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अब लक्षण नहीं, संक्रमण के आधर पर होगा मरीज का इलाज, ICMR की नई पहल से रोगियों को सीधा फायदा; 233 कीटाणुओं की लिस्ट भी बनी

आईसीएमआर की ओर से कुल 233 की रोगजनकों को अलग-अलग श्रेणियों की लिस्ट तैयार की है, जिसकी मदद से जांच के बाद मरीजों का उपचार किया जाएगा. इससे बेवजह की दवाएं से राहत मिलेगी. लक्षण के आधार पर किए जा रहे उपचार से भी छुटकारा मिलेगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 01, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:12 AM IST
अब लक्षण नहीं, संक्रमण के आधर पर होगा मरीज का इलाज, ICMR की नई पहल से रोगियों को सीधा फायदा; 233 कीटाणुओं की लिस्ट भी बनी
Image Credit: अब बिना जांच इलाज नहीं होगा. (फोटो-एआई)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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