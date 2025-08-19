कांग्रेस नेता जी रंजीत रेड्डी और DSR ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड, हैदराबाद से बेंगलुरु तक 30 जगहों पर छापेमारी
कांग्रेस नेता जी रंजीत रेड्डी और DSR ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड, हैदराबाद से बेंगलुरु तक 30 जगहों पर छापेमारी

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 02:43 PM IST
आयकर विभाग ने मंगलवार को कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद जी. रंजीत रेड्डी तथा डीएसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज के परिसरों पर छापेमारी की. कर चोरी के आरोपों की जांच के तहत मंगलवार तड़के से हैदराबाद और बेंगलुरु में लगभग 30 स्थानों पर एक साथ तलाशी ली गई. आयकर अधिकारियों ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में डीएसआर ग्रुप के मुख्यालय पर तलाशी ली.

सूत्रों के अनुसार, छापेमारी हैदराबाद और इसके आसपास के कई प्रमुख स्थानों, जैसे बंजारा हिल्स, एसआर नगर और सुरारम में भी की गई. तलाशी डीएसआर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, डीएसआर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स, डीएसआर कंस्ट्रक्शन्स, डीएसआर प्राइम स्पेसेस और डीएसआर इन्फ्रा डेवलपर्स के परिसरों पर की गई.

कथित तौर पर छिपाई गई थी आय और संपत्ति की लेन-देन
आयकर अधिकारियों ने डीएसआर ग्रुप के प्रबंध निदेशक देवी रेड्डी सुधाकर रेड्डी, कार्यकारी निदेशक देवी रेड्डी प्रभाकर रेड्डी और अन्य के परिसरों पर भी तलाशी ली. अधिकारियों ने कथित तौर पर छुपाई गई आय और संपत्ति लेनदेन में अनियमितताओं की जांच के तहत दस्तावेज, खाता बही और कुछ उपकरण जब्त किए.

यह भी पढ़ेंः शुभांशु शुक्ला को लेकर विशेष सत्र में शामिल नहीं हुए राहुल, उदित राज ने बताई वजह

IT की रंजीत रेड्डी के घर और दफ्तर पर रेड
आयकर अधिकारियों ने रंजीत रेड्डी के निवास और कार्यालय पर तलाशी ली. तलाशी कड़ी सुरक्षा के बीच की गई. चेवेल्ला निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद रंजीत रेड्डी का कथित तौर पर डीएसआर ग्रुप, जो रियल एस्टेट व्यवसाय में है, के साथ संबंध है. उनके डीएसआर प्राइम स्पेसेस, डीएसआर इन्फ्रा डेवलपर्स और ग्रुप की अन्य कंपनियों के साथ वित्तीय लेनदेन होने की बात कही गई है.

सबसे अमीर सांसदों में से एक रंजीत रेड्डी
रंजीत रेड्डी 2019 में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के टिकट पर चेवेल्ला से लोकसभा के लिए चुने गए थे. उन्होंने पिछले साल की लोकसभा चुनावों से ठीक पहले पार्टी छोड़ी और कांग्रेस में शामिल हो गए. उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं जीत सके. चुनावी हलफनामे के मुताबिक रंजीत रेड्डी के पास कुल 435 करोड़ रुपये की घोषित संपत्ति थी इसके साथ ही वो सबसे अमीर सांसदों में से एक थे. 1988 में डीएसआर ग्रुप की नींव रखी गई थी जो कि दक्षिण भारत के टॉप बिल्डर्स में से एक है. इसकी शाखाएं बेंगलुरु हैदराबाद और चेन्नई में भी हैं.

यह भी पढ़ेंः 'राहुल किसी हमले से नहीं डरते', भाई के बाद बहन प्रियंका ने वोट चोरी पर खोला मोर्चा

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

