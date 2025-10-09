93 साल में पहली बार भारतीय वायु सेना दिवस के मौके पर वायरल हुआ ऐसा 'मेन्यू बम'? पूरा पाकिस्तान शर्म से डूब मरेगा!

Menu naming dishes after terror targets hit during Op Sindoor: भारतीय वायुसेना (IAF) ने अपनी 93वीं जयंती पर ऐसा धमाका किया कि पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे. रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने सोशल मीडिया पर एक अनोखा मेन्यू शेयर किया, जिसमें व्यंजनों के नाम ऑपरेशन सिंदूर में निशाना बने पाकिस्तानी शहरों और आतंकी ठिकानों पर रखे गए. इस ‘मेन्यू बम’ ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए देशभक्ति का जश्न मनाया है. इससे पहले आप ‘मेन्यू बम’ शब्द को लेकर दिमाग पर जोर दें, हम आपको पूरी कहानी बताते हैं.

भारतीय वायु सेना अपने भारतीय वायु सेना के 93 गौरवशाली सालगिरह बना रहा है. जिसका जश्न पूरे देश के सभी एयरबेस पर धूमधाम से मनाया गया, जहां ऑपरेशन सिंदूर की यादें ताजा हुईं. लेकिन रात के भोज में तो जैसे 'मेन्यू बम' फूट पड़ा. पाकिस्तानी एयरबेस के नामों पर बने व्यंजन. देखकर हर कोई हैरान रह गया.

सरगोधा दाल मखनी से लेकर बलाकोट तिरामिसु

इसमें सरगोधा दाल मखनी से लेकर बलाकोट तिरामिसु तक सभी व्यंजन थे. यानी यह एक तरह का भारत के वायुसेना का पाकिस्तान को सीधे संदेश था कि देखो, हमने तुम्हारे ठिकाने साफ कर दिए, अब ये खा लो. यह सब की फोटो देख पाकिस्तान शायद शर्म से डूब मरेगा, क्योंकि उसे वायुसेना ने 93 सालों में पहली बार ऐसा 'स्वादिष्ट' जवाब दिया है.

‘मेन्यू बम’ के व्यजंन:-

मेन कोर्स

रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला

रफीकी रारा मटन

भोलारी पनीर मेथी मलाई

सुक्कुर श्याम सवेरा कोफ्ता

सरगोधा दाल मखनी

जैकोबाबाद मेवा पुलाव

बहावलपुर नान

पाक एयरबेस के ना पर ये सभी व्यंजन रखे गए थे. जो ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए.

मिठाई में

बलाकोट तिरामिसु,

मुजफ्फराबाद कुल्फी फालूदा

मुरिद के मीठा पान

'मेन्यू बम' का जादू: पाक एयरबेस बने डिशेज, हर नाम में छिपी जीत

भारतीय सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कंवल जीत सिंह ढिल्लों ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को भारतीय वायु सेना की 93वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष मेनू की तस्वीर साझा की. जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. यह स्पष्ट नहीं था कि यह मेनू कहां परोसा गया था, इसकी तस्वीर किसने जारी की. अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के नाते और पाकिस्तान के नाते इस फोटो को अब जमकर वायरल कराया जा रहा है.

रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, भोलारी पनीर मेथी मलाई

मेनू में मुख्य व्यंजन के रूप में रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, रफीकी रहा मटन, भोलारी पनीर मेथी मलाई, सुक्कुर सवेरा कोफ्ता, सरगोधा दाल मखनी, जैकोबाबाद मेवा पुलाव और बहावलपुर नान शामिल था. मिठाई में बालाकोट तिरामिसू, मुजफ्फराबाद कुल्फी फालूदा और मुरीदके मीठा पान शामिल था. इन व्यंजनों के नाम पाकिस्तानी शहरों और कस्बों पर आधारित हैं, जिन्हें भारतीय सेना ने जवाबी हमलों में निशाना बनाया था क्योंकि वहां आतंकवादी अड्डे मौजूद थे.