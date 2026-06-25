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सुजाता कार्तिकेयन को BJD में शामिल कर नवीन पटनायक ने खेला बड़ा दांव, क्या है पार्टी का पावर कपल प्लान?

Sujata Karthikeyan Joins BJD: ओडिशा की IAS ऑफिसर सुजाता राउत कार्तिकेयन नवीन पटनायक की बीजू जनता दल में शामिल हो चुकी हैं. उनके पति वीके पांडियन ऑडिशा में मुख्यमंत्री कार्यालय में पटनायक के निजी सचिव रहे चुके हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 25, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:33 PM IST
सुजाता कार्तिकेयन को BJD में शामिल कर नवीन पटनायक ने खेला बड़ा दांव, क्या है पार्टी का पावर कपल प्लान?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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