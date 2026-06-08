DNA: रिश्वत लेने वाले अफसर को 'सरकारी इनाम'! आखिर किस लूपहोल से फिर IAS को मिल गई कुर्सी?

Dhiman Chakma reinstatement: एक अधिकारी को जिसे एक साल पहले 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था. उसे बिना क्लीन चीट के, फिर से अफसर की नौकरी दे दी गई है. सोचिए, जो अधिकारी रिश्वत लेने के आरोप में वो जेल गए, नौकरी से निलंबित हुए. लेकिन एक साल बाद बिना किसी क्लीन चीट के उन्हें वापस नौकरी पर बहाल कर लिया गया. सिर्फ नौकरी बहाल नहीं हुई बल्कि राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग में उप सचिव नियुक्त कर लिया गया है. ये भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त एक प्रशासनिक अधिकारी का रेड कारपेट वेलकम जैसा है. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़े गए अधिकारी को बिना क्लीन चिट के नौकरी पर कैसे बहाल कर लिया गया.किन नियमों के तहत इन्हें वापस नौकरी पर बहाल किया गया है. क्या सिस्टम में कोई लूपहोल है और अगर है तो इसे दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है?
इन सवालों के जवाब से पहले आपको ये जानना चाहिए कि ओडिशा का ये अधिकारी है कौन?
2021 बैच के IAS अधिकारी धीमन चकमा ओडिशा के कालाहांडी जिले के धरमगढ़ में उप-कलेक्टर के पद पर पोस्टेड थे.
8 जून 2025 को सर्तकता विभाग ने धीमन चकमा को 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था.
आरोप है कि धीमन चकमा ने एक स्थानीय कारोबारी से 20 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी, रिश्वत नहीं देने पर कार्रवाई करने की धमकी दी थी.
जब धीमन चकमा अपने सरकारी आवास पर 10 लाख रुपये के रूप में पहली किस्त ले रहे थे उसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.
विजिलेंस टीम ने छापेमारी में धीमन चकमा के घर से 47 लाख रुपये कैश भी बरामद किया था.
छापेमारी के बाद IAS अधिकारी को गिरफ्तार किया गया. करीब डेढ़ महीने न्यायिक हिरासत में रहने के बाद उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिली. लेकिन उन्हें इस मामले में अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है.उनके खिलाफ पूरा मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नियमित सुनवाई जारी है. विभागीय जांच भी अभी तक मुकाम पर नहीं पहुंची है. ऐसे में सवाल उठता है कि उन्हें डिप्टी सेक्रेटरी कैसे बना दिया गया.. आपको सिस्टम के इसी लूपहोल को समझने की जरूरत है.
अखिल भारतीय सेवा नियमावली 1969 कहती है कि निलंबन कोई अंतिम सजा नहीं है. ये केवल जांच को प्रभावित होने से रोकने के लिए उठाया गया एक अस्थाई प्रशासनिक कदम है.
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक, यदि किसी अधिकारी के निलंबन के 90 दिनों के भीतर उसे चार्जशीट सर्व नहीं की जाती, या जांच एजेंसी ठोस वजह नहीं बताती, तो निलंबन को अनिश्चितकाल के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता.
राज्यों में एक 'सस्पेंशन रिव्यू कमेटी' होती है. यह कमेटी दलील देती है कि चूंकि अधिकारी अब जांच को प्रभावित नहीं कर सकता और उसे घर बैठे आधी से ज्यादा सैलरी देना सरकारी खजाने पर बोझ है, इसलिए उसे किसी 'कम महत्वपूर्ण' पद पर बहाल कर दिया जाए.
ये कहा जा सकता है कि सिस्टम की सुस्ती और कानूनी समय-सीमा का फायदा उठाकर धीमन चकमा को उप सचिव नियुक्त कर दिया गया है.लेकिन यहां सवाल जांच एजेंसियों से भी किया जाना चाहिए कि गिरफ्तारी के करीब एक साल बाद तक इस मामले में कोई ठोस फैसला क्यों नहीं आया है.
कानूनन धीमन चकमा पर जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं वो दोषी नहीं है. लेकिन एक दलील तो ये भी हो सकती है कि जांच पूरी होने तक ये भी नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने रिश्वत नहीं ली थी. ऐसे में उनकी दोबारा बहाली क्या सिस्टम के विश्वसनीयता को कम नहीं करती है.
धीमन चकमा का केस इकलौता केस नहीं है बल्कि नियमों में लूपहोल्स निकालकर कई आरोपी अधिकारी ऊंचे पदों पर बैठे हैं.
वर्तमान में देश में 1,500 से अधिक ऐसे All India Services के अधिकारी हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे अदालतों में लंबित हैं, लेकिन वे सस्पेंशन की अवधि पूरी करके या स्टे लेकर विभागों में काम कर रहे हैं.
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय यानी DoPT और राज्यों के सतर्कता विभागों के आंकड़ों के मुताबिक किसी भी समय देश में औसतन केवल 2% से 3% आरोपी अधिकारी ही लंबे समय तक सस्पेंड रह पाते हैं.
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को कोर्ट में सुलझने में औसतन 8 से 10 साल का समय लगता है.
भ्रष्टाचार के मामलों में CBI और राज्य विजिलेंस की दोषसिद्धि दर मात्र 40 से 50 प्रतिशत है. यानी आधे से ज्यादा आरोपी तकनीकी खामियों के कारण अंततः बरी हो जाते हैं.
धीमन चकमा का उदाहरण और ये आंकड़े अगली पीढ़ी के अधिकारियों को क्या सिखा रहे हैं? क्या ये सिस्टम का संदेश है कि पकड़े गए तो क्या हुआ? 11 महीने की सस्पेंशन की छुट्टी मनाओ. आधी सैलरी पाओ और 11 महीने बाद साहब बनकर फिर से कुर्सी पर बैठ जाओ.
ओडिशा में ही कल एक Assistant Executive Engineer बैकुंठ नाथ बेहरा के ठिकानों पर छापेमारी हुई. बैकुंठ नाथ बेहरा के 9 ठिकानों पर छापेमारी में 2 करोड़ कैश, 14 प्लॉट, 4 बहुमंजिला इमारतें और 340 ग्राम सोना बरामद हुआ है. बैकुंठ नाथ बेहरा अगर गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें भी सस्पेंड किया जाएगा.
लेकिन धीमन चकमा के केस को देखते हुए ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर 10 लाख की कथित रिश्वत और 47 लाख कैश रिकवरी के बाद अधिकारी बहाल हो सकता है, तो क्या 2 करोड़ कैश रिकवरी वाला इंजीनियर भी कल इसी रास्ते से सिस्टम में वापस आ जाएगा?
कानून बहाली की अनुमति देता है. लेकिन लोकतंत्र में कानून के साथ जवाबदेही भी जरूरी है और इस तरह के मामलों में सिस्टम को जल्द से जल्द जवाबदेही तय करने का कोई फास्ट ट्रैक मॉडल खोजने की जरूरत है.