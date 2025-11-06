राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल लरीसा नेरी का किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई पूरी बात, सच्चाई देख आप माथा पकड़ लेंगे

Brazil model On Rahul Gandhi vote chori: ब्राजील की लारिसा नेरी, जिनकी फोटो राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में वोट चोरी का सबूत बताकर दिखाई, असल में वह हेयरड्रेसर हैं. उन्होंने कहा, 'ये सब कोमेडी है.' वे कभी भारत नहीं गईं. फोटो स्टॉक इमेज से ली गई थी. फोटोग्राफर माथियस फेरेरो ने भी परेशान होकर अकाउंट डिलीट कर दिया है. खे वीडियो और समझें पूरा मामला.
Trending Photos
Brazilian model reacts as her old photo goes viral: बिहार विधानसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राज़ीलियाई 'मॉडल' की तस्वीर दिखाकर विवाद खड़ा कर दिया. उन्होंने दावा किया कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव 'चुराए' गए और भाजपा के पक्ष में धांधली की गई. जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया. लोग इस ब्राजील की मॉडल के बारे में सर्च करने लगे. राहुल गांधी का दावा था कि हरियाणा की मतदाता सूची में इसका 22 बार इस्तेमाल किया गया. इसके नाम कभी रखे गए सीमा, स्वीटी, सरस्वती. लेकिन अब वो महिला खुद सामने आई है और पूरी सच्चाई बताई है.सबसे पहले देखें ब्राजील की मॉडल का वीडियो.
Brazilian Model Larissa whose image has been used in Haryana for fake votes reacts to the big expose and irregularities shared by @RahulGandhi today
— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) November 5, 2025
लारिसा का वीडियो मैसेज: 'हैलो इंडिया, नमस्ते!'
महिला का नाम लारिसा नेरी है.जो ब्राजील के मिनास गेरैस राज्य की राजधानी बेलो होरिजोंटे में अपना सलून चलाती हैं. शहर के बाहर किसी को नहीं जानतीं और कभी ब्राजील से बाहर कदम भी नहीं रखा है. उन्होंने इस मामले में एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने साफ किया "मेरा भारत की पॉलिटिक्स से कोई लेना-देना नहीं. ये फोटो स्टॉक इमेज प्लेटफॉर्म से खरीदी गई पुरानी तस्वीर है. मैं अब मॉडल नहीं हूं, ब्राजीलियन डिजिटल इन्फ्लुएंसर और हेयरड्रेसर हूं. मैंने कभी भारत नहीं देखा. लारिसा नेरी ने कहा, मैं मैक्सिकन लगती हूं, इंडियन बिल्कुल नहीं."इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 'नमस्ते' जानती हूं. अब कुछ इंडियन शब्द सीखूंगी, जल्दी ही भारत में फेमस हो जाऊंगी.
लारिसा की हैरानी: 'ये तो कोमेडी है!'
लैरिसा ने ब्राजीलियन न्यूज एजेंसी 'आस फाटोस' के सीनियर रिपोर्टर लुइज फर्नांडो मेनेजेस से बातचीत में कहा, "मुझे लगता है ये सब कोमेडी है. रिपोर्टर लुइज ने द प्रिंट के अनुरोध पर लैरिसा से संपर्क किया. शुरू में लैरिसा को शक हुआ कि लुइज कोई स्कैमर तो नहीं. बाद में स्टोरी पब्लिश होने पर यकीन हुआ. अपने 5,400 फॉलोअर्स के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी में लारिसा ने हैरानी जताई: "उन्होंने मेरी फोटो का इस्तेमाल किया जैसे मैं भारतीय हूं और वोटरों को ठग रही हूं. क्या पागलपन है ये?" एक और स्टोरी में राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप शेयर कर लिखा, "लोगों, कितना क्रेजी! मैं भारत में 'मिस्टीरियस ब्राजीलियन मॉडल' के नाम से फेमस हो गई."
इंस्टाग्राम पर बाढ़ जैसे कमेंट्स
राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लैरिसा का इंस्टाग्राम भारतीयों से भर गया.वे बोलीं, "वेलकम इंडियन फॉलोअर्स! लोग मेरी फोटो पर कमेंट कर रहे थे जैसे मैं चुनी गई हूं. साफ कर दूं- वो मैं नहीं, सिर्फ मेरी फोटो थी." उन्होंने भारतीयों की मेहरबानी की तारीफ की. "आप लोग मेरी स्टोरीज शेयर कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो. मैं आपकी भाषा नहीं जानती, लेकिन दिल से शुक्रिया."
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.