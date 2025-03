Saugata Roy : नए लड़के बुमराह-श्रेयस कैप्टन हो सकते हैं... रोहित शर्मा पर सियासी खेला! आ गया एक और 'बवाली बयान'

Rohit Sharma Fitness Controversy: केरल और बंगाल के लोगों में फुटबॉल की दीवानगी सर चढकर बोलती है. दोनों जगह फुटबॉल खिलाड़ियों का बोलबाला है. नेता, अभिनेता या जनता क्रिकेट पर भी उनकी निगाह और चाहत कम नहीं है. इसी वजह से यहां के नेतागण टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा पर निशाना साध रहे हैं. विरोध करने में बुराई नहीं है, लेकिन बात रखने का तरीका बॉडी शेमिंग हो तो उसे सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता. बॉडी शेमिंग तहजीब और कानून दोनों के लिहाज से गलत है. कुल मिलाकर लेखक कहना चाहता है कि किसी को भी दूसरों के खिलाफ ठेस पहुंचाने वाले शब्द नहीं बोलने चाहिए. दुष्यंत कुमार ने क्या खूब कहा है- 'मत कहो, आकाश में कुहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है.'

बॉडी शेमिंग यानी मोटापे और शारीरिक बनावट पर अभद्र टिप्पणी करने पर एक्शन हो सकता है. ये मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भी किसी की फिटनेस पर बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहिए. टीम इंडिया के रोहित शर्मा की फिटनेस पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने विवादित कमेंट किया. उनके फैंस नाराज हैं. अब इस मामले पर अलग-अलग सियासी दलों के नेताओं के बीच तलवारें खिंच गई हैं.

टीएमसी सांसद ने किया कांग्रेस प्रवक्ता का समर्थन

कांग्रेस नेत्री के बयान के विरोध में बीजेपी ने पलटवार किया तो टीएमसी सांसद ने शमा का समर्थन कर दिया. अब देखना होगा कि क्या टीएमसी आलाकमान यानी ममता बनर्जी अपने सांसद के टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया देंगी या नहीं देगीं. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर शमा मोहम्मद की टिप्पणी पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय का कहना है कि कांग्रेस नेत्री ने जो कहा है वह सही है. रोहित शर्मा को टीम में होना ही नहीं चाहिए.'

#WATCH | On Shama Mohamed's comments on Indian cricket team captain Rohit Sharma,TMC MP Saugata Roy says, "... What the Congress leader has said is right...Rohit Sharma shouldn't even be in the team." https://t.co/wkbHEfD5Pv pic.twitter.com/9AEHEi42NG

— ANI (@ANI) March 3, 2025