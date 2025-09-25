I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं...गांधीनगर में कट्टरपंथियों का आतंक

DNA Analysis: गांधीनगर के इस इलाके में आज दिन के समय भी हिंसा के निशान दिख रहे थे. गांव में जगह-जगह मौजूद पत्थर रात की हिंसा की गवाही दे रहे थे. दुकानों में तोड़-फोड़ साफ दिख रही थी. कुछ दुकानें ऐसी भी थीं जहां रात में लगी आग पर सुबह तक काबू नहीं पाया जा सका था. आपको हमारी ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए.
Trending Photos
DNA Analysis: पिछले कुछ दिनों से देश के अलग-अलग राज्यों में I LOVE मोहम्मद (स.अ.) के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, उसने अब एक नया रूप ले लिया है. ये प्रदर्शन अब हिंदुओं के ख़िलाफ़ हिंसा में बदलता जा रहा है. गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक हिंदू युवक ने I LOVE महादेव का पोस्ट लगाने की अपील की. बस इसी बात पर दूसरे समुदाय के कुछ लोग भड़क गए. हिंसक भीड़ ने उस इलाके में चल रहे गरबा पंडाल पर हमला कर दिया. जब गरबा पंडाल में लोग नाच-गा रहे थे, उसी समय पत्थरबाज़ी शुरू हो गई. भीड़ की पत्थरबाज़ी में कई लोग घायल हो गए. दंगाइयों ने चुन-चुनकर हिंदुओं के घरों पर भी पत्थर फेंके.
उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की, वहां मौजूद गाड़ियों में आग लगा दी. जब पास के थाने से पुलिस दंगाइयों को रोकने के लिए आई तो पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया गया. पुलिस की 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ की. इस इलाके में पूरी रात दहशत का माहौल रहा. अब आप इस बात को समझिए. भारत में जो लोग I LOVE मोहम्मद अभियान चला रहे हैं, मजहब के नाम पर मरने-मारने की धमकी दे रहे हैं. सड़क पर खुलेआम हिंसा कर रहे हैं. क्या वो अब, I LOVE महादेव लिखा देखेंगे तब भी हिंसा करेंगे? क्या चाहते हैं, ये लोग. सब इनके हिसाब से चलेगा. ये जो कहें, वही माना जाए. ये जो कहें, सिर्फ वही पोस्टर दिखाए जाएं और वही स्टेटस लगाए जाएं. इनका अधिकार अधिकार है और दूसरों का अधिकार क्या है? हिंदुस्तान में जो, महादेव लिखेगा. क्या वो कट्टरपंथियों के हाथों पिटेगा?
#DNAWithRahulSinha | I LOVE मोहम्मद चलेगा.. I LOVE महादेव नहीं ?
गांधीनगर में 'आई लव महादेव' पर भड़की हिंसा, कई दुकानों और गाड़ियों में आग लगाई गई... पुलिसवालों पर भी पत्थरबाजी की गई. पुलिस ने 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया, बहियल गांव में भारी संख्या में पुलिस तैनात #DNA… pic.twitter.com/HXPrwqbG2T
— Zee News (@ZeeNews) September 25, 2025
गांधीनगर के इस इलाके में आज दिन के समय भी हिंसा के निशान दिख रहे थे. गांव में जगह-जगह मौजूद पत्थर रात की हिंसा की गवाही दे रहे थे. दुकानों में तोड़-फोड़ साफ दिख रही थी. कुछ दुकानें ऐसी भी थीं जहां रात में लगी आग पर सुबह तक काबू नहीं पाया जा सका था. आपको हमारी ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए.
DNA मित्रो, पिछले 2 हफ़्ते से ज़्यादा समय से देश के अलग-अलग हिस्सों में I LOVE मोहम्मद विवाद को लेकर प्रदर्शन चल रहा है. कानपुर में पुलिस की कार्रवाई का हवाला देकर कुछ लोग इस प्रदर्शन के नाम पर लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं. I LOVE मोहम्मद का पोस्टर लेकर कई शहरों में 'सर तन से जुदा' के नफ़रती नारे लगाए गए. पुलिस इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी दी गई. कई शहरों में जब रात के वक़्त जुलूस निकालने से पुलिस ने रोका तो हिंसा भी की गई, लेकिन कहीं से ये ख़बर नहीं आई कि हिंदुओं ने इस प्रदर्शन का विरोध किया हो, उन्हें रास्ते में रोका हो, उन्हें I LOVE मोहम्मद कहने से रोका हो, उनके घरों पर जाकर पत्थरबाज़ी की हो, उनकी दुकानों को जलाया हो. लेकिन जब पिछले एक-दो दिनों से हिंदुओं ने I LOVE मोहम्मद के जवाब में I LOVE महाकाल या I LOVE महादेव का पोस्टर लगाना शुरू किया तो दूसरी तरफ़ से तुरंत हिंसक प्रतिक्रिया सामने आ गई.
गांधीनगर में जो हिंसा हुई, वो साबित करती है कि हिंदुओं का I LOVE महादेव कहना उन्हें बर्दाश्त नहीं. DNA मित्रो, इस हिंसा के पीछे वो कट्टर सोच है जो चाहती है कि सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हो. इस सोच के मुताबिक़ I LOVE मोहम्मद कहना या पोस्टर लगाना उनका संवैधानिक अधिकार है लेकिन I LOVE महादेव कहना या लिखना हिंदुओं का अधिकार नहीं हो सकता. इस कट्टरपंथी सोच के मुताबिक़ जो पोस्टर लेकर वो चल रहे हैं, वही पोस्टर लेकर दूसरे धर्म के लोग भी चलें और अगर ऐसा नहीं होगा तो गांधीनगर जैसी हिंसा को अंजाम दिया जाएगा. उनके धार्मिक आयोजन में भीड़ का हमला हो जाएगा. यही नफ़रती सोच गांधीनगर की हिंसा के लिए ज़िम्मेदार है. पुलिस ने कल रात की हिंसा के बाद आज दंगाइयों के ख़िलाफ़ अभियान चलाकर लगभग 60 आरोपियों को गिरफ़्तार किया है.
आपका ध्यान एक और तथ्य की तरफ़ भी दिला देते हैं. I LOVE मोहम्मद को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों में ये विरोध प्रदर्शन तब हो रहे हैं, जब हिंदुओं के त्योहारों का समय चल रहा है. अभी नवरात्रि चल रही है, नवरात्र के बाद कई और त्योहार आने वाले हैं. जब हिंदुओं के लिए आस्था और उल्लास का समय चल रहा है, उस वक़्त सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन करके कट्टरपंथी क्या संदेश देना चाहते हैं. क्या वो चाहते हैं कि हिंसा के डर से हिंदू त्योहार के समय भी घर से बाहर नहीं निकलें. क्या वो चाहते हैं कि हिंदू ठीक ढंग से अपना त्योहार नहीं मना पाएं. जिन शहरों में हाल के दिनों में हिंसा हुई है, वहां के लोगों का त्योहार के मौसम में उमंग निश्चित रूप से कम हुआ होगा. वैसे भी पिछले कई सालों से एक पैटर्न चल रहा है, जिसके मुताबिक़ हिंदुओं के त्योहारों के समय तनाव पैदा किया जा रहा है. इसी पैटर्न के तहत रामनवमी, हनुमान जयंती, दिवाली, होली और गणेश पूजा के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में हिंसा की घटनाएं होती हैं. और अब इस साल नवरात्र में भी तनाव का माहौल बनाया जा रहा है. इस कट्टरपंथी सोच को समय रहते रोकने की ज़रूरत है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.