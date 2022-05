Navjot Singh Siddhu: 'माना विचारधारा अलग... पुलिस ने किया पाप', बग्गा की गिरफ्तारी पर सिद्धू ने सरकार को घेरा

Navjot singh Siddhu on Bagga arrest: तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान देते हुए मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश की है. उन्होंने ट्वीट कर इसे पुलिस व्यव्स्था का दुरुपयोग बताया.

Tajinder Bagga could be from a different party, one could have ideological differences. But Political vendetta, of @ArvindKejriwal & @BhagwantMann, to settle personal scores through Punjab police is a cardinal sin… Stop tarnishing the image of Punjab Police by Politicising it..

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) May 6, 2022