पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था IAF का कर्मचारी, भेजी कई खुफिया जानकारी; अब हुई गिरफ्तारी

देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने और खुफिया जानकारियों को पाकिस्तानी हैंडलर्स तक पहुंचाने के आरोप में भारतीय वायुसेना के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है. बताया जाता है कि भारतीय वायुसेना का कर्मचारी पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए जासूसी करने काम करता था और संवेदनशील जानकारी साझा करता था.

रविवार (22 मार्च) को राजस्थान इंटेलिजेंस ने बताया कि असम में भारतीय वायु सेना के एक स्टेशन पर तैनात एक नागरिक कर्मचारी को कथित तौर पर जासूसी करने और पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

अधिकारियों ने क्या कहा?

इस पूरे प्रकरण को लेकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (इंटेलिजेंस) प्रफुल्ल कुमार की ओर से बताया गया कि आरोपी को इंटेलिजेंस और वायुसेना इंटेलिजेंस के एक संयुक्त अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया है. अधिकारी के अनुसार, इसी साल जनवरी से इस मामले की जांच चल रही थी. उसी वक्त राजस्थान के जैसलमेर से एक संदिग्ध गिरफ्तार किया गया था.

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जनवरी में इस मामले से जुड़े जिस संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई, उसका नाम झबराराम था. उससे पूछताछ के दौरान सुमित कुमार नाम के एक और संदिग्ध के बारे में जानकारी मिली. दावा किया गया कि सुमित कुमार काफी समय से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था.

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यूपी का रहने वाला है आरोपी

बताया जाा है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में रहने वाला सुमित कुमार (36) यूपी के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का रहने वाला है. वर्तमान में वह असम के डिब्रूगढ़ के चबुआ एयरफोर्स स्टेशन में MTS के पद पर कार्यरत था. आरोप है कि वह अपने पद का दुरुपयोग करता था और खुफिया जानकारियां सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स को पहुंचा था.

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