'The Kashmir Files' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को IAS अफसर नियाज खान का जवाब- 'कश्मीर में करा दें पोस्टिंग'

नई दिल्ली: फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच IAS अफसर नियाज खान (Niyaz Khan) ने The Kashmir Files के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को जवाब दिया है. नियाज खान ने कहा कि पीएम मोदी के बोलकर मेरी पोस्टिंग कश्मीर में करा दें. हालांकि मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सांरग ने IAS अफसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

दरअसल द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कहा था कि मैं 25 मार्च को भोपाल आ रहा हूं, मुझे मिलने का समय दें, विस्तार से चर्चा करेंगे. इसका जवाब देते हुए IAS अफसर नियाज खान ने कहा कि मैं विवेक अग्निहोत्री से मिलने को तैयार हूं. मैं उसने कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी से कहकर मेरी पोस्टिंग जम्मू-कश्मीर में करा दें. मैं कश्मीर में विस्थापित पंडितों को वापस बसाने का अच्छा प्लान बनाकर उस पर काम करूंगा.

IAS अफसर नियाज खान ने आगे कहा कि मैं विस्थापित कश्मीरी पंडितों के दर्द को दूर करने की कोशिश करूंगा. भले ही मुझे वहां आतंकवादियों के बीच काम करना पड़े. मुझे आतंकियों से कोई खतरा नहीं है.

इससे पहले IAS अफसर नियाज खान ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अलग-अलग मौकों पर मुसलमानों के नरसंहार को दिखाने के लिए एक किताब लिखने की सोच रहा था ताकि द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म कुछ प्रोड्यूसर्स द्वारा बनाई जाए, ताकि अल्पसंख्यकों के दर्द और पीड़ा को भारतीयों के सामने लाया जा सके.

Thinking to write a book to show the massacre of Muslims on different occasions so that a movie like Kashmir Files could be produced by some producer, so that, the pain and suffering of minorities could be brought before Indians

— Niyaz Khan (@saifasa) March 18, 2022