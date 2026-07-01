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80 कमरे, फौलादी दीवारें... हमास के 'सीक्रेट बंकर' पर इजरायल का वार, 16 KM लंबी सुरंग में भर दिया सीमेंट

Israel Hamas: इजरायली सेना ने हमास की 16 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सुरंग को पूरी तरह सील कर दिया है. इस सुरंग में मारे गए सैनिक हदर गोल्डिन के अवशेष रखे गए थे.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 01, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:55 AM IST
80 कमरे, फौलादी दीवारें... हमास के 'सीक्रेट बंकर' पर इजरायल का वार, 16 KM लंबी सुरंग में भर दिया सीमेंट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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