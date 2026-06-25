Sujata Karthikeyan: ओडिशा की फेमस IAS ऑफिसर सुजाता राउत कार्तिकेयन गुरुवार ( 25 जून 2026) को बीजू जनता दल ( BJD) में शामिल हो गईं. उन्हें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने औपचारिक तौर से शपथ दिलवाई.
बता दें कि BJD के कई जमीनी स्तर के नेताओं के भाजपा में शामिल होने और बढ़ते आंतरिक उलझन जैसी कई चुनौतियों से जूझ रही है. ऐसे में पार्टी के लिए सुजाता कार्तिकेयन को चुनना बड़ा दांव माना जा रहा है. इसे उत्तराधिकारी चुनने की रणनीति मानी जा रही है.
IAS ऑफिसर सुजाता राउत कार्तिकेयन नौकरशाह से राजनेता बने वीके पांडियन की पत्नी हैं. वह मुख्यमंत्री कार्यालय में पटनायक के निजी सचिव ( Private Secretaory) रहे चुके हैं और हाल ही के सालों में उनके सबसे करीबी सहयोगी भी बनकर उभरे हैं. साल 2024 के चुनावों से पहले उन्हें पार्टी का नेतृत्व करते हुए देखा गया था और हार के बाद, BJD के खराब प्रदर्शन के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया गया था. 'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, BJD के एक नेता ने कहा कि भले ही पांडियन ने साल 2024 के चुनावों के बाद आधिकारिक तौर पर सक्रिय राजनीति छोड़ दी, लेकिन उन्हें पटनायक का विश्वास प्राप्त है और उन्होंने अपनी पत्नी को पार्टी में शामिल कराने में भूमिका निभाई है.
रिपोर्ट के मुताबिक, लंबे समय से कार्तिकेयन के BJD में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन पटनायक को पांडियन के विरोधियों की ओर से विरोध की आशंका थी, जिसके चलते इसमें देरी हुई. 'इंडियन एक्सप्रेस' के मुताबिक, BJD सूत्रों ने बताया कि पूर्व IAS ऑफिसर को पार्टी में शामिल करने का फैसला इस महीने की शुरुआत में पटनायक की दिल्ली यात्रा के दौरान लिया गया था. एक हफ्ते की इस यात्रा के दौरान, BJD चीफ ने पार्टी की एक्शन प्लान के बारे में अपने बड़े भाई प्रेम पटनायक और अन्य सहयोगियों से परामर्श किया था. एक BJD नेता ने बताया कि पटनायक पांडियन से पहले कार्तिकेयन को पार्टी में लाना चाहते थे.
बता दें कि सुजाता राउत कार्तिकेयन 2000 बैच की IAS ऑफिसर हैं. वह 20 सास से ज्यादा समय तक ओडिशा के प्रशासन में काम कर चुकी हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी के 'लेडी श्रीराम कॉलेज' से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करने वाली सुजाता कॉलेज टॉपर भी रही हैं. उन्होंने JNU से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मास्टर्स किया है और 'लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन' में उन्हें ट्रेनिंग के समय उन्हें बेस्ट ऑफिसर ट्रेनी के लिए 'अशोक बामावाले पुरस्कार' भी मिला था. सुजाता ने अपने प्राशसनिक करियर में आदिवासी स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाया था. सरकार ने बाद में इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया था. सुजाता ने ग्रामीण युवाओं के बीच हॉकी को बढ़ावा देने समेत खेल सुविधाओं को सुधारने में भी बड़ी भूमिका निभाई.