हिंद महासागर में फुफकार रहा 'ड्रैगन', भारत ने बढ़ाई रेंज; हर गलती अब चीन को भारी पड़ेगी

India Vs China: चालबाज 'ड्रैगन' जमीन से लेकर आसमान और वहां से समंदर तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. दरअसल बीते कुछ महीनों में चीन ने हिंद महासागर (Indian Ocean) में अपनी गतिविधियां बढ़ाई है, जिसके बाद भारत ने अपने पावर बटन को एक्टीवेट कर दिया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 28, 2025, 09:19 PM IST
हिंद महासागर में फुफकार रहा 'ड्रैगन', भारत ने बढ़ाई रेंज; हर गलती अब चीन को भारी पड़ेगी

India Expands Missile Test Zone: चीन ने रिसर्च के नाम पर समुद्री जहाजों को हिंद महासागर में बार-बार दाखिल कराया तो 'ड्रैगन' की बदमाशी को फौरन समझते हुए भारत ने भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए चीनी खतरे का तोड़ निकाल लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने विशाखापत्तनम तट पर संभावित परीक्षण के लिए मिसाइल टेस्ट जोन की रेंज को बढ़ा दिया है. क्या है मामला आइए बताते है.

जारी हुआ नोटम!

सैटेलाइट फुटेज के एनलिस्ट डेमियन साइमन ने अपनी X पोस्ट में लिखा- 'भारत ने विशाखापत्तनम तट पर अपने आगामी और संभावित समुद्री मिसाइल परीक्षण के लिए अपने डेंजर जोन का विस्तार करते हुए 'नोटम' जारी किया है. जिसकी क्षमता करीब 3,485 किलोमीटर बताई जा रही है. साइमन ने एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि चीनी रिसर्च जहाज हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां चला रहे हैं.

साइमन ने पहले मिसाइल परीक्षण के लिए NOTAM (एयरमैन को सूचना) के बारे में डिटेल साझा करते हुए लिखा था मिसाइल परीक्षण की मारक क्षमता 1,695 किलोमीटर है.

क्या चाहता है चीन?

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान की अगुवाई करने वाले वाइस एडमिरल के. स्वामीनाथन ने इस बात पर जोर डालते हुए वर्तनाम चुनौतियों की ओर इशारा किया था कि कैसे चीनी नौसेना पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है. इस तरह से वाइस एडमिरल स्वामीनाथन के मुताबिक, चीन के तीसरे विमानवाहक पोत फुजियान के जलावतरण के साथ छठी पीढ़ी के फाइटर जेट का प्रदर्शन करके चीन अपनी वैश्विक रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के दो टूक और स्पष्ट संदेश दे रहा है.

दक्षिण चीन सागर में करीब आधा दर्जन देशों की संपदा निगलने का भरम पाल चुकी चीनी नौसेना का पालतू 'ड्रैगन' हिंद महासागर में नापाक इरादों से घुस रहा है, ऐसे में भारत ने भी चीनी खतरे से निपटने के तसल्लीबख्स इंतजाम किए हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

