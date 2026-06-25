बता दें कि सुजाता राउत कार्तिकेयन 2000 बैच की IAS ऑफिसर हैं. वह 20 सास से ज्यादा समय तक ओडिशा के प्रशासन में काम कर चुकी हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी के 'लेडी श्रीराम कॉलेज' से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करने वाली सुजाता कॉलेज टॉपर भी रही हैं. उन्होंने JNU से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मास्टर्स किया है और 'लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन' में उन्हें ट्रेनिंग के समय उन्हें बेस्ट ऑफिसर ट्रेनी के लिए 'अशोक बामावाले पुरस्कार' भी मिला था. सुजाता ने अपने प्राशसनिक करियर में आदिवासी स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाया था. सरकार ने बाद में इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया था. सुजाता ने ग्रामीण युवाओं के बीच हॉकी को बढ़ावा देने समेत खेल सुविधाओं को सुधारने में भी बड़ी भूमिका निभाई.