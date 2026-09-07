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सुखोई की नई उड़ान, फाइटर जेट पर बड़ा प्लान...और घातक बनेंगे 40 विमान, पाक-चीन की बढ़ेगी टेंशन

नई दिल्ली में सोमवार को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक होने जा रही है. इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे. इस बैठक में IAF 40 सुखोई-30MKI लड़ाकू विमानों के मरम्मत के काम का प्रस्ताव है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 07, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:03 AM IST
सुखोई की नई उड़ान, फाइटर जेट पर बड़ा प्लान...और घातक बनेंगे 40 विमान, पाक-चीन की बढ़ेगी टेंशन
Image Credit: 40 सुखोई-30MKI लड़ाकू विमानों की मरम्मत की जाएगी. (फोटो- एक्स)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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