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IAF ने किया स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल परीक्षण, 180 KM तक भेद सकता है टारगेट, Khagantak-243 की खासित क्या है?

भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी 125 किलो के ग्लाइड बम का सफल परीक्षण करके अपने नाम एक बड़ा कीर्तिमान स्थपित किया है. इसकी क्षमता 180 किलोमीटर तक दुश्मन को मार गिराने की है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 03, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:20 AM IST
IAF ने किया स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल परीक्षण, 180 KM तक भेद सकता है टारगेट, Khagantak-243 की खासित क्या है?
Image Credit: रक्षा उत्पादों के लिए भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी. (फोटो- एक्स)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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