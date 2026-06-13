AN-32 Crashes In Assam: असम के जोरहाट सैन्य हवाई अड्डे से एक बड़ी खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, शनिवार को भारतीय वायुसेना (IAF) का एक भरोसेमंद AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंडिंग की कोशिश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त (क्रैश) हो गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए रक्षा विभाग तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया है.
मामले की आधिकारिक पुष्टि करते हुए डिफेंस PRO लेफ्टिनेंट कर्नल एम. रावत ने बताया कि असम के जोरहाट एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान वायुसेना का एक AN-32 विमान क्रैश हुआ है. हमारी टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और हादसे से हुए नुकसान का सटीक आकलन किया जा रहा है. आइए जानते हैं इस विमान के बारे में...
जिस विमान के साथ ये हादसा हुआ, वह कोई साधारण ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं है. एंटोनोव एएन-32 (AN-32) एक जुड़वां इंजन वाला (Twin-Engine) टैक्टिकल लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे यूक्रेन (तत्कालीन सोवियत संघ) के मशहूर 'एंटोनोव' डिजाइन ब्यूरो ने खास तौर पर भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही डिजाइन किया था. भारत को एक ऐसे शक्तिशाली विमान की तलाश थी जो लद्दाख, कारगिल और सियाचिन जैसी अत्यधिक ऊंचाई, कम हवा के दबाव (Low Pressure) और बेहद पथरीले व कच्चे रनवे पर भी सुरक्षित तरीके से टेक-ऑफ और लैंड कर सके. साल 1984 में वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद से ये लगातार देश का 'संकटमोचक' बना हुआ है.
असम के जोरहाट स्थित भारतीय वायुसेना (IAF) के एयरबेस पर शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया. वायुसेना का AN-32 परिवहन विमान एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया. हादसे की वजह से एयरफोर्स का विमान दो टुकड़ों में टूट गया और वहां से आग और धुएं का गुबार उठता दिखा. एयरफोर्स स्टेशन पर… pic.twitter.com/yTXLWgq991
Zee News (@ZeeNews) June 13, 2026
इस विमान की सबसे अनोखी यूएसपी (USP) इसके पंखों के ऊपर लगे प्रोपेलर इंजन हैं. इन्हें ऊपर इसलिए फिट किया गया था ताकि पहाड़ों के कच्चे रनवे पर उतरते समय जमीन के कंकड़-पत्थर उड़कर इंजन में न जाएं और कोई बड़ा हादसा न हो. पहाड़ों की माइनस 50 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली ठंड हो या थार रेगिस्तान की 50 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी, इसके शक्तिशाली AI-20 डर्ट टर्बोप्रॉप इंजन हर मौसम में भारी वजन उठाने का दम रखते हैं. ये विमान अपने साथ करीब 6.7 टन भारी सैन्य साजो-सामान या फिर 50 से अधिक पूरी तरह से लैस सैनिकों या पैराट्रूपर्स को एक साथ एयरलिफ्ट कर सकता है. इसके पिछले हिस्से का बड़ा रैंप डोर मिलिट्री गाड़ियों की लोडिंग को बेहद आसान बनाता है.
यह विमान भारतीय सेना के लिए महज एक मशीन नहीं, बल्कि उनकी रीढ़ है. यह सियाचिन और कारगिल जैसी दुर्गम फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों तक साल के बारह महीने राशन, कड़कड़ाती ठंड के कपड़े और गोला-बारूद पहुंचाता है. आपातकाल में सैनिकों को बॉर्डर पर तैनात करना हो, या फिर देश में बाढ़, भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय 'देवदूत' बनकर लोगों की जान बचानी और राहत सामग्री पहुंचानी हो AN-32 हमेशा सबसे आगे रहता है. इतना ही नहीं, यह दुर्गम इलाकों से घायल सैनिकों को मिलिट्री अस्पतालों तक सुरक्षित लाने वाली एक लाइफ-सपोर्टिंग एयर-एंबुलेंस भी है.
भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलटों ने इसी AN-32 विमान को लद्दाख के 'दौलत बेग ओल्डी' (DBO) रनवे पर सफलतापूर्वक लैंड कराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो 16614 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है. बेशक आज भारतीय वायुसेना में आधुनिक सी-295 (C-295) जैसे विमानों की एंट्री हो रही है, लेकिन चार दशकों से सरहद की रक्षा में जुटे इस बूढ़े घोड़े पर देश का भरोसा आज भी अटूट है. जोरहाट में हुए इस हादसे के कारणों की जांच के लिए वायुसेना जल्द ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे सकती है.