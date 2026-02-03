Advertisement
trendingNow13096176
Hindi NewsदेशI-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर सुप्रीम टली, CM ममता पर लगे थे आरोप; अब 10 फरवरी को होगी सुनवाई

I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर 'सुप्रीम' टली, CM ममता पर लगे थे आरोप; अब 10 फरवरी को होगी सुनवाई

CM Mamata Banerjee: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में आई-पैक रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ाते हुए अगली तारीख 10 फरवरी तय की है. ईडी का आरोप है कि कोलकाता में आई-पैक के कार्यालय और को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर तलाशी के दौरान राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसी की जांच में दखल दिया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 03, 2026, 01:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

I-PAC Red: पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पैक) रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी और राज्य सरकार के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है. अब अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी.

ईडी का आरोप है कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसी की जांच में दखल दिया. इस मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के ऑफिस और उसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर जब तलाशी ली जा रही थी, तब पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया.

ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की थी. ईडी की तरफ से सॉलिसिटर (एसजी) जनरल तुषार मेहता ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक गंभीर मामला बताते हुए कहा था कि केंद्रीय अधिकारियों को डराया-धमकाया गया और उन्हें अपने कानूनी कर्तव्यों को निभाने से रोका गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: पहले चिट्ठी अब मुलाकात! SIR पर जारी सियासी घमासान के बीच CEC ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी CM ममता बनर्जी

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस एफआईआर पर रोक लगा दी थी और यह भी कहा था कि तलाशी वाले परिसरों और आसपास के इलाके का सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल डेटा सुरक्षित रखा जाए. कोर्ट ने मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था.

10 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी की याचिका स्वीकार्य नहीं है और फोरम शॉपिंग का मामला है. उनका तर्क था कि कोलकाता हाई कोर्ट में पहले से ही इसी तरह की याचिकाएं लंबित हैं और वहां पर्याप्त उपाय उपलब्ध थे. आज की सुनवाई में एसजी तुषार मेहता ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार का जवाब उन्हें आज ही मिला है, इसलिए ईडी को इस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा समय चाहिए. इसी कारण कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ाकर 10 फरवरी कर दी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

I-PAC Raid Controversy

Trending news

राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...
Kiren Rijiju
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...
हम जश्न मनाना चाहते हैं लेकिन... थरूर ने इंडिया-US ट्रेड डील पर सरकार से मांगा जवाब
India-US trade deal
हम जश्न मनाना चाहते हैं लेकिन... थरूर ने इंडिया-US ट्रेड डील पर सरकार से मांगा जवाब
'बहुत याद आ रही है पापा', डैड अजित को गले लगाए तस्वीरें शेयर कर भावुक हुए जय पवार
Jay Pawar
'बहुत याद आ रही है पापा', डैड अजित को गले लगाए तस्वीरें शेयर कर भावुक हुए जय पवार
उड़ान से ठीक पहले BJP नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई खराबी, टला बड़ा हादसा
Pankaja Munde
उड़ान से ठीक पहले BJP नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई खराबी, टला बड़ा हादसा
पुणे जमीन घोटाला: क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ पवार का नहीं है नाम
parth pawar
पुणे जमीन घोटाला: क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ पवार का नहीं है नाम
TMC का होने वाला है अंत, बंगाल में बनेगी BJP की सरकार; भाजपा ने ममता पर साधा निशाना
bengal elections
TMC का होने वाला है अंत, बंगाल में बनेगी BJP की सरकार; भाजपा ने ममता पर साधा निशाना
ट्रेड डील की PM मोदी ने बताई अहमियत, रिजिजू बोले- 39 देशों के साथ FTA बड़ी उपलब्धि
India-US trade deal
ट्रेड डील की PM मोदी ने बताई अहमियत, रिजिजू बोले- 39 देशों के साथ FTA बड़ी उपलब्धि
Opinion: ‘बाबा’ तो फारसी का शब्द है: कपड़े-भाषा के बाद अब लफ्जों का भी धर्म तय होगा?
Kotdwar
Opinion: ‘बाबा’ तो फारसी का शब्द है: कपड़े-भाषा के बाद अब लफ्जों का भी धर्म तय होगा?
राजधानी में हाई-वोल्टेज ड्रामा, दिल्ली पुलिस की गाड़ी जांच रही ममता की पुलिस
mamata banerjee news
राजधानी में हाई-वोल्टेज ड्रामा, दिल्ली पुलिस की गाड़ी जांच रही ममता की पुलिस
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सियासी तूफान! कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगे पूरे कागजात
India-US trade deal
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सियासी तूफान! कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगे पूरे कागजात