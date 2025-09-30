मुसलमानों का असली खलीफा कौन? रेस में किसका पलड़ा भारी, I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?

DNA Analysis: आज DNA हम I LOVE मोहम्मद' पर मुस्लिमों के बंटवारे का DNA टेस्ट करेंगे. दरअसल, भारत में इन दिनों मुसलमानों का खलीफा बनने की रेस चल रही है. और 'I LOVE मोहम्मद (स.अ.)' के नाम पर इस रेस का मजहबी ट्रैक. उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है. हमारे विश्लेषण में आज आपको पता चलेगा, कि I LOVE मोहम्मद का ये अभियान कैसे अब मुसलमान बनाम मुसलमान में बदल गया है. आज आप ये भी जानेंगे कि खलीफा की रेस में किसका पलड़ा भारी है. यानी हिंदुस्तान में मुसलमानों का असली खलीफा कौन है?

I LOVE मोहम्मद अभियान का कौन विरोध कर रहा?

आप सभी जानते होंगे कि I LOVE मोहम्मद के नाम पर मुसलमानों का एक धड़ा सड़कों पर उतरकर सर तन से जुदा के नारे लगाता है. आपने भी वो नारे सुने होंगे. शहर-शहर होने वाली हिंसा की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी. कल तक, पोस्टर वाले इस प्रोटेस्ट को देश के सभी मुसलमानों का प्रोटेस्ट कहा जा रहा था. लेकिन आज, मुसलमानों का एक दूसरा धड़ा भी सामने आ गया. ये धड़ा, सड़क पर पोस्टर नहीं लहराता. I LOVE मोहम्मद का बैनर नहीं दिखाता. मस्जिद के सामने पत्थर भी नहीं फेंकता. ये धड़ा, I LOVE मोहम्मद अभियान का ही विरोध कर रहा है.

आई लव मोहम्मद कैंपेन पर कैसे भारत के मुसलमान आपस में बंटे?

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ पदाधिकारी और देवबंदी विचारधारा से जुड़े मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा है- पैगंबर मोहम्मद से प्रेम को सड़कों पर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है. यानी देवबंदी विचारधारा को मानने वाले मुस्लिम I LOVE मोहम्मद जैसी किसी मुहिम या प्रोटेस्ट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. मित्रों, ये खबर सिर्फ पोस्टर और किसी मौलाना के बयान तक सीमित नहीं है. सवाल है क्या, उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को भड़काने के पीछे सोची समझी रणनीति है. और जानबूझकर यूपी को इस आंदोलन की प्रयोगशाला बनाया गया. आज हम अपने विश्लेषण में इन सारे सवालों से परदा उठाने जा रहे हैं. इसलिए आज आपको इस विश्लेषण की एक एक बात समझनी चाहिए. लेकिन पहले आप जानिए आई लव मोहम्मद पर कैसे भारत के मुसलमान आपस में बंटे हुए हैं?

मुसलमानों के बीच बंटवारे की बहुत बड़ी वजह क्या है?

मौलाना सज्जाद नोमानी. जैसा कि हमने आपको बताया ये, मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य हैं. देवबंदी विचारधारा से जुड़े हैं. बड़े इस्लामिक स्कॉलर माने जाते हैं. इनका कहना है कि सड़क पर उतरकर I LOVE मोहम्मद का इजहार करना ये ठीक नहीं है. यानि मौलाना तौकीर रजा जिस मुद्दे पर बरेली को जलाने पर आमादा थे. उसी मुद्दे पर मौलाना सज्जाद नोमानी की राय बिल्कुल अलग है. मौलाना नोमानी साफ साफ कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद से प्रेम को सड़कों पर दिखाने की जरूरत नहीं. वो ऐसा क्यों मानते हैं. इसे समझने से पहले इसी मुद्दे पर आप एक और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कारी इसहाक गोरा के बयान को भी जानना चाहिए. तो मौलाना सज्जाद नोमानी और मौलाना कारी इसहाक गोरा के बयान बिल्कुल एक जैसे हैं. दोनों सड़कों पर पैगंबर मोहम्मद से प्रेम के इजहार को गलत बता रहे हैं. आप सोच रहे होंगे देश के ये दोनों मौलाना तौकीर रजा से अलग सोच क्यों रखते हैं.

गिरफ्तार चारों आतंकियों का क्या है मकसद?

