नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आज रात बात करूंगा, कोयंबटूर में DMK पर गरजे मोदी

PM Modi news: पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर की चुनावी रैली में महिला आरक्षण के विरोध पर जश्न मनाने वाले डीएमके सुप्रीमो और सीएम स्टालिन को जमकर घेरा. पीएम मोदी ने अपनी रैली में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लेकर अपने मन की बात करते हुए कहा, 'हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम लिया था. मैंने सभी राजनीतिक पार्टियों से इसे सपोर्ट करने के लिए कहा था, लेकिन दुर्भाग्य से यह नहीं हो पाया.

सभी विपक्षी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया. अगर यह पास हो जाता, तो सभी साधारण परिवारों से आने वाली महिलाएं सांसद और विधायक बन पातीं. 2029 से इसकी शुरुआत हो जाती.'

DMK से पूछें उन्होंने इसे डिनाई क्यों किया?

कोयंबटूर में अपनी चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा, 'मैं सभी से कहता हूं. कल संसद में बिल का गिरना अंत नहीं है, यह शुरुआत है. हम संघर्ष करते रहेंगे. महिलाओं को उनका हक दिलाकर रहेंगे. मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भी आज रात 8:30 बजे इस पर बात करूंगा. आप लोग डीएमके के नेताओं और उनके विधायकों से पूछें कि उन्होंने इसे लेकर डिनाई क्यों किया. इन लोगों ने ऐसा यूटर्न क्यों लिया?'