80 कमरे, फौलादी दीवारें... हमास के 'सीक्रेट बंकर' पर इजरायल का वार, 16 KM लंबी सुरंग में भर दिया सीमेंट

आतंकी संगठन हमास की टनल इंजीनियरिंग को देख कोई भी हैरान हो जाता है. जमीन के अंदर टेरर नेटवर्क का पूरा संसार रचने वाले हमास के आतंकी सुरगों का ऐसा जाल बनाते हैं जो अविश्वसनीय सा लगता है. ये सुरंगें 20 से 80 मीटर तक गहरी होती हैं और इनकी दीवारें और छतें मजबूत कंक्रीट से बनी होती हैं, जो भारी बमबारी और विस्फोटों को भी झेल सकती हैं.