दिल्ली ब्लास्ट में प्रयोग की गई i20 का निकला पुलवामा कनेक्शन, 8 लोगों की गई अबतक जान

Delhi Blast: लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच जारी है, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार, धमाके का कनेक्शन पुलवामा से होने की पुष्टि हुई है. सुरक्षा एजेंसियों को शुरुआती जांच में यह जानकारी मिली है कि धमाके में प्रयोग की गई i20 गाड़ी पुलवामा के तारिक की थी.
Delhi Blast: लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच में अहम सुराग सामने आया है. सुरक्षा एजेंसियों को शुरुआती जांच में इस धमाके का कनेक्शन जम्मू-कश्मीर के पुलवामा से मिला है. सूत्रों के अनुसार, धमाके में इस्तेमाल की गई i20 कार पुलवामा निवासी एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस सुराग के बाद अब पुलवामा में भी जांच का दायरा बढ़ा रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि कार की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और चेसिस नंबर के आधार पर यह पता चला कि वाहन पुलवामा के तारिक नामक व्यक्ति के नाम पर थी.
Delhi Red Fort Blast : दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा, ब्लास्ट वाली कार का पुलवामा कनेक्शन आया सामने, पुलवामा के तारिक ने खरीदी थी कार#BreakingNews #RedFort #DelhiRedFort #Blast #DelhiPolice pic.twitter.com/ecNWLsjuDK
— Zee News (@ZeeNews) November 10, 2025
आतंकी साजिश की आशंका
जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह कार दिल्ली तक कैसे पहुंची, और क्या इसे किसी आतंकी नेटवर्क के जरिए इस्तेमाल किया गया. शुरुआती जांच में इस बात के संकेत हैं कि गाड़ी हाल ही में कई हाथों से गुजरी थी जिससे इसके पीछे की साजिश और गहरी मानी जा रही है. सूत्रों के अनुसार, कार का कनेक्शन पुलवामा से जुड़ा है, और यह जानकारी जांच के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है. हम इसके सभी पिछले मालिकों और संपर्कों की पड़ताल कर रहे हैं. इस खुलासे के बाद NIA और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ संपर्क बढ़ा दिया है. वहीं, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. बता दें, पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह साधारण विस्फोट नहीं बल्कि एक बड़ा धमाका था, जिसका प्रभाव लगभग 200 मीटर तक महसूस किया गया. शुरुआती जांच में यह घटना आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रही है.
