I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर 'सुप्रीम' टली, CM ममता पर लगे थे आरोप; अब 10 फरवरी को होगी सुनवाई

CM Mamata Banerjee: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में आई-पैक रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ाते हुए अगली तारीख 10 फरवरी तय की है. ईडी का आरोप है कि कोलकाता में आई-पैक के कार्यालय और को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर तलाशी के दौरान राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसी की जांच में दखल दिया.
Trending Photos
I-PAC Red: पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पैक) रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी और राज्य सरकार के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है. अब अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी.
ईडी का आरोप है कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसी की जांच में दखल दिया. इस मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के ऑफिस और उसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर जब तलाशी ली जा रही थी, तब पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया.
ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की थी. ईडी की तरफ से सॉलिसिटर (एसजी) जनरल तुषार मेहता ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक गंभीर मामला बताते हुए कहा था कि केंद्रीय अधिकारियों को डराया-धमकाया गया और उन्हें अपने कानूनी कर्तव्यों को निभाने से रोका गया.
ये भी पढ़ें: पहले चिट्ठी अब मुलाकात! SIR पर जारी सियासी घमासान के बीच CEC ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी CM ममता बनर्जी
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस एफआईआर पर रोक लगा दी थी और यह भी कहा था कि तलाशी वाले परिसरों और आसपास के इलाके का सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल डेटा सुरक्षित रखा जाए. कोर्ट ने मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था.
10 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी की याचिका स्वीकार्य नहीं है और फोरम शॉपिंग का मामला है. उनका तर्क था कि कोलकाता हाई कोर्ट में पहले से ही इसी तरह की याचिकाएं लंबित हैं और वहां पर्याप्त उपाय उपलब्ध थे. आज की सुनवाई में एसजी तुषार मेहता ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार का जवाब उन्हें आज ही मिला है, इसलिए ईडी को इस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा समय चाहिए. इसी कारण कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ाकर 10 फरवरी कर दी.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.