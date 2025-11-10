Advertisement
trendingNow12996835
Hindi Newsदेश

दिल्ली ब्लास्ट में प्रयोग की गई i20 का निकला पुलवामा कनेक्शन, 8 लोगों की गई अबतक जान

Delhi Blast: लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच जारी है, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार, धमाके का कनेक्शन पुलवामा से होने की पुष्टि हुई है. सुरक्षा एजेंसियों को शुरुआती जांच में यह जानकारी मिली है कि धमाके में प्रयोग की गई i20 गाड़ी पुलवामा के तारिक की थी.

 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 11, 2025, 12:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली ब्लास्ट में प्रयोग की गई i20 का निकला पुलवामा कनेक्शन, 8 लोगों की गई अबतक जान

Delhi Blast: लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच में अहम सुराग सामने आया है. सुरक्षा एजेंसियों को शुरुआती जांच में इस धमाके का कनेक्शन जम्मू-कश्मीर के पुलवामा से मिला है. सूत्रों के अनुसार, धमाके में इस्तेमाल की गई i20 कार पुलवामा निवासी एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस सुराग के बाद अब पुलवामा में भी जांच का दायरा बढ़ा रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि कार की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और चेसिस नंबर के आधार पर यह पता चला कि वाहन पुलवामा के तारिक नामक व्यक्ति के नाम पर थी.

 

 

आतंकी साजिश की आशंका  

जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह कार दिल्ली तक कैसे पहुंची, और क्या इसे किसी आतंकी नेटवर्क के जरिए इस्तेमाल किया गया. शुरुआती जांच में इस बात के संकेत हैं कि गाड़ी हाल ही में कई हाथों से गुजरी थी जिससे इसके पीछे की साजिश और गहरी मानी जा रही है. सूत्रों के अनुसार, कार का कनेक्शन पुलवामा से जुड़ा है, और यह जानकारी जांच के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है. हम इसके सभी पिछले मालिकों और संपर्कों की पड़ताल कर रहे हैं. इस खुलासे के बाद NIA और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ संपर्क बढ़ा दिया है. वहीं, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. बता दें, पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह साधारण विस्फोट नहीं बल्कि एक बड़ा धमाका था, जिसका प्रभाव लगभग 200 मीटर तक महसूस किया गया. शुरुआती जांच में यह घटना आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रही है.

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Delhi blast

Trending news

Delhi Lal Quila Blast: 26/11 के बाद अब 10/11 भी... देश को एक और तारीख दर्द दे गई!
Delhi
Delhi Lal Quila Blast: 26/11 के बाद अब 10/11 भी... देश को एक और तारीख दर्द दे गई!
Delhi Blast: सामने आई मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, पढ़ें 28 लोगों के नाम
Delhi Car Blast
Delhi Blast: सामने आई मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, पढ़ें 28 लोगों के नाम
धमाके से 100 मीटर दूर था... Zee News के रिपोर्टर ब्लास्ट वाली जगह सबसे पहले पहुंचे
red fort blast
धमाके से 100 मीटर दूर था... Zee News के रिपोर्टर ब्लास्ट वाली जगह सबसे पहले पहुंचे
दिल्ली ब्लास्ट में प्रयोग की गई i20 का निकला पुलवामा कनेक्शन, 8 की गई अबतक जान
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट में प्रयोग की गई i20 का निकला पुलवामा कनेक्शन, 8 की गई अबतक जान
फरीदाबाद, गुजरात और हैदराबाद, इन कड़ियों को जोड़कर मिल सकता है दिल्ली धमाके का लिंक
Delhi Car Blast
फरीदाबाद, गुजरात और हैदराबाद, इन कड़ियों को जोड़कर मिल सकता है दिल्ली धमाके का लिंक
दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट, कश्मीर से केरल तक सुरक्षाबलों की गश्त बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट, कश्मीर से केरल तक सुरक्षाबलों की गश्त बढ़ी
सलमान, नदीम और i20 कार... दिल्ली धमाके की तफ्तीश कर रही टीम को मिला बड़ा क्लू
Delhi blast
सलमान, नदीम और i20 कार... दिल्ली धमाके की तफ्तीश कर रही टीम को मिला बड़ा क्लू
मोहम्मद सलमान की गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, कई ब्लास्ट, लाल किला धमाके की 10 बड़ी बातें
red fort blast
मोहम्मद सलमान की गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, कई ब्लास्ट, लाल किला धमाके की 10 बड़ी बातें
न धमाके वाली जगह पर गड्ढा, ना मरने वालों के शरीर में मिलीं कीलें; ये कैसा ब्लास्ट?
Delhi blast
न धमाके वाली जगह पर गड्ढा, ना मरने वालों के शरीर में मिलीं कीलें; ये कैसा ब्लास्ट?
I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया अपडेट
Delhi
I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया अपडेट