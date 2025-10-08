वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को दो टूक चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर सशस्त्र बलों के सामंजस्य का शानदार उदाहरण

वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने 93वें वायु सेना दिवस के मौके पर देश को अहम संदेश दिया. एयरचीफ मार्शल ने कहा, 'आज के अनिश्चित वैश्विक परिवेश में इंडियन एयरफोर्स राष्ट्रीय सुरक्षा के एक निर्णायक साधन के रूप में उभरी है.
IAF ready to meet any challenge: वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने 93वें वायु सेना दिवस के मौके पर देश को अहम संदेश दिया. एयरचीफ मार्शल ने कहा, 'आज के अनिश्चित वैश्विक परिवेश में इंडियन एयरफोर्स राष्ट्रीय सुरक्षा के एक निर्णायक साधन के रूप में उभरी है. अपने संबोधन में एयर चीफ मार्शल ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय वायु सेना हर चुनौती का त्वरित और पूरी सटीकता और दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देने के लिए तैयार है. एयर चीफ मार्शल ने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के दुश्मन को करारा जवाब दिया'.
दुश्मन को शांति वार्ता करने के लिए मजबूर होना पड़ा
एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने अपने संबोधन में ये भी कहा, 'जब दुश्मन ने नागरिक आबादी और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने की कोशिश की, तो भारतीय वायु सेना ने उन पर सटीक और नपे-तुले हमले किए, जिससे दुश्मन को शांति वार्ता करने के लिए मजबूर होना पड़ा. एयर चीफ मार्शल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वायु सेना दिवस उन वायु योद्धाओं को समर्पित है जिन्होंने त्याग और परिश्रम से देश के आसमान की रक्षा की है.
दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक मुस्तैदी
हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस समारोह के मद्देनजर, सिविल टर्मिनल के आसपास सुबह 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक यातायात डायवर्जन रहेगा. एडीसीपी (यातायात) सचिदानंद के अनुसार, ALT चौराहा से रोटरी गोलचक्कर की ओर सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन से रोटरी गोलचक्कर की ओर सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहनों का आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. इस दौरान रोटरी गोलचक्कर से नागद्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर और करहेड़ा कट जीटी रोड से हिंडन एयरफोर्स गोलचक्कर की ओर जाने वाले मार्ग पर भी भारी व्यावसायिक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.
वहीं मोहननगर से हिंडन एयरफोर्स गोलचक्कर की ओर सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. करण गेट गोलचक्कर से हिंडन एयरफोर्स गोलचक्कर की ओर सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. आज हिंडन एयरफोर्स के पास की सड़कों पर सभी भारी वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा और केवल हल्के वाहनों और निजी वाहनों को ही यहां जाने की अनुमति होगी.
