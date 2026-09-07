/सुखोई की नई उड़ान, फाइटर जेट पर बड़ा प्लान...और घातक बनेंगे 40 विमान, पाक-चीन की बढ़ेगी टेंशन

सोमवार (07 सिबंतर) को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक का उद्देश्य 40 सुखोई-30MKI लड़ाकू विमानों के मरम्मत और अपग्रेड का प्रस्ताव है. फिलहाल ये विमान भारतीय वायुसेना के कॉम्बैट फ्लीट यानी लड़ाकू विमानों के बेड़े के रीढ़ हैं.
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) की ओर से इन लड़ाकू विमानों के ओवरहॉल की योजना का प्रस्ताव दिया गया है. हालांकि, सरकार का मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया में भारी-भरकम खर्च आने की संभावना है. ऐसे में डीएसी की बैठक जरूरी हो गई है. ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है. पिछले साल भी 20 Su-30MKI लड़ाकू विमानों को ओवरहॉलिंग के लिए चिन्हित किया गया था. अब इन विमानों की संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है.
एयफोर्स में करीब 260 Su-30MKI है, जिसका संचालन किया जाता है. यह विमान IAF का सबसे महत्वपूर्ण कॉम्बैट एसेट माना जाता है. ये लड़ाकू विमान अलग-अलग सेक्टरों में तैनात हैं. ये सभी एयर सुपीरियरिटी मिशन से लेकर लंबी दूरी तक हमला करने जैसे सभी तरह के काम करते हैं। वर्तमान स्थिति में बड़ी संख्या में इन विमानों को उड़ान भरने लायक और ऑपरेशन के लिए तैयार रखना सरकार की प्राथमिकता बन गई है. यही कारण है कि ओवरहॉल और सेवा अवधि बढ़ाने का काम बार-बार DAC के सामने आता रहता है।
साल 2026 की शुरुआत में काउंसिल की ओर से Su-30 के एयरो-इंजन एग्रीगेट्स के ओवरहॉल को मंजूरी दी गई थी. रक्षा मंत्रालय ने उस समय कहा था कि इस काम से विमान की सर्विस लाइफ बढ़ेगी और वायु सेना को ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
गौर करने वाली बात है कि लगभग सभी Su-30MKI को HAL ही बनाती है और उनका रखरखाव करती है. साल 2024 में रक्षा मंत्रालय की ओर से HAL के नासिक प्लांट में बनने वाले 12 और Su-30MKI के लिए लगभग 13,500 करोड़ रुपये के ऑर्डर को मंजूरी दी थी.
इसका असल उद्देश्य उन लड़ाकू विमानों की जगह लेना था, जो पिछले कुछ वर्षों में खो गए थे. इन सभी को बेड़े में शामिल कर मजबूती लाना था. आज होने वाली डीएसी की बैठक में पुराने हो रहे और अधिक इस्तेमाल किए गए बेड़े को लड़ाई के लिए तैयार रखने के लिए लगातार निवेश की जरूरत पर चर्चा करना है.
जानकार बताते हैं कि आज की होने वाली बैठक में केवल Su-30MKI लड़ाकू विमान का मामला नहीं है, बल्कि सेना और नौसेना भी काउंसिल के सामने अपने प्रस्ताव रखेंगी, जिससे DAC की उन बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा जिनमें खरीद की प्रक्रिया लगातार चल रही है।
बता दें कि इसी साल जुलाई के महीने में काउंसिल ने एयर डिफेंस, काउंटर-ड्रोन सिस्टम, सटीक निशाना लगाने वाले हथियार और निगरानी उपकरणों से जुड़े करीब 52,000 करोड़ के प्रस्वात को मंजूरी दी थी. आज होने वाली बैठक में इसमें और तेजी होने की संभावना है.
माना जा रहा है कि डीएसी की बैठक में इन प्रस्तावों को मजूरी मिल जाती है, तो AL ही शायद इसे लागू करने का काम करेगा. इससे पहले एचएएल की ओर से Su-30MKI प्रोग्राम के हर दूसरे चरण में किया है.