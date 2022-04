Future Warfare: दुश्मन की पहचान होगी मुश्किल, बदलेगा युद्ध का तरीका- IAF Chief

नई दिल्ली: वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वीआर चौधरी (IAF Chief Air Marshal VR Chaudhari) का कहना है कि आने वाले समय में युद्ध करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा. लिहाजा, हमें उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियों और रक्षा बेड़े में सुधार करना होगा. चौधरी ने कहा कि भविष्य के युद्ध में कोई दुश्मन देश या संगठन नहीं होगा. हम अपराधियों को कभी नहीं जान सकेंगे.

एयर मार्शल वीआर चौधरी (Air Marshal VR Chaudhari) ने कहा कि भविष्य का युद्ध कंप्यूटर वायरस से लेकर अल्ट्रासोनिक मिसाइल तक हाइब्रिड होगा. हमले सैन्य गतिरोध से लेकर सूचना ब्लैकआउट तक हो सकते हैं. लिहाजा, इसे ध्यान में रखते हुए हमारी पारंपरिक युद्ध-लड़ने वाली मशीनरी को फिर से तैयार करना, उसमें सुधार करना अनिवार्य है.

In the next war, the enemy might not be a country or an organisation, we may never know the perpetrators. Future warfare will be hybrid from computer viruses to ultrasonic missiles. Attacks can range from military standoff to information blackouts: Air Marshal VR Chaudhari pic.twitter.com/BWgOMN1DbT

— ANI (@ANI) April 12, 2022