'मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं', सिद्धारमैया रहेंगे पूरे 5 साल CM? डिप्टी CM शिवकुमार के बयान से कर्नाटक की सियासी जंग में नया ट्विस्ट!

कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार ने CM सिद्धारमैया को सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी और पूरे टर्म की शुभकामनाएं दीं हैं. सिद्धारमैया ने कहा कि कार्यकाल हाईकमान के फैसले पर निर्भर हैं. लीडरशिप विवाद के बीच दोनों की एकता दिख रही है, लेकिन चर्चाएं जारी हैं.
Trending Photos
बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ा दिल दिखाया है.उन्होंने कहा, "मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं. उन्हें सभी अच्छी चीजें मिलें. पूरा कार्यकाल पूरा करने की ऑल द बेस्ट." शिवकुमार ने साफ किया कि पार्टी में कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये मीडिया की बनाई हुई बात है. शिवकुमार यहीं नहीं रुके. उन्होंने सिद्धारमैया के पूर्व मुख्यमंत्री देवराज उर्स का रिकॉर्ड बराबर करने पर भी बधाई दी. बोले, "उन्हें और ज्यादा सफलता मिले, सभी अच्छा हो. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अच्छी सेहत मिले ताकि वे जनता की और सेवा कर सकें."
सिद्धारमैया बोले - फैसला हाईकमान पर
दूसरी तरफ, मैसूरु में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उनका पूरा कार्यकाल पूरा करना कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर निर्भर है. पहले वे कहते थे कि पूरा टर्म पूरा करेंगे, लेकिन अब बोले, "हाईकमान जो फैसला लेगा, वही होगा. मुझे नहीं पता कब फैसला लेंगे." फिर भी उन्होंने भरोसा जताया कि हाईकमान पर पूरा विश्वास है. बोले, "अगर विश्वास नहीं होता तो सीएम कैसे बनता?" यह बयान पार्टी में चल रही लीडरशिप की चर्चाओं के बीच महत्वपूर्ण है. कई लोग सोच रहे थे कि क्या सिद्धारमैया पूरा टर्म करेंगे या नहीं.
बल्लारी जा रहे शिवकुमार, शांति की अपील
शिवकुमार ने बताया कि वे बल्लारी जा रहे हैं स्थिति का जायजा लेने. बोले, "राज्य में हर जगह शांति चाहिए. बीजेपी बेचैन हो रही है और ऐसी हरकतें कर रही है." वे राज्य में शांति बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं.
मुआवजे के विवाद पर क्या बोले?
एक सवाल पर, जब कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर की मौत के मामले में मंत्री जमीर अहमद खान पर 25 लाख रुपये नकद मुआवजा देने का आरोप लगा, तो शिवकुमार ने कहा कि वे मंत्री से बात करेंगे. साथ ही तंज कसा कि केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के पास अब आईटी डिपार्टमेंट और सेंट्रल एजेंसियां हैं. याद दिला दें कि राजशेखर की मौत कांग्रेस-बीजेपी कार्यकर्ताओं के झड़प में गोलीबारी से हुई थी.
सोनिया गांधी की तबीयत पर चिंता
शिवकुमार से सोनिया गांधी के अस्पताल में भर्ती होने पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी पता नहीं चला. बोले, "हम मैडम के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं. प्रार्थना है कि उन्हें लंबी और स्वस्थ जिंदगी मिले. उन्होंने संकटों में पार्टी और देश को मजबूत गाइडेंस दी है." यानी कुल मिलाकर, ये बयान कर्नाटक कांग्रेस में एकता दिखाने की कोशिश लगते हैं, हालांकि लीडरशिप को लेकर चर्चाएं जारी हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.