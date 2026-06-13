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यह एक रूटीन उड़ान थी... असम में शहीद होने वाले 5 जवान कौन हैं? हादसे के बाद IAF ने क्या बताया?

असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का An-32 विमान नियमित उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में पांच वायु योद्धाओं की मौत हुई. वायुसेना ने जांच शुरू कर दी है, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 13, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:56 PM IST
यह एक रूटीन उड़ान थी... असम में शहीद होने वाले 5 जवान कौन हैं? हादसे के बाद IAF ने क्या बताया?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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