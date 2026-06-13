भारतीय वायुसेना (IAF) का An-32 परिवहन विमान शुक्रवार को असम के जोरहाट में एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान (Routine Sortie) के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. वायुसेना के अनुसार यह हादसा सुबह लगभग 10 बजे हुआ. दुर्घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव दलों को मौके पर भेजा गया तथा क्रैश साइट का प्रबंधन शुरू किया गया. वायुसेना ने बताया कि प्रारंभिक जांच भी शुरू कर दी गई है ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके. फिलहाल अधिकारियों ने किसी भी संभावित कारण पर टिप्पणी करने से परहेज किया है.
इस दुखद हादसे में भारतीय वायुसेना के पांच जवानों ने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया. शहीदों में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीरवायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीरवायु दानिश आलम शामिल थे. वायुसेना ने अपने आधिकारिक बयान में इन सभी वायु योद्धाओं के नाम जारी करते हुए उनके साहस और समर्पण को नमन किया. देशभर में इस घटना को लेकर शोक की लहर है और लोग शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं.
An IAF An-32 aircraft met with an accident during a routine sortie today at approximately 1000h at Jorhat, Assam. Crash site management and initial enquiries are on at this time. IAF requests everyone to refrain from speculation till preliminary results are not in.
IAF deeply…
— Indian Air Force (@IAF_MCC) June 13, 2026
IAF ने क्या कहा?
वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी करते हुए कहा कि An-32 विमान नियमित उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ. साथ ही लोगों से अपील की गई कि जब तक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक किसी भी प्रकार की अटकलें न लगाई जाएं. IAF ने कहा कि दुर्घटना स्थल पर सभी आवश्यक कार्य जारी हैं और जांचकर्ता हादसे की परिस्थितियों का पता लगाने में जुटे हुए हैं. वायुसेना ने यह भी आश्वासन दिया कि जैसे-जैसे नई जानकारी सामने आएगी, उसे सार्वजनिक किया जाएगा.
हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि विमान तकनीकी खराबी, मौसम संबंधी कारणों या किसी अन्य वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ. विशेषज्ञों की टीम विमान के मलबे, उड़ान रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच करेगी. वायुसेना का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाएगा.
केंद्रीय रक्षा मंत्री Rajnath Singh ने भी हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश ने पांच बहादुर वायु योद्धाओं को खो दिया है, जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया. उन्होंने कहा कि शहीदों का साहस और राष्ट्र सेवा हमेशा गर्व और कृतज्ञता के साथ याद रखी जाएगी. रक्षा मंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है.
The Indian Air Force deeply regrets the loss of five personnel in the An-32 accident at Jorhat, Assam.
Sqn Ldr Prashant Singh, Flt Lt Shubham Kumar, Sgt Jitendra Sharma, Agniveervayu Khemaram Kumawat and Agniveervayu Danish Alam made the supreme sacrifice in the line of duty.… pic.twitter.com/9SmOjtS5mU
— Indian Air Force (@IAF_MCC) June 13, 2026
An-32 हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है. भारतीय वायुसेना के जवान अक्सर कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा और सेवा के लिए काम करते हैं. ऐसे में ड्यूटी के दौरान पांच वायु योद्धाओं का निधन देश के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है. अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह दुखद दुर्घटना आखिर किन परिस्थितियों में हुई.