/IAF ने किया स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल परीक्षण, 180 KM तक भेद सकता है टारगेट, Khagantak-243 की खासित क्या है?

IAF News: भारतीय वायुसेना ने अपने नाम एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है. आईएएफ ने स्वदेशी तकनीक से बने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है. इस आधुनिक बन का नाम 'खगंतक-243' (Khagantak-243) है, जिसकी रेंज 180 किलोमीटर तक मार गिराने की है. IAF का ये सफल परीक्षण रक्षा क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है.
दरअसल, यह बम इसलिए भी खास है, क्योंकि इस घातक हथियार को नागपुर के एक स्टार्टअप 'जेएसआर डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड' की ओर से बनाया गया है. वहीं, इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से किया गया है. IAF को मिली इस कामयाबी को रक्षा क्षेत्र में सरकारी और निजी कंपनियों के बीच शानदार तालमेल का उदाहरण माना जाता है.
लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम में '243' इसकी बनावट को दर्शाता है. खगंतक-243 का आकार बेलनाकार है और यह अपने साथ 125 KG का भारी विस्फोटक लेकर जाने की क्षमता रखता है. इसमें Mk-81 जनरल-पर्पज ब्लास्ट फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड भी लगा है. यह दुश्मन के ठिकानों पर भारी तबाही मचाने के लिए पर्याप्त हैं. इसका ग्लाइड रेशियो 12 से अधिक है.
Precision. Power. Pride.
A significant milestone for the #IAF and Indian Industry. The Indian Air Force successfully conducted the drop of an indigenously designed & developed Long Range Glide Bomb (Khagantak-243). The Trials met all objectives scaling new peaks of lethality… pic.twitter.com/VWZEp89zL0
— Indian Air Force (@IAF_MCC) September 2, 2026
इस खास स्वदेशी बम की रेंज और मारक क्षमका काफी अच्छी है और इसकी खास बात है कि करीब 12 किलोमीटर की ऊंचाई 0.8 मैक की गति से लड़ाकू विमान से आसानी से गिराया जा सकता है. अगर इस ऊंचाई से इसको गिराया जाए, तो यह 144 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को आसानी से भेद देगा. ऐसे में इतनी बड़ी रेंज होने के कारण यह दुश्मन के इलाके में जाए बिना है उनके ठिकानों को नष्ट कर सकता है.
गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना ने इसका पहला परीक्षण पोखरण पायरिंग रेंज में किया. इसे सुखोई (Su-30MKI) फाइटर जेट से दागा गया था. आने वाले समय में मिग-29K और मिराज-2000 जैसे लड़ाकू विमानों में इस बम को लगाने की योजना है. 'खगंतक-243' के सीमित उत्पादन के लिए भारतीय वायु सेना ने BEL को कॉन्ट्रेक्ट भी दिया है.
जानकारों ने उम्मीद जताई है कि साल 2026 में भारतीय वायुसेना के बेड़े में 1,000 से अधिक खगंतक बम शामिल किए जाएंगे. इसके शामिल होने से वायुसेना की बड़ी कमी पूरी होने की उम्मीद है, जिसके लिए अब तक हम विदेशी बमों पर निर्भर थे.