आईबी से लेकर सीआरपीएफ तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह, अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री

Anish Dayal Singh: अनीश दयाल सिंह को डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया. पूर्व CRPF व ITBP डीजी रहे सिंह अब आंतरिक मामलों को संभालेंगे. उनकी नियुक्ति अजित डोभाल की टीम को मजबूती देगी और देश की सुरक्षा रणनीतियों को और मजबूत करेगी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 24, 2025, 02:42 PM IST
आईबी से लेकर सीआरपीएफ तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह, अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री

Anish Dayal Singh: अनीश दयाल सिंह का नाम सुरक्षा एजेंसियों में अनुभव और सख्त नेतृत्व के लिए जाना जाता है. उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी (IB) से लेकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) तक कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है. अपने करियर के दौरान उन्होंने आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी अभियानों और सीमा प्रबंधन में अहम योगदान दिया.

अब उन्हें डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल की टीम में शामिल किया गया है. इस पद पर वे देश की सुरक्षा रणनीतियों, खुफिया तंत्र और संवेदनशील आंतरिक मामलों को संभालेंगे. उनकी नियुक्ति से सुरक्षा ढांचे को और मजबूती मिलने की उम्मीद है.

मणिपुर कैडर के 1988 बैच के आईपीएस

मणिपुर कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह 31 दिसंबर 2024 को सीआरपीएफ के महानिदेशक पद से रिटायर हुए थे. यूपी के प्रयागराज में 1964 में जन्मे सिंह ने अपने करियर में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं. वे ITBP और SSB के महानिदेशक रह चुके हैं. उनके नेतृत्व में CRPF ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में अहम योगदान दिया. अगस्त 2024 में उन्हें NSG और CISF का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था.

करियर की शुरुआत मणिपुर कैडर के IPS से 

अनीश दयाल सिंह ने अपने करियर की शुरुआत मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी के रूप में की थी. उन्होंने कई वर्षों तक इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में विशेष निदेशक के रूप में काम किया. यहां उन्होंने संवेदनशील और महत्वपूर्ण ऑपरेशनों का नेतृत्व किया. उनकी विशेषज्ञता और लंबे अनुभव के कारण उन्हें डिप्टी NSA का पद सौंपा गया है. माना जा रहा है कि यह नियुक्ति भारत की आंतरिक सुरक्षा रणनीतियों को और मजबूत करेगी.

डोभाल टीम को मजबूती

अजित डोभाल के नेतृत्व में डिप्टी NSA के रूप में अनीश दयाल सिंह आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और आंतरिक खतरों जैसे मुद्दों पर रणनीतिक सलाह देंगे. उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है. इससे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को नई ताकत मिलेगी और देश की सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होगी.

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

