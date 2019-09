1 रुपए में इडली बेचने वाली दादी के आए 'अच्छे दिन', केंद्रीय मंत्री ने दिलाया LPG कनेक्शन

चेन्नई: तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले की 80 साल की एक महिला की अदम्य भावना ने कई लोगों के दिलों को पिघला दिया है, जिसमें सत्ता के गलियारे के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि उनकी कठिनाई का चित्रण करने वाले वीडियो के वायरल होने के एक दिन के भीतर उन्हें एलपीजी कनेक्शन मिल गया है. कमलाथल की कहानी सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैली, जब बिजनेस टायकून महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने उन्हें एक साधारण झोपड़ी में इडली तैयार करते हुए वीडियो शेयर किया.

महिंद्रा ने मंगलवार को वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "यह उन विनम्र कहानियों में से एक है, जो आपको आश्चर्यचकित करती है कि आप जो कुछ भी करते हैं, क्या वह कमलाथल के एक अंश जितना भी प्रभावशाली है. मैंने देखा कि वह अभी भी लकड़ी से जलने वाले स्टोव का उपयोग करती है. अगर कोई उन्हें जानता हो तो मैं उनके व्यापार में 'निवेश' कर खुश होऊंगा और उनके लिए एलपीजी ईंधन और चूल्हा खरीद दूंगा."

हालांकि, सरकार ने उन्हें आगे बढ़कर एलपीजी कनेक्शन जारी कर दिया और इसमें केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्री धर्मेद्र प्रधान में एक सक्रिया भूमिका निभाई.

प्रधान ने बुधवार को एक ट्वीट कर कहा, "कमलाथल की भावना और प्रतिबद्धता को सलाम. स्थानीय ओएमसी अधिकारियों के माध्यम से उन्हें एलपीजी कनेक्शन पाने में मदद कर खुश हूं."

