'इसे बिल्कुल मत खाना...' रेस्टोरेंट में दोस्तों संग पहुंचे IAS तुकाराम मुंढे, देखते ही पहचान लिए नकली पनीर; फिर हुआ बड़ा एक्शन

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA के कमिश्नर और सीनियर IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे लगातार एक्शन मोड में हैं. उन्होंने पूरे राज्य में मिलावटखोरों और नियमों का पालन न करने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ अभियान चला रखा है. उनकी इसी कार्यशैली का एक नजारा तब देखने को मिला, जब वे दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे. वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट में जरूरी फूड लाइसेंस गायब था और पीने के पानी के इंतजाम में भी काफी कमियां थी. और फिर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था.... आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.
FDA के नए कमिश्नर और सीनियर IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे लगातार चर्चा में हैं. हाल ही में दोस्तों के साथ डिनर पर गए FDA चीफ ने रेस्टोरेंट में परोसे जा रहे नकली पनीर के खेल का पर्दाफाश कर दिया. 2005 बैच के IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे ने करीब तीन महीने पहले ही महाराष्ट्र FDA का कार्यभार संभाला है. NDTV Profit से बात करते हुए उन्होंने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट के किस्से का खुलासा किया है.
तुकाराम मुंढे ने बताया कि पद संभालने के बाद जब एक दोस्त ने उन्हें डिनर पर बुलाया, तो उन्होंने मजाक में कहा था कि अब वे जहां भी जाएंगे, अपनी आदत के मुताबिक कमियां खोजेंगे. फिर क्या था, रेस्टोरेंट पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां जरूरी फूड लाइसेंस लगा नहीं था और पीने के पानी की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े थे.
इसके बाद जब उनके जैन मित्र ने पनीर डिश ऑर्डर करने की बात कही, तो मुंढे ने तुरंत मना करते हुए कहा, कि इसे मत ऑर्डर करो, यह मेरी पारखी नजरों के टेस्ट में फेल हो जाएगा. लेकिन दोस्त नहीं माने और ऑर्डर कर दिए. जब पनीर टेबल पर आया और उन्होंने उसे ध्यान से देखा, तो उनकी आशंका सच साबित हुई. मुंढे ने कहा कि जैसे ही डिश आई, मैंने उसे चेक किया. वह असली पनीर नहीं था. वह एनालॉग या फिर मिलावटी पनीर था.
मुंढे ने अपने दोस्त को वह पनीर खाने से रोक दिया और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट को लाइसेंस समेत सभी कमियों के बारे में सावधान किया. हालांकि, उन्होंने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि रेस्टोरेंट को सुधार के लिए 24 घंटे का समय दिया. मुंढे ने बताया कि 24 घंटे बाद मैंने अपने अधिकारियों को जांच के लिए भेजा... और बाकी सब इतिहास है.
उन्होंने कहा कि 24 घंटे बाद मैंने अपने अधिकारियों को जाकर जांच करने के लिए भेजा, तो उनके पास नियमों का पालन करने के लिए पूरे 24 घंटे थे. और जाहिर है, जांच हुई और बाकी सब इतिहास है. इसके बाद तो महाराष्ट्र में होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ छापेमारी की अभियान की शुरुआत ही हो गई.
कमिश्नर बनने के बाद से तुकाराम मुंढे ने पूरे महाराष्ट्र में मिलावटखोरी और स्वच्छता के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है. रेस्टोरेंट, आइसक्रीम पार्लर, डेयरियों और ई-कॉमर्स वेयरहाउस पर लगातार छापेमारी की जा रही है.
बीते दो महीनों में FDA अधिकारियों ने 3,100 से ज्यादा टेस्ट किए हैं.
नियमों की अनदेखी करने पर 165 से ज्यादा लाइसेंस कैंसिल किए जा चुके हैं.
750 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए गए हैं.
तत्काल लाइसेंस सस्पेंड करने को लेकर मुंढे की आलोचना हुई है, जिसमें यह सवाल भी शामिल है कि क्या तुरंत लाइसेंस सस्पेंड करना सही है. मुंढे ने कहा कि जनस्वास्थ्य के मामले में कड़े कदम उठाना बहुत जरूरी है. खुद की पब्लिसिटी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि यह मेरे बारे में नहीं है. यह खाद्य क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा और मानकों के बारे में है. अगर ऐसा दिन आ जाए कि FDA को कहीं जाने की जरूरत ही न पड़े और FDA बंद हो जाए, तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा.