरफ़्तार करने के बाद उनका जुलूस निकाला गया. जिन लोगों पर 3 दिन पहले पुलिस थाने को निशाना बनाने का आरोप है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे.

छोटे-छोटे बच्चों को मोहरा बना रहे साजिशकर्ता

गोधरा में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को समझाने के लिए पुलिस ने थाने में बुलाया था. लेकिन इसे ऐसे पेश किया गया कि पुलिस ने I LOVE MOHAMMAD की रील की वजह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पीट दिया. इसके बाद थाने में पहुंची भीड़ ने तोड़फोड़ की थी.

जिस तरह से इस विवाद को लेकर शहर-शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग पुलिस की सफाई समझे बिना सड़कों पर उतर रहे हैं. पाकिस्तान तक जैसे ये विवाद पहुंच चुका है, उसे देखते हुए लगता है कि कुछ कट्टरपंथियों की ग़ज़वा-ए-हिंद की उम्मीदें और बढ़ गई हैं. उन्हें लगने लगा है कि भारत में दंगा भड़काने का मंसूबा पूरा हो सकता है. यही कट्टरपंथी, मुस्लिम नौजवानों को सड़कों पर उतरने के लिए भड़का रहे हैं.

लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार हर किसी को है. लेकिन प्रदर्शन के भी कुछ नियम-क़ानून होते हैं. ऐसा नहीं है कि आप बिना पुलिस की अनुमति के कहीं भी प्रदर्शन करने लगें, ये नहीं हो सकता कि आप रात के समय अचानक सड़कों पर उतर जाएं, ये कहीं से भी सही नहीं है कि आप विरोध प्रदर्शन में छोटे-छोटे बच्चों का इस्तेमाल मोहरे की तरह करें, पुलिसवालों को हाथ काटने की धमकी दें.