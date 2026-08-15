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'इसे बिल्कुल मत खाना...' रेस्टोरेंट में दोस्तों संग पहुंचे IAS तुकाराम मुंढे, देखते ही पहचान लिए नकली पनीर; फिर हुआ बड़ा एक्शन

महाराष्ट्र FDA कमिश्नर IAS तुकाराम मुंढे ने दोस्तों संग डिनर का एक किस्सा साझा किया है. उन्होंने बताया कि जैसे ही रेस्टोरेंट की टेबल पर पनीर, तुरंत उसे देखकर नकली होने की पहचान कर लिए. इसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट को 24 घंटे का अल्टीमेटम थमा दिया. और फिर यहीं से शुरू हुआ राज्यभर के मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 15, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:14 PM IST
'इसे बिल्कुल मत खाना...' रेस्टोरेंट में दोस्तों संग पहुंचे IAS तुकाराम मुंढे, देखते ही पहचान लिए नकली पनीर; फिर हुआ बड़ा एक्शन
Image Credit: IAS तुकाराम मुंढे देखते ही पहचान गए नकली पनीर

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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