इस मुद्दे पर क्यों मुसलमान बंटा हुआ है. मुसलमानों के बीच इस बंटवारे की बहुत बड़ी वजह है. जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले आप समझिए..किस तरह सोची समझी साजिश के तहत यूपी में इस पूरे विवाद को हवा दी गई । क्यों ये आंदोलन सुनियोजित तरीके से चलाया गया। और इसे, यूपी से ही क्यों शुरू किया गया । क्यों यूपी में ही बार बार कट्टरपंथी साजिशों के ताने बाने बुने जाते हैं. आज आपको यूपी में हाल फिलहाल में हुई कट्टरपंथी साजिशों पर एक नजर डालनी चाहिए. सिर्फ एक दिन पहले यूपी से चार अलग अलग शहरों से चार संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए. सुल्तानपुर से अकमल रजा, सोनभद्र से सफर सलमानी उर्फ अली रजवी, कानपुर से मोहम्मद तौसीफ और रामपुर से कासिम अली को गिरफ्तार किया गया.

ये चारों ‘मुजाहिदीन आर्मी’ नाम का संगठन बनाकर हिंसक जिहाद के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकने और देश में शरिया कानून लागू करने की योजना रच रहे थे. इनको बड़े हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग करनी थी. इसके लिए ये चारों समान मानसिकता वाले युवाओं को रेडिकलाइज कर ग्रुप में भर्ती कर रहे थे. और इनका अगला टागरेट हथियार जुटाकर देश में शरिया राज कायम करना था. आप सोचिए इस साजिश को भी यूपी में रचा गया. यूपी के ही अलग अगल जिलों में ये एक्टिव थे.

DNA में हमने आपको कई बार बताया है कि यूपी के कानपुर से ही आई लव मोहम्मद विवाद शुरू हुआ. यूपी के अलग अलग जिलों में बड़े प्रदर्शन हुए. बरेली में सबसे हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसमें पुलिस वालों को मारने की योजना तक बनाई गई. जिसे एक मौलाना लीड कर रहा था. ये पूरी साजिश बाकायदा एक योजना बनाकर किस तरह शुरू की गई थी. इसके पूरे सबूत भी सामने आ चुके हैं. हमने कल डीएनए में आपको इसकी विस्तार से जानकारी भी दी थी.

यूपी कट्टर विचारधारा रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण क्यों?

आज यूपी से एक और तस्वीर सामने आई. त्योहार के दौरान इस्लामी कट्टरपंथी यूपी में विवाद फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. श्रावस्ती में हिंदू श्रद्धालुओं और एक दुर्गा पूजा पंडाल पर हमला किया. उन पर पथराव किया. सोचिए हिंदू त्योहार पर पत्थरबाजी को एक रिवाज़ बना दिया गया है. ये सारी घटनाएं बताती हैं यूपी में हिंसा और कट्टरपंथी साजिशें कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये एक सोचा समझा प्रयोग है. इसका मतलब क्या है? क्या ये सब मजहब के नाम पर किया जा रहा है या मुस्लिमों का खलीफा बनने की चाहत में कराया जा रहा है. यूपी कट्टर विचारधारा रखने वालों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है. अब आप इसे समझिए.

यूपी में मुसलमानों की आबादी कितनी?

इसके लिए आपको यूपी में मुसलमानों की आबादी से जुड़ा एक बड़ा आंकड़ा देखना चाहिए. उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग 3 करोड़ 85 लाख मुसलमान रहते थे.

-ऐसे में जनसंख्या वृद्धि को आधार माना जाए तो यूपी में इस वक्त मुसलमानों की आबादी लगभग साढ़े चार करोड़ के आस पास है.

- वहीं दुनिया में यूएन से मान्यता प्राप्त कुल 195 देश हैं और इन 195 देशों में भारत समेत सिर्फ 13 देश ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी साढ़े चार करोड़ से ज्यादा है.

- इसका मतलब ये हुआ दुनिया के 182 देशों में उत्तर प्रदेश से कम मुसलमान रहते हैं.

सोचिए दुनिया के अधिकतर मुस्लिम देशों से भी ज्यादा मुलसमान उत्तर प्रदेश में रहते हैं. अंदाजा लगाइए उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की ये संख्या कट्टरपंथियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है. कितनी बड़ी संख्या में यहां पर मुसलमान रहते हैं. इसके अलावा देश की सियासी दिशा और दशा भी बहुत हद तक उत्तर प्रदेश ही तय करता है, क्योंकि यहां पर जीत ही देश में सरकार बनाने का आधार बन जाती है. इन्हें पता है कि जो यूपी का खलीफा बनेगा, वही देश के मुसलमानों का खलीफा बनेगा. यही वजह है, यूपी में इस तरह के प्रयोग एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगते हैं.

इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ भी देश में हिंदुओं के सबसे फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, जो खुलकर सनातन की बात करते हैं. हिंदुओं के त्योहारों में खलल डालने वालों को देश में गजवा ए हिंद की बात करने वालों को खुलेआम जहन्नुम पहुंचाने की चेतावनी देते हैं. ऐसे में अगर यूपी के अंदर मुसलमानों का सफल आंदोलन हो जाए और मुसलमान अपनी ताकत दिखाने में कामयाब हो जाएं, तो इनके लीडर का देश में भी दबदबा हो जाएगा और यही सोच उत्तरप्रदेश को कट्टरता वाली हिंसा की प्रयोगशाला बना रही है.

मुसलमानों में बंटवारा क्यों हो गया?

बरेली वाले मौलाना ने भी आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा की साजिश रचकर रसूख बढ़ाने की कोशिश की थी. लेकिन देश के मुसलमानों का खलीफा बनने की होड़ के बीच अब आई लव मोहम्मद पर मुसलमान बंट गए हैं. हमने आपको विश्लेषण की शुरूआत में बताया था किस तरह मौलाना तौकीर रजा के इस आंदोलन को मौलाना सज्जान नोमानी और मौलाना कारी इसहाक गोरा ने गैर जरूरी बताया था. अब आप इसकी वजह भी समझिए. आखिरकार मुसलमानों में बंटवारा हो गया.

इस्लाम की बरेलवी, देवबंदी और वहाबी शाखाओं में क्या अंतर हैं?

मौलाना तौकीर रजा इस्लाम की बरेलवी विचारधारा से संबंध रखते हैं, जबकि सड़कों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर और नारों को गैर जरूरी मानने वाले मौलाना सज्जाद नोमानी और मौलाना इसहाक गोरा इस्लाम की देवबंदी विचारधारा से संबंध रखते हैं. और इसी वजह से इस विवाद पर दोनों की राय और मान्यताएं अलग हैं. आज आपको भी जानना चाहिए. आखिरकार आई लव मोहम्मद पर मुसलमानों की बंटी हुई विचारधाराओं में क्या फर्क है. इस्लाम की बरेलवी, देवबंदी और वहाबी शाखाओं में क्या अंतर हैं. और क्यों कुछ मुद्दों पर बरेलवी, देवबंदी और वहाबी मुस्लिम बंटे हुए हैं.

- सुन्नी मुसलमानों की बरेलवी शाखा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बरेली में अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी (रह.) ने 19वीं सदी में की. जबकि देवबंदी शाखा की शुरुआत 1866 में उत्तर प्रदेश से देवबंद, सहारनपुर में क़ासिम नानौतवी और रशिद अहमद गंगोहि (रह.) ने की. वहीं वहाबी शाखा 18वीं सदी में सऊदी अरब से आई इसकी शुरुआत मुहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने की.

- बरेलवी मानते हैं कि पैगंबर को अल्लाह से इल्म-ए-गैब यानि ज्ञान मिला है. और वो हाज़िर-नाज़िर यानि हर जगह मौजूद और देखने वाले हैं. जबकि देवबंदी पैगंबर को इंसान मानते हैं लेकिन अल्लाह के बाद उन्हें सबसे उंचा स्थान देते हैं. जबकि वहाबी मोहम्मद साहब को पैगंबर मानते हैं.

-बरेलवी मुसलमान औलिया यानि इस्लामिक संतों, मज़ार और पीरों के जरिए अल्लाह तक पहुंचने को जायज और पसंदीदा मानते हैं. जबकि देवबंदी मज़ार पर चढ़ावा या सजदा करने को सही नहीं ​मानते हैं. जबकि वहाबी मुसलमान इसे शिर्क यानि बहुदेववाद मानते हुए इसका सख्ती से विरोध करते हैं.

-बरेलवी मुसलमान मिलाद-उन-नबी यानि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन या मजारों पर होने वाले उर्स और कव्वाली को जायज़ मानते हैं. जबकि देवबंदी इसे बिदअत यानि धर्म में नया अविष्कार मानकर इनसे दूर रहने की सलाह देते हैं. जबकि वहाबी इसे पूरी तरह से नकारते हैं. इसका सख्ती से विरोध करते हैं. आपको याद होगा कानपुर से जो आई लव मोहम्मद का विवाद शुरू हुआ वो भी मिलाद-उन-नबी यानि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के त्यौहार पर बैनर लगाने से शुरू हुआ था.

यानि आप आसान शब्दों में कह सकते हैं बरेलवी सूफी, पीर, मज़ार और पैगंबर के जरिए से अल्लाह तक पहुंचने को जायज़ मानते हैं. जबकि देवबंदी और वहाबी सिर्फ अल्लाह से दुआ को सही मानते हैं. और इसी वजह से देवबंदी मौलाना इस विवाद को तूल नहीं देने की बात कर रहे हैं और बरेलवी विचारधारा को मानने वाले मौलाना ने हिंसा की शुरूआत करवा दी. लेकिन ये लोग भूल गए दुनिया के 183 देशों के ज्यादा मुसलमानों की आबादी वाले प्रदेश में इस वक्त योगी आदित्य़नाथ की सरकार है.