ICC का 'माही' को गिफ्ट, Video शेयर करके लिखा- एक नाम, जिसने भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल दिया

नई दिल्लीः भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 7 जुलाई मतलब आज अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं. ऐसे में आईसीसी ने भी पूर्व कप्तान की उपलब्धियों की तारीफ करते हुए उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का चेहरा बदलने वाला खिलाड़ी बताया है. आईसीसी ने 'माही' का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए धोनी कितना मायने रखते हैं. वीडियो के कैप्शन में आईसीसी ने लिखा है कि धोनी एक नाम से कहीं ज्यादा हैं.

आईसीसी ने भारतीय विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए यह वीडियो शेयर किया है, जिसमें लिखा कि, 'एक नाम जिसने भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल दिया. एक नाम जिसने दुनिया में करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया. एक ऐसा नाम, जो हमेशा ही विवादों से परे रहा.'

A name that changed the face of Indian cricket

A name inspiring millions across the globe

A name with an undeniable legacy

MS Dhoni – not just a name! #CWC19 | #TeamIndia pic.twitter.com/cDbBk5ZHkN

— ICC (@ICC) July 6, 2019