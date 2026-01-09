Advertisement
I-PAC रेड से बंगाल की सियासत में गरमाहट! ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने दूसरे दिन ED से मांगी पूरी रिपोर्ट

I-PAC रेड से बंगाल की सियासत में गरमाहट! ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने दूसरे दिन ED से मांगी पूरी रिपोर्ट

I-PAC office raid: कोलकाता में आई-पैक दफ्तर और को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर ईडी की संयुक्त रेड के बाद सियासत गरमा गई है. ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंचीं और कुछ दस्तावेज लेकर बाहर निकलीं. अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी और CRPF से पूरी रिपोर्ट तलब की है. जानें पूरी रिपोर्ट.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 09, 2026, 03:08 PM IST
I-PAC रेड से बंगाल की सियासत में गरमाहट! ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने दूसरे दिन ED से मांगी पूरी रिपोर्ट

Centre seeks detailed report from ED I-PAC office raid: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पश्चिम बंगाल में 8 जनवरी को हुई घटनाओं के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. ये घटनाएं केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों द्वारा कोलकाता ऑफिस और आई-पैक के को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर एक साथ की गई रेड और सर्च ऑपरेशन से जुड़ी हैं. कोलकाता में गुरुवार को जब उत्तरी बाहरी इलाके सॉल्ट लेक स्थित आई-पैक कार्यालय और सेंट्रल कोलकाता में लाउडन स्ट्रीट पर आई-पैक के को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर एक साथ रेड और तलाशी अभियान चल रहे थे, तभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन जगहों पर पहुंचीं. वह पहले जैन के घर गईं और फिर राज्य के बड़े प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ आई-पैक ऑफिस गईं.

ईडी से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ममता बनर्जी कुछ फाइलों और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के साथ उन जगहों से निकलीं. अब, अमित शाह के नेतृत्व वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में ईडी से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. जानकारी के अनुसार ईडी ने इस मामले में पहले ही अपने मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंप दी थी और अब यह एजेंसी केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी अलग से एक रिपोर्ट सौंपेगी. इसी तरह, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों ने इन दोनों जगहों पर छापे और तलाशी अभियान के दौरान ईडी अधिकारियों को एस्कॉर्ट किया था. उसने भी इस मामले में गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.

कोलकाता में आई-पैक पर ईडी का छापा
सूत्र ने बताया, "यह रिपोर्ट ईडी के कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा तैयार की जाएगी और पहले एजेंसी के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय को भेजी जाएगी. वहां से इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा." कोलकाता में आई-पैक पर ईडी के छापों के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, हालांकि बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर दिल्ली पुलिस ने डेरेक ओ' ब्रायन, कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा समेत 8 सांसदों को हिरासत में ले लिया था. टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने आरोप लगाए कि जिस कोयला घोटाले का मुद्दा उठाया जा रहा है, उसके टेंडर खुद भाजपा ने निकाले और मैनेज करके अपने ही नेताओं को काम दिया. उन्हीं लोगों के जरिए लूट मचाई गई. भाजपा 'उल्टा चोर कोतवाल के डांटे' जैसा व्यवहार कर रही है. (इनपुट आईएएनएस से)
-

Pratik Jain

