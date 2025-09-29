Advertisement
रंगोली के तौर पर लिखा था 'आई लव मुहम्मद', महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मचा जमकर बवाल, वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे

Protests in Maharashtra Ahilyanagar over I Love Muhammad: आई लव मुहम्मद' कैंपेन को लेकर देशभर में फैले विवाद की आग महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है. उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. मुस्लिम समुदाय के लोग पैगंबर मुहम्मद के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए 'आई लव मुहम्मद' के पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, जिसके जवाब में कुछ जगहों पर 'आई लव महादेव' जैसे काउंटर-कैंपेन भी शुरू हो गए हैं. जानें अहिल्यानगर में क्या हुआ.

Sep 29, 2025
 I Love Muhammad Row Maharashtra Ahilyanagar: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में 'आई लव मुहम्मद' लिखे हुए शब्दों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया. मिलीवाड़ा इलाके में 'आई लव मुहम्मद' लिखा हुआ दिखाई देने के बाद अहिल्यानगर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसके बाद स्थानीय युवाओं ने सड़क जाम कर दी. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया.

रंगोली के रूप में "आई लव मुहम्मद" लिखा‌ दिखाई दिया
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार रात अहिल्यानगर के मिलिवाड़ा इलाके में तनाव फैल गया जब रंगीली रोड पर रंगोली के रूप में "आई लव मुहम्मद" लिखा हुआ दिखाई दिया. सुबह तक रंगोली का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद स्थानीय मुस्लिम युवकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और व्यस्त अहिल्यानगर-संभाजी राजमार्ग को जाम कर दिया. पुलिस ने नाकाबंदी हटाने के लिए हस्तक्षेप किया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया.

"आई लव मुहम्मद" बैनर बना विवाद
अहिल्यानगर की घटना "आई लव मुहम्मद" अभियान की पृष्ठभूमि में हुई है, जो कई राज्यों में एक प्रमुख विवाद का विषय बन गया है. यह विवाद 4 सितंबर को कानपुर में बारावफात के जुलूस के दौरान शुरू हुआ, जब रास्ते में इस नारे वाला एक बैनर लगाया गया. स्थानीय हिंदू समूहों ने इस पर आपत्ति जताई और इसे पारंपरिक रूप से त्योहार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगह पर एक "नई परंपरा" बताया. यह स्थानीय विवाद के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही फैल गया, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन और जुलूस निकाले गए. बरेली और नागपुर में झड़पें हुईं, जबकि उन्नाव, लखनऊ और हैदराबाद जैसी जगहों पर प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.

