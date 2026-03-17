'मुझे नयनतारा चाहिए...', चुनावी माहौल के बीच विवादित टिप्पणी पर फंसे सांसद, भड़के लोगों ने 'अम्मा' याद दिला दी

‘I want Nayanthara’: एआईएडीएमके सांसद सी. वे शनमुगम (C Ve Shanmugam) ने मंगलवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन पर तंज कसते हुए अभिनेत्री नयनतारा का जिक्र किया. जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा. महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के नाम पर तमिलनाडु की सत्ता पर राज कर चुकी मुख्यमंत्री जे जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके (AIADMK) के सांसद ने चुनावी माहौल के बीच सीएम एमके स्टालिन पर निशाना साधते हुए भाषाई मर्यादा लांघी, तो वहां मौजूद लोग सन्न रह गए. सांसद शनमुगम के बयान का वीडियो भी वायरल हो रहा है.

मुझे चाहिए नयनतारा: शनमुगम

मशहूर अभिनेत्री नयनतारा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर लानत-मलानत हो रही है. स्टालिन पर निशाना साधते हुए सांसद शनमुगम ने कहा, मुझे नयनतारा से शादी करनी होती, तो क्या डीएमके सरकार उनका सपना पूरा करती'. उनकी ये विवादित टिप्पणी सीएम स्टालिन की हालिया बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के लोगों से अपने सपने शेयर करने की अपील की थी. स्टालिन ने भरोसा दिलाया था कि उनकी सरकार लोगों के सपनों को पूरा करेगी.'

'सोशल मीडिया पर लोगों ने अम्मा की याद दिलाई'

जब सांसद ने ये बयान दिया तो उनके बगल में खड़े नेता मुस्कुराते और हां में हां मिलाते नजर आए. इस बयान से भड़के नेटिजंस ने सांसद और अन्य नेताओं को सामाजिक शुचिता का पाठ पढ़ाते हुए कहा, 'हैरानी की बात है कि ऐसी बेहूदा टिप्पणी तमिलनाडु में महिलाओं के लिए ज्यादा सुरक्षा और सम्मान की मांग से जुड़े एआईएडीएमके पार्टी के एक आयोजन के दौरान की गईं. अन्नाद्रमुक नेता महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, दूसरी ओर महिलाओं के लिए घटिया सोच रखते हैं.'

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कुछ महिलाओं ने कहा, 'वे अपनी जेब में अम्मा (जे जयललिता) की तस्वीरें रखते हैं, वो दिखावा है. नारी के सम्मान से उनका कोई लेना-देना नहीं है. उनकी सारी बातें सिर्फ बकवास हैं. कुछ यूजर्स ने तमिलनाडु पुलिस से सासंद के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की तो किसी ने एआईएडीएमके पार्टी से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अपील की है.

जब डीएमके विधायक ने किया था जयललिता का अपमान

इस घटनाक्रम को लेकर एक किस्सा याद आता है. साल था 1989, जब अन्नाद्रमुक नेता जयललिता को भरे सदन में अपमानित किया गया था. 25 अगस्‍त 1989 को तत्कालीन मुख्‍यमंत्री एम करुणानिधि तमिलनाडु विधानसभा का बजट पेश कर रहे थे. तभी विपक्ष की नेता जयललिता ने हंगामे के बीच तीखा विरोध किया. उसी दौरान सत्‍ताधारी डीएमके के एक सदस्‍य ने उन्हें रोकने की कोशिश में उनकी साड़ी खींची. जयललिता जमीन पर गिर पड़ी और फिर गिरने के बाद जब खड़ी हुईं तो साल 2001 में करुणानिधि को उन्हीं के घर से घसीटा कर बाहर लाया गया. उस घटनाक्रम को नारी सम्मान से जोड़ते हुए एआईएडीएमके नेताओं ने इसे डीएमके के नेताओं का असली चरित्र बताया था.

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