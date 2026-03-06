रडार से गायब हुआ IAF का फाइटर जेट! जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग

Sukhoi 30mki Fighter Jet Crash: असम के जोरहाट से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद लापता हुआ भारतीय वायुसेना का Sukhoi-30MKI लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. यह विमान एक ट्रेनिंग मिशन पर था और जोरहाट से करीब 60 किलोमीटर दूर कार्बी आंगलोंग इलाके में गिरा है. विमान में दो पायलट सवार थे लेकिन उनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है. बता दें, उन्हें ढूंढने के लिए लगातार खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है.
Sukhoi 30mki Fighter Jet Crash: भारतीय वायुसेना का एक Sukhoi-30MKI फाइटर जेट वीरवार यानी 5 मार्च की शाम उड़ान भरने के बाद रडार से गायब हो गया था. बाद में जानकारी मिली कि यह विमान असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. यह विमान ट्रेनिंग के लिए उड़ान पर गया था. वायुसेना की टीम और अन्य एजेंसियां अब विमान और दोनों पायलटों की तलाश में जुटी हुई हैं.
उड़ान के बाद रडार से गायब विमान
भारतीय वायुसेना का Sukhoi-30MKI फाइटर जेट वीरवार की शाम, असम के Jorhat एयरबेस से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद रडार से संपर्क खो बैठा था. इसके बाद तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया था. अधिकारियों के अनुसार विमान शाम करीब 7 बजकर 42 मिनट तक ग्राउंड कंट्रोल के संपर्क में था. लेकिन इसके बाद अचानक रडार से गायब हो गया. विमान में उस समय दो पायलट मौजूद थे. अब उनसे संपर्क नहीं हो पा रह है. यह जगह जोरहाट से करीब 60 किलोमीटर दूर है. बताया जा रहा है कि यह विमान एक ट्रेनिंग मिशन पर था और नियमित अभ्यास उड़ान कर रहा था.
पहाड़ों के पास तेज धमाके की आवाज
लोकल लोगों का कहना है कि शाम करीब 7 बजे के आसपास निलिप ब्लॉक के पास पहाड़ी इलाके से जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी थी. इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिन्हें विमान हादसे से जुड़ा बताया जा रहा है.
पायलटों की तलाश जारी
भारतीय वायुसेना ने बताया कि हादसे के बाद तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. टीमें विमान के मलबे और दोनों पायलटों की तलाश कर रही हैं. लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि पायलट सुरक्षित हैं या नहीं.
वायुसेना के पास 260 से ज्यादा Sukhoi जेट
भारतीय वायुसेना के बेड़े में 260 से ज्यादा Sukhoi-30MKI लड़ाकू विमान हैं. यह विमान भारत के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में गिने जाते हैं. इससे पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं. जून 2024 में एक सुखोई विमान नासिक जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था. वहीं जनवरी 2023 में एक और सुखोई विमान ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया था.
