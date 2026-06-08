DNA: रिश्वत लेने वाले अफसर को 'सरकारी इनाम'! आखिर किस लूपहोल से फिर IAS को मिल गई कुर्सी?

Dhiman Chakma reinstatement: एक अधिकारी को जिसे एक साल पहले 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था. उसे बिना क्लीन चीट के, फिर से अफसर की नौकरी दे दी गई है. सोचिए, जो अधिकारी रिश्वत लेने के आरोप में वो जेल गए, नौकरी से निलंबित हुए. लेकिन एक साल बाद बिना किसी क्लीन चीट के उन्हें वापस नौकरी पर बहाल कर लिया गया. सिर्फ नौकरी बहाल नहीं हुई बल्कि राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग में उप सचिव नियुक्त कर लिया गया है. ये भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त एक प्रशासनिक अधिकारी का रेड कारपेट वेलकम जैसा है. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़े गए अधिकारी को बिना क्लीन चिट के नौकरी पर कैसे बहाल कर लिया गया.किन नियमों के तहत इन्हें वापस नौकरी पर बहाल किया गया है. क्या सिस्टम में कोई लूपहोल है और अगर है तो इसे दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है